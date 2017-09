Der Müll wird teurer Die Abfallgebühren werden ab dem kommenden Jahr steigen – über die endgültige Höhe entscheidet Ende des Jahres der Stadtrat. Und falsche Mülltrennung wird richtig teuer.

Da Gurkenschalen und Paprika-Gehäuse, dort Kartons von Amazon: In Dresdner Mülltonnen landet mehr als nur Restabfall. Über die Hälfte des eingesammelten Inhalts bestand im letzten Jahr aus Bio- und Grünresten sowie Pappe, Papier und Kunststoffverpackungen. Die Rechnung für ihre Faulheit beim Mülltrennen bekommen die Dresdner schon in wenigen Monaten.

Der erste Entwurf der neuen Abfallgebühren sieht eine Erhöhung im Gesamtdurchschnitt von 5,5 Prozent vor, teilt das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft mit. Doch bevor die neuen Abfallgebühren Ende des Jahres dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden, müssen noch die Ausschüsse für Finanzen und Liegenschaften und für Umwelt und Kommunalwirtschaft die Berechnungen absegnen.

„Eine Gebührenanpassung ist unumgänglich, um die Abfallentsorgung in Dresden auch in Zukunft sicherzustellen. Das Gebührensystem ist weiterhin so gestaltet, dass jeder Bürger Einfluss auf die Höhe seiner individuellen Gebühren nehmen kann. Abfälle zu vermeiden und richtig zu trennen, zahlt sich aus. Des Weiteren wird damit ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und zur Ressourcenschonung geleistet“, sagt Amtsleiter Detlef Thiel. Die Gebühren im Detail



Wie viel Müll produziert der Dresdner jedes Jahr?

Rund 74500 Tonnen Restmüll sind im vergangenen Jahr zusammengekommen. Das macht, rein rechnerisch, jährlich 137 Kilogramm pro Einwohner. Außerdem wurden 24900 Tonnen Bioabfälle und knapp 16000 Tonnen Papier und Pappe entsorgt.















Was kostet mich die Abfallentsorgung in Zukunft?

Die Gebühren sollen ab Januar steigen. Im Schnitt geht es um eine Erhöhung um 5,5 Prozent für die Restabfalltonnen. Die kleinste mit 80 Litern Fassungsvermögen wird gut fünf Euro im Jahr mehr kosten, wenn sie monatlich geleert wird. Für die größere 1100-Liter-Tonne, die bei Mehrfamilienhäusern eingesetzt wird, werden bei wöchentlicher Leerung über 100 Euro mehr im Jahr fällig.



Dort wird sich die Gebührensteigerung anteilig in der Nebenkostenabrechnung niederschlagen. Mehr ausgeben müssen die Dresdner auch, wenn sie zum Beispiel alte Kühlschränke, Waschmaschinen oder Couchgarnituren von Zuhause abholen lassen. Kostenfrei bleiben die Weihnachtsbaumsammlungen und die Abgabe von Sperrmüll, alten Elektrogeräten und Schadstoffen auf den Wertstoffhöfen der Stadt.









Warum soll ich mehr zahlen, obwohl ich dieselbe Menge Müll produziere?

Einerseits reagiert die Stadt auf steigende Kosten fürs Personal. Auch die Sperrmühlentsorgung ist deutlich teurer geworden, sagt Martina Richter vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Andererseits sollen die Dresdner mit höheren Preisen animiert werden, weniger in die Mülltonne zu werfen, allem voran Bioabfälle, Folie und Pappe, für die es eigene Tonnen gibt. „Bei der Abfalltrennung gibt es noch Potenziale“, so Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne). Das heißt, es könnte deutlich mehr recycelt und kompostiert werden, was die Umwelt schont.



Wie zahlt sich Mülltrennung konkret aus?

Pro Mülltonne wird ein monatlicher Grundbetrag fällig. Auf diesen hat niemand Einfluss – ob er nun weniger wegwirft oder mehr. Sparen können die Dresdner trotzdem, da jede einzelne Entleerung zusätzlich Geld kostet. Landen Gemüsereste in der Biotonne, Pappe und Pappe in der Blauen Tonne, muss die Mülltonne nicht mehr so oft geleert werden. In Geld ausgedrückt: Fallen nur fünf Leerungen im Jahr weg, lassen sich zwischen 21,50 Euro und 275 Euro im Jahr einsparen, je nach Größe der Tonne.



Um den Anreiz zu verstärken, will die Stadtverwaltung die Gebühren für die Biotonne und die Blaue Tonne nicht erhöhen. Auch die Abgabe von Grünschnitten wird nicht teurer. Dafür müssen die Dresdner draufzahlen, wenn zum Beispiel Folie in der Biotonne gefunden wird. Zwischen knapp 6,90 Euro und rund 15,20 Euro wird dies in Zukunft kosten. Kunststoff im Bioabfall sei ein großes Problem, so die Stadt. Er könne nur schwer oder gar nicht entfernt werden. Der hergestellte Kompost sei schwer zu vermarkten.









Wann muss ich mich auf die nächste Gebührenerhöhung einstellen?

Fünf Jahre lang hat die Stadt die aktuellen Gebühren nicht angefasst. Eine Neuberechnung war nun gesetzlich vorgeschrieben. Noch einmal will die Verwaltung nicht so lange warten, um die Preise anzupassen. Es sei schwierig, den Markt über einen so langen Zeitraum einzuschätzen, wie zuletzt. Außerdem werden in den nächsten Jahren einige Entsorgerleistungen neu ausgeschrieben. Dabei rechnet die Stadt offenbar mit weniger günstigen Angeboten als in den letzten Jahren.



Was zahlen die Leipziger und Chemnitzer für ihren Müll?

Die Gebührenspanne in Sachsen ist groß. Sie reicht von jährlich 34 Euro pro Einwohner bis 90 Euro. Dresden bewegt sich im Mittelfeld. Hier liegt die durchschnittliche Belastung bei 59 Euro. Mit der geplanten Erhöhung sind es 63 Euro. In Leipzig beträgt sie 62 Euro pro Kopf, in Chemnitz 58 Euro. Die Görlitzer müssen im Schnitt 65 Euro zahlen.









Ausführliche Informationen zur Abfallvermeidung, -trennung und -entsorgung stehen im Internet unter www.dresden.de/abfall" . Hier finden Sie das komplette Dokument zu den Abfallwirtschaftsgebühren. Außerdem berät das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft bei Fragen am Abfall-Info-Telefon (03 51) 4 88 96 33 beziehungsweise per E-Mail an abfallberatung@dresden.de.

