Der Mozart des Schachs Ab Freitag wird in New York um die WM gespielt. Das Duell markiert den endgültigen Generationenwechsel.

Magnus Carlsen bei der Titelverteidigung 2014 in Sotschi. © dpa

Etwa einen Monat vor seinem dritten WM-Duell zog sich Magnus Carlsen wieder in seine Blase zurück. In aller Abgeschiedenheit bereitete sich der norwegische Schach-Weltmeister auf die am Freitag in New York beginnende Titelverteidigung gegen den Russen Sergej Karjakin vor. Keine Interviews, keine öffentlichen Auftritte, keine Kampfansagen – nahezu ohne Kontakt zur Außenwelt komponierte der „Mozart des Schachs“ die Melodien für sein nächstes großes Werk.

Eine gute Vorbereitung ist beim Schach schließlich sogar für ein Genie wie Carlsen unabdingbar. Aus Angst vor Hackern, die es auf seine Spielanalysen abgesehen haben könnten, ließ der 25-Jährige deshalb seine Computer mit modernsten Sicherungsprogrammen gegen Hacker ausrüsten: „Es geht immerhin um den Weltmeister-Titel, da wollen wir so gut geschützt sein, wie es eben möglich ist“, sagte sein Manager Espen Agdestein der Zeitung Verdens Gang.

Und das, obwohl Carlsen weit weniger auf die planbaren Feinheiten der Eröffnungsvarianten setzt als andere Spieler. Der Champion verlässt sich stattdessen vielmehr auf seine überragenden Improvisationsfähigkeiten im Mittel- und Endspiel. Dazu kommt seine meist überlegene Kondition. Vor allem gegen ältere Gegner, wie 2014 beim WM-Match gegen den damals 44-jährigen Viswanathan Anand, spielte Carlsen diesen Vorteil aus und provozierte am Ende der mitunter sechsstündigen Partien Fehler seines körperlich und mental erschöpften Gegners.

Das nun anstehende Duell in New York besiegelt endgültig einen Generationenwechsel im weltweiten Schachsport. Herausforderer Karjakin ist mit 26 Jahren nur wenige Monate älter als Carlsen und zumindest konditionell auf ähnlichem Niveau. Krasser Außenseiter ist der Weltranglisten-Neunte trotzdem. Schon dass er sich im Kandidatenturnier im März gegen sieben Konkurrenten durchgesetzt, und damit für den WM-Kampf qualifiziert hatte, kam für viele überraschend.

Maximal zwölf Partien werden gespielt, alle zwei Tage gibt es einen Ruhetag. Erreicht ein Spieler bereits vorher 6,5 Siegpunkte, endet das Match vorzeitig. Bei Gleichstand wird am 30. November ein Tiebreak mit verkürzter Spielzeit gespielt. Es wäre Magnus Carlsens 26. Geburtstag. (sid)

