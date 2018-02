Der MSV Bautzen holt sich Platz eins zurück

Kegeln, 2. Bundesliga Frauen. Gefühlte 100 Spielzeiten hat es gedauert – aber am Wochenende hat es endlich geklappt. Die Frauen vom MSV Bautzen haben in Bennewitz mit 5:3 Punkten und 3 192:3 119 Holz gewonnen. Damit sind die Spreestädterinnen wieder Spitzenreiter. Im Startdurchgang konnte Sophia Helfer mit der Tagesbestleistung von 587:552 Kegeln gegen Vicki Lachnit mit 4:0 Sätzen punkten. Alin Paul vom MSV wurde nach drei verlorenen Sätzen gegen Nadine Brühl ausgewechselt, die ihre Aufgabe gut meisterte. Die Bennewitzerin Katrin Eßrich gewann allerdings mit 522 Holz (3:1). Im zweiten Durchgang konnten Sophie Schulze und Peggy Riedel beide ihre Duelle für sich entscheiden. Schulze erzielte sehr gute 569 Kegel und gewann alle vier Sätze. Riedel war mit ihren 532 Holz nicht zufrieden, konnte aber dennoch drei Sätze gegen Melanie Thomas (514) holen. Trotz der beiden 1:3-Satzniederlagen von Michaela Kokel (500) und Christin Kleinstück (511) reichte die bessere Anzahl der Kegel zum Sieg. (she)

