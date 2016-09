Der mühsame Weg zum schnellen Internet Der Landkreis Bautzen bekommt 200 Millionen für den Breitbandausbau. Warum es hier anders läuft.

Ein Gedankenexperiment: Einen Tag ohne Internet auskommen, wie wäre das? Eigentlich ganz angenehm. Man muss ja nicht ständig online sein. Und wie wäre es mit einer Woche Abstinenz? Oder mit einer Internetverbindung, die so langsam ist, dass man für das Laden einer Website mehrere Minuten braucht? Für viele im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist diese Vorstellung trauriger Alltag. Der aktuelle Breitbandatlas zeigt, dass gerade im ländlichen Bereich noch viel zu tun ist. Der sächsische Digital-Beauftragte Stefan Brangs (SPD) betont: „Wer jetzt den Anschluss verpasst, der wird Regionen für Jahrzehnte von der Entwicklung abkoppeln.“ Eine schnelle Internetverbindung hilft schließlich nicht nur, Einwohner zu halten, sondern auch Gewerbetreibende anzuziehen.

Zuletzt wurden aus Finanztöpfen des Bundes und des Freistaates Gelder für die Landkreise Nordsachsen, Bautzen, das Vogtland und die erzgebirgische Gemeinde Gornau lockergemacht. Der Landkreis Bautzen bekommt insgesamt sogar 200 Millionen. Und der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge? Keinen Cent. Hier gab es zwar eine kreisweite Bedarfs- und Verfügbarkeitsanalyse, die mithilfe von Fördergeldern des Freistaates finanziert wurde. Aber konkrete Ausbau-Projekte muss jede Gemeinde selbst organisieren. Ein über den Landkreis gebündeltes Projekt wie in Bautzen will einfach nicht zustande kommen.

Ein Blick auf den aktuellen Breitbandatlas zeigt, dass hauptsächlich die größeren Städte im Landkreis mit schnellem Internet mit Übertragungsraten von 50 Mbit pro Sekunde halbwegs versorgt sind. Um den Ausbau auch in den ländlichen Gebieten voranzubringen, hatte der Kreistag beschlossen, dass sich der Landkreis am Ausbau beteiligen, also diesen aktiv steuern und vorantreiben soll. Zunächst war angedacht, dass mindestens 18 Kommunen mitmachen müssten, damit das kreisweite Projekt startet. Durch einen Änderungsantrag wurde die Zahl auf neun Gemeinden herabgesetzt. Das Ansinnen der Kreisräte, die Breitbandversorgung im Landkreis zu beschleunigen, ist zwar erkennbar. Aber es steht nach wie vor in den Sternen, ob sich überhaupt neun Gemeinden finden. Viele Kommunen haben sich bereits um Förderanträge gekümmert, andere schlafen.

Die derzeitige Förderpraxis sieht so aus: Will sich eine Gemeinde ein Ausbauprojekt mit dem Ziel von 50 Mbit pro Sekunde fördern lassen, kann sie noch bis zum 28. Oktober Mittel des Bundes beantragen. Ist die Bewerbung erfolgreich, erhalten die Gemeinden eine Förderung von bis zu 90 Prozent der Kosten. Wird der Antrag abgelehnt, kann die Gemeinde beim Freistaat um Fördergelder bitten. Bis zu 80 Prozent der Kosten übernimmt dann das Land. Wer seine Kommune mit 100 Mbit pro Sekunde ausstatten möchte, erhält sogar eine Förderung von 92 Prozent. Der Heidenauer Bürgermeister Jürgen Opitz will beispielsweise mit dieser neuen Richtlinie arbeiten und der Stadt und ihren Unternehmen Geschwindigkeiten von 100 Mbit pro Sekunde anbieten. Auch die Verwaltungsgemeinschaft Königstein mit Gohrisch, Rathen, Rosenthal-Bielatal und Struppen beantragt Fördergelder. Dort wären viele vermutlich schon mit einer Surfgeschwindigkeit von 16 Mbit pro Sekunde zufrieden.

Gerade in der Sächsischen Schweiz gibt es noch viele komplett weiße Flecken, die auf Internetanschluss warten. In Rosenthal-Bielatal und Reinhardtsdorf-Schöna haben manche Haushalte nicht einmal 1Mbit pro Sekunde zur Verfügung, also quasi gar kein Internet. Reinhardtsdorf-Schöna und Bad Schandau suchen bereits nach Unternehmen, die den Ausbau übernehmen. Bad Schandau etwa hat eine Förderung von rund 500 000 Euro von Bund und Freistaat bewilligt bekommen. Zusammen mit Eigenmitteln in Höhe von 60 000 Euro soll der Breitbandausbau noch in diesem Jahr starten. Hier ist man dem Landkreis immer einen Schritt voraus gewesen. Gleiches gilt auch für Gemeinden im alten Weißeritzkreis wie Wilsdruff, Freital, Dippoldiswalde oder Glashütte.

Ob sich der Landkreis überhaupt noch in irgendeiner Form in den Breitbandausbau einmischt, ist unklar. Kürzlich gab es für die Bürgermeister des Kreises eine Informationsveranstaltung zusammen mit Telekommunikationsunternehmen. Laut SZ-Informationen hat sich dort gezeigt, dass das Interesse an einer Steuerung der Bauprojekte durch den Landkreis nicht gerade groß ist. Deshalb wollen sich nun auch Gemeinden, die gerne am Kreisprojekt teilgenommen hätten, selbst bemühen. Die Organisation der Maßnahmen durch den Landkreis verursache Kosten, die viele Gemeinden nicht aufbringen wollen, heißt es. Die Förderanträge müssen Gemeinden ohnehin erst einmal selbst stellen. Bis Ende des Jahres können sich Kommunen noch melden, wenn sie die Hilfe des Landkreises in Anspruch nehmen wollen. Finden sich nicht mindestens neun, stirbt das Landkreis-Projekt.

