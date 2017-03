Der Mutmacher Marco Russ demonstriert bei Eintracht Frankfurt, was Beharrlichkeit, Glauben und Willen bewirken können.

Marco Russ hat den Krebs besiegt und es bei Eintracht Frankfurt zurück in die Startelf geschafft – eine außergewöhnliche Geschichte. © reuters

Es muss schon ein besonderer Moment sein, wenn Vorstandschef und Cheftrainer vom Gegner die Umarmung und Unterredung mit einem Spieler für so wichtig halten. Bevor Heribert Bruchhagen und Markus Gisdol am Samstagabend ihren Interview-Marathon bei den Fernsehstationen als Funktionsträger des Hamburger SV begannen, wollten beide im Erdgeschoss der Frankfurter Arena jenen Mann persönlich beglückwünschen, der das Erlebte wohl noch gar nicht realisiert hatte: Marco Russ.

81 Minuten hatte der Eintracht-Verteidiger in diesem unansehnlichen Bundesligaspiel, das folgerichtig 0:0 ausging, durchgehalten. „Ich hätte sehr gerne durchgespielt. Auch ich verlasse nur ungern den Platz. Aber dann hat meine Wade zugemacht.“ Und so gab der Abwehrspieler selbst das Zeichen zur Auswechslung, die von lange anhaltendem Applaus in der ausverkauften Arena begleitet wurde.

Berechtigter Beifall für den 31-Jährigen, der sich bereits jetzt für das Comeback des Jahres bewirbt. Im Mai vorigen Jahres hatte er die Krebsdiagnose erhalten, ein Hoden musste ihm entfernt werden. Dass Russ so schnell zurückkehren würde, damit hatte niemand gerechnet. War der Mini-Einsatz im DFB-Pokalviertelfinale am 28. Februar gegen Arminia Bielefeld (1:0) noch als große Geste ohne tiefere sportliche Bedeutung gewertet worden,war die Einwechslung im Auswärtsspiel beim FC Bayern (0:3) bereits ein Hinweis darauf, dass die Eintracht wieder ernsthaft mit ihm planen kann. Trotzdem kam der Einsatz von Anfang überraschend. „Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht“, erklärte Frankfurts Trainer Niko Kovac. Nach dem Ausfall der Innenverteidiger Makoto Hasebe und Jesús Vallejo blieb keine andere Personalwahl mehr.

Kovac entschied beim Anschwitzen am Samstagmorgen, mit Russ ins Risiko zu gehen, und ihn als Ausputzer alter Schule in die Dreierkette zu stellen. Gleich die erste Szene sah dann besorgniserregend aus, als der gebürtige Hanauer gedanklich viel zu langsam wirkte. „Ich musste erst mein Navi einschalten. Ich war da noch ein bisschen wacklig auf den Beinen“, bekannte der Mann, der noch gar nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sein kann – dafür sind die Langzeitfolgen aus zwei Chemotherapien und einer Gewichtszunahme auf zeitweise mehr als 100 Kilogramm zu heftig.

Aber Russ hat sich in ein „ekliges Spiel“, wie er es nennt, reingekämpft – und auf das beschränkt, was er kann. Viel dirigieren, richtig stehen, einfache Pässe, notfalls lange Schläge. Passte gut zu einer Partie, in der den meisten Kollegen auch nichts anderes einfiel. „Wir haben hinten gut gestanden. Vorne fehlten das Quäntchen Glück, die Zielstrebigkeit und die Entschlossenheit.“ Mit dieser Analyse lag der Vollprofi genau richtig.

Aber war nicht ohnehin wichtiger, welches Signal der erste Startelfeinsatz setzte? Die Rückkehr in den Leistungssport ist möglich, wenn Beharrlichkeit, Glauben und Wille der Antrieb sind. „Ich musste hart arbeiten. Es waren neun Monate, bis ich wieder von Anfang an spielen durfte. Das zeigt, dass man solche Krankheiten hinter sich lassen kann“, sagte Russ, mit dem der Verein den Vertrag demonstrativ bis 2019 verlängert hatte. Für den Anfang sei es ganz gut gelaufen. Kovac zog imaginär einen Hut vor seinem Stehaufmännchen. „Nach so einer Erkrankung so zurückzukehren – das hat er außerordentlich gut gemacht. Ich würde ihm keine Zwei, sondern eine glatte Eins geben. Das war außergewöhnlich, das war top.“

Und vermutlich bleibt das „Kämpferherz“, wie das Stadionmagazin ihn zur Jahreswende nannte, auch erst mal fester Bestandteil der Frankfurter Defensive, weil Hasebe als Mittelmann der Dreierkette längerfristig fehlen wird, wenn der Japaner demnächst in seiner Heimat operiert wird. Russ weiß um seine Rolle: „Ich hätte mich überhaupt nicht beschwert, wenn ich länger auf der Bank gesessen hätte. Im Fußball kann man nie planen. Irgendwann muss man ins kalte Wasser geworfen werfen - ich denke, das war ganz okay.“ Mehr als das sogar. (mit sid)

