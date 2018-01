Der Müll der anderen Silvester haben die Deutschen 137 Millionen Euro in die Luft gejagt – und den alten Raketenstreit aufs Neue entfacht.

Wer kümmert sich nun um den Rest vom Fest? © dpa/Jörg Carstensen

Der Garten sah am Neujahrstag aus wie nach einem Raketenangriff. Dabei hatten die Grundstücksbesitzer in der Silvesternacht keinen einzigen Böller gezündet, mit keiner einzigen Rakete das neue Jahr begrüßt. Nun räumten sie den Müll der anderen weg.

Ist das die gerechte Strafe für Feuerwerks-Verweigerer, die ja nichts andres sind als Schmarotzer? Leute, die in der Silvesternacht zu einem leicht erreichbaren Aussichtspunkt wandern und es in aller Ruhe genießen, wie andere ihr Geld in den Himmel schießen und mit Farbexplosionen und Leuchtblumen das neue Jahr begrüßen. Ein professionelles Feuerwerk ist Himmelskunst, eine Outdoor-Choreografie, minutiös ausgetüftelt und sekundengenau gezündet. Mitunter ergibt auch die Silvesterknallerei Tausender Einzelraketen ein grandioses Bild am Himmel. Schön anzusehen und ohne jedes Risiko, wenn man nur weit genug weg ist.

Zum Jahreswechsel 2016/17 haben die Deutschen 137 Millionen Euro in die Luft gejagt. Nun, ein Jahr später, macht sich die pyrotechnische Industrie berechtigte Hoffnungen auf eine ähnliche Zahl. Die Knallerei ist beliebt bei Jung und Alt, kam aber auch jetzt wieder in Verruf. Zwei Männer starben, Ärzte und Schwestern in den Notaufnahmen der Krankenhäuser behandelten Hand-, Brand- und Augenverletzungen, Häuser brannten. Die Stadtreinigung fuhr im neuen Jahr Großeinsätze, um die Reste vom Fest wegzuräumen.Von der Feinstaubbelastung mal abgesehen.

Ist die kurze Freude, die ein Silvesterfeuerwerk bringt, das alles wert? Hätten nicht alle mehr davon, wenn man langfristig Freude schenken würde? Das kirchliche Hilfswerk „Brot für die Welt“ legt schon seit Langem alle Jahre wieder den Knallerfreunden ans Herz, „Brot statt Böller“ zu kaufen. Im Jahr 2016 kamen in dieser Organisation 61,7 Millionen Euro an Spenden und Kollekten zusammen. Ein großer Betrag, der gern noch größer sein könnte. Doch dieser moralische Zeigefinger bringt gerade in den letzten Tagen des Jahres wenig, weil jeder seinen Spaß haben und niemand auf etwas verzichten will.

Böllerlaune hängt vom Wetter ab

Feuerwerkskörper werden immer gekauft, genauso wie Weihnachtsbäume. Es fragt ja auch niemand, ob es gesund ist, Millionen vom Bäumchen zu züchten, um sie im Dezember abzusägen, ins Wohnzimmer zu stellen und im Januar auf den Kompost zu werfen oder zu Kleinholz zu schreddern. Pro Fest blättern die Deutschen 700 Millionen Euro für ihre Tannenbäume hin. Es ist halt Tradition, es gehört dazu. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Nichts kann den Leuten die Böllerlaune vermiesen, höchstens das Wetter. Die pyrotechnische Industrie will beobachtet haben: Wenn es trocken ist, wird nicht am Outdoor-Knallfrosch gespart. Wenn allerdings Dauerregen oder Schneesturm drohen, begnügt man sich eher mit einem Explosiönchen auf dem Tisch, das buntes und sinnfreies Allerlei in die gute Stube pustet.

Es scheint auch völlig egal zu sein, wie dick das Bankkonto ist und wie gut oder schlecht das zu Ende gehende Jahr war. Bei der Böllerei gibt es nur Verweigerer oder Pyrobegeisterte. Zur ersten Gruppe gehören Hundebesitzer, Ängstliche, Geizige, Umweltbewusste. Dagegen lassen es alkoholisierte Männer in der Mitte des Lebens und kinderreiche Familien gerne ordentlich krachen. Je nach Alter der Kinder knallt es vor deren Haustür schon am Silvesternachmittag, Mitternacht gern noch einmal und am Neujahrstag erneut, weil die Kleinen heimlich ein paar Knaller abgezweigt haben. Ist ja auch viel cooler, Knallfrösche zu zünden, wenn es nicht erlaubt ist. Wunderkerzen? Langweilig! Sie wollen Action, also mindestens Knallerbsen, mit denen sie andere erschrecken können. Besser noch sind Raketen und Chinaböller. Lasst es krachen, Kinder! Schließlich habt ihr Eltern, die aufpassen, dass der Abschuss nicht daneben geht. Tatsächlich?

In Dortmund explodierte zwischen den Feiertagen ein Böller in der Hand eines Siebenjährigen, zwei weitere Kinder wurden dabei verletzt. Ein Mädchen in Thüringen wird möglicherweise blind, weil jemand einen Böller in eine Menschenmenge warf. Ein Mädchen in Leipzig erlitt einen Hörsturz aus demselben Grund. Je enger die Straßen, umso rabiater und brutaler geht es in der Silvesternacht zu. Auf die Völlerei folgt die Böllerei. Lassen manche die Sau raus, weil sie über Weihnachten heile Familie spielen mussten? Geben sie ihren Verstand an der Garderobe für die große Party ab? Oder saufen sie sich ihn weg, um Polizisten anzugreifen und Frauen anzugrabschen? Mal ganz abgesehen davon, dass Taschendiebe reiche Beute machen bei Menschen, die mit himmelndem Blick den bunten Bildern hinterherschauen.

Der Anblick der Silvesterfolgen wirkt in vielen Städten noch tagelang ernüchternd. Wer sind nun die übleren Schmarotzer? Die, die nur Feuerwerk gucken? Oder die leidenschaftlichen Knaller, die die Reste ihrer Böllerei am Boden liegen lassen?

Waffenschein für Pyrotechniker

Dass die Umweltministerin in Sachsen-Anhalt forderte, wegen des Feinstaubs die private Knallerei zu reduzieren, ist irgendwie albern. Sollen nun die, die gar kein Auto haben, aber einmal im Jahr böllern, auch auf diesen Spaß verzichten? Überhaupt: Die Bundesregierung kann ja nicht mal die Helmpflicht für Radler durchsetzen, geschweige denn die von Autoherstellern angegebenen Abgaswerte prüfen. Wie soll sie dann regeln, dass Möchtegern-Pyrotechniker eine Art Waffenschein erwerben, dass man in der Silvesternacht eine Schutzbrille trägt und keiner mehr als 0,5 Promille hat, wenn er das Streichholz an die Lunte hält?

