Der Nachfolger der JVA Zeithain Bald soll in Zwickau ein neues Gefängnis öffnen – mit dem Konzept aus Zeithain.

Hafthäuser und Funktionsgebäude und dazwischen viel Grün – so soll das neue Gefängnis von Sachsen und Thüringen aussehen, das derzeit in Zwickau entsteht. Kosten: mehr als 171 Millionen Euro.

Nach der Eröffnung des neuen Gebäudes soll Zeithains JVA schließen. Das Gefängnis wurde 1977 eröffnet, 2000 erweitert und hat 400 Plätze.



In der neuen JVA Zwickau könnte ganz viel Zeithain stecken. Laut sächsischem Justizministerium werden in Zwickau die räumlichen Voraussetzungen zur Durchführung von garten-, musik-, kunst- und arbeitstherapeutischen Maßnahmen geschaffen. Ein Angebot, das es in diesem Umfang derzeit nur in Zeithain gibt. Und auch ein Teil der Mitarbeiter, der in Zeithain beschäftigt wird, könnte Richtung Südwesten ziehen. Aber nur, wenn die Beamten auch wollen. „Die Versetzungen von Bediensteten an die neue Justizvollzugsanstalt Zwickau aus den sächsischen Justizvollzugsanstalten sollen im Einvernehmen erfolgen“, erklärte der Sprecher des Justizministeriums Jörg Herold gegenüber der Sächsischen Zeitung. Man wolle seinen Mitarbeitern frühzeitig die Möglichkeit geben, Versetzungswünsche anzumelden. Geht es nach den jetzigen Plänen, sollte die Entscheidung bis 2020 fallen. Denn dann wird die volle Inbetriebnahme des Neubaus in Zwickau-Marienthal erwartet, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des sächsischen Finanzministeriums.

Vor zehn Jahren hielt Sachsen noch am Standort Zeithain fest und wollte dort ein neues, wellenförmiges Hafthaus mit 370Plätzen bauen. In der Broschüre „30Jahre JVA Zeithain" wurde deshalb dieses Modell veröffentlicht: Es zeigt das neue Hafthaus (1), Zufahrt und Besucherbereich (2), Küche (3), Sporthalle (4), die Arbeitsbereiche (5), die Kunsttherapie und den medizinischen Bereich (6), den offenen Vollzug (7) sowie die Verwaltung (8). Die 20 Millionen Euro teuren Pläne wurden aber 2011 verworfen.

Die Kostenschätzung für das länderübergreifende Projekt von Sachsen und Thüringen liegt bei 171,5 Millionen Euro. Bei den Planungen habe man viel Wert auf eine klare und damit wirtschaftliche Struktur gelegt, heißt es aus dem Finanzministerium. Die neue Anstalt solle deshalb aus einem Abschnitt mit Arbeitsbetrieben und Gärtnerei bestehen. Der eigentliche Haftbereich in der Mitte des Geländes werde aus einzelnen Hafthäusern mit insgesamt 820 Plätzen mit Freistundenbereichen und Grünflächen gebildet. Dazu komme ein grüner Abschnitt im Süden mit Sporteinrichtungen, Schul- und Kirchenräumen, einem kleinen Laden, der Kantine, Verwaltung und Besucherbereich. Später sollen alle Grünanlagen von den Häftlingen gepflegt werden. Noch laufen vor Ort aber die Maßnahmen zur Baufeldfreimachung. Der eigentliche Baubeginn ist für Mitte 2018 geplant.

Bis dahin will man die Belegungssituation in den sächsischen Gefängnissen ganz genau beobachten, so Jörg Herold. Nach derzeitiger Planung sollen die JVA Zeithain und Zwickau zwar nach der Eröffnung des Neubaus in Zwickau-Marienthal schließen. Zurzeit scheint es aber fast so, als würden die Plätze kaum reichen. Einige Gefängnisse zählen aktuell mehr Häftlinge als Plätze. Die Pläne sind deshalb gegebenenfalls anzupassen, heißt es.

