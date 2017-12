Aus dem Gerichtssaal Der mysteriöse Unbekannte Ein Großenhainer holt in Thiendorf geklaute Baggerteile ab und lässt vor Gericht seiner Fantasie freien Lauf.

© Symbolfoto: dpa

Riesa. Mit einer Geldstrafe von 1 500 Euro kommt der Angeklagte nicht ungeschoren davon, ist am Ende aber gut bedient. Immerhin hatte ihn die Polizei mit Diebesgut im Auto erwischt. Voriges Jahr, kurz vor Weihnachten, stoppte ihn eine Zivilstreife in Schönfeld und fand bei der Kontrolle des Firmenfahrzeugs Baggerteile, die auf der Thiendorfer Netto-Baustelle entwendet worden waren. Der Großenhainer – nennen wir ihn Markus – ist Inhaber eines Unternehmens, zu dessen Technikpark Bagger gehören. Nein, geklaut habe er die Teile nicht, beteuerte der Delinquent im November vor dem Riesaer Amtsgericht (die SZ berichtete). Sie seien vielmehr rechtmäßig erworben. Um das zu belegen, präsentierte er eine Geschichte, an der Baron von Münchhausen seine helle Freude gehabt hätte.

Ein paar Tage zuvor sei auf seinem Hof ein Pole vorgefahren und habe ihm Baggerersatzteile angeboten, erzählt Markus. Es wurde eine Liste mit den benötigten Dingen zusammengestellt, und da der „Geschäftsmann“ auf Vorkasse bestand, das Geld bar herübergereicht. Seinen Namen oder eine Adresse habe der Verkäufer nicht genannt. Es wurde vereinbart, dass der Unbekannte zurückruft, wenn die Teile zur Verfügung stehen und dass man sich in Thiendorf zur Übergabe trifft.

Am bewussten Tag sei dann der Anruf gekommen. Da habe er aber gerade in Berlin Container abgeholt. Der Pole wollte nicht warten und erklärte, dass er die Baggerteile im Gewerbegebiet am Straßenrand ablegen wird. Also habe Markus zuerst die Container nach Ortrand gebracht, sei dann zur Firma gefahren, in den Kleintransporter gestiegen und nach Mitternacht nach Thiendorf gefahren, um das Gewünschte abzuholen. Markus präsentiert als Zeugen sogar einen Kumpel, der ihn nach Berlin begleitet haben soll. In Thiendorf beobachteten zwei Polizisten den 37-Jährigen dabei, wie er zu nachtschlafender Zeit sein Auto belud. Sie waren auf Zivilstreife im Gewerbegebiet unterwegs, als ihnen in einer Parkbucht an der Stromtankstelle das Firmenauto des Großenhainers auffiel.

Das kam ihnen verdächtig vor. Sie sahen, dass Markus mehrfach aus Richtung Baustelle kam, hörten Autotüren klappen und schließlich das Fahrzeug starten. Über Funk verständigten sie einen weiteren Streifenwagen und stellten den Verdächtigen in Schönfeld. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden sie eine Bagger-Frontscheibe, ein Schutzgitter, Scheinwerfer und verschiedene Kleinteile im Wert von etwa anderthalbtausend Euro. Das meiste davon war, wie sich später herausstellte, von den Baumaschinen auf der Netto-Baustelle abgeschraubt worden.

Richterin Ingeborg Schäfer mochte die verwegene Geschichte des Großenhainers nicht so recht glauben. Sie setzte einen zweiten Verhandlungstermin an, um genau herauszufinden, was sich am bewussten Abend an der Thiendorfer Netto-Baustelle ereignet hat. Einer der beiden Polizeibeamten hatte wegen Krankheit nicht in den Zeugenstand treten können, und das wurde am vergangenen Donnerstag nachgeholt. Der Polizist sagt aus, dass Markus mehrmals vom Auto in Richtung Baustelle ging und dann etwas ins Firmenauto und auf die Ladefläche packte. Dazwischen hätten immer mehrere Minuten gelegen.

Allerdings konnten die Polizisten, weil Markus´ Transporter die Sicht verdeckte, nicht erkennen, ob er die Baustelle wirklich betrat. Aber da der Bauzaun nur etwa drei Meter von der Parkbucht entfernt stand, sieht es das Gericht als erwiesen an, dass Markus die Baggerteile von dort holte. Selbst abgeschraubt hat er sie möglicherweise nicht, denn bei der Autokontrolle wurden weder Werkzeug noch Handschuhe gefunden, und die Hände des Delinquenten waren nachweislich sauber. Da komme ja sogar Hehlerei in Betracht, meint die Richterin, und verweist die Geschichte vom anonymen Teile-Kauf in Reich der Fantasie. Markus´ Anwalt plädiert zwar auf Freispruch, kann das Gericht aber nicht überzeugen. Immerhin fällt die Geldstrafe um zwei Drittel niedriger aus als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

zur Startseite