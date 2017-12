Wer wird Sportler des Jahres? Der Motor von der Truppe Viola Raudies hat beim MC Reinsdorf über Jahrzehnte die Zügel in der Hand gehalten.

Moto Cross ist eine ihrer Leidenschaften. Gefahren sind aber nur ihre vier Männer. © Dietmar Thomas

Döbeln. Jung, blond, hochschwanger – so stand Viola Raudies 1983 beim Reinsdorfer Moto Cross als Rennleiterin in der legendären Wolfsschlucht. Wenige Wochen später wurde der dritte ihrer Söhne geboren, die allesamt auf Motorrädern groß wurden und in die Fußstapfen von Vater Dietmar traten. Und von Großvater Ewald Hurtig, der Tochter Viola mit sieben Jahren ins Sauergras lockte, wo für sie überirdische Piloten Moto Cross betrieben. Damit war Raudies mit dem Virus infiziert, der sie bis heute nicht loslässt. Auch wenn immer ihre vier Männer im sportlichen Vordergrund standen, so war sie doch der Motor des Ganzen, des MC Reinsdorf. Aus diesem Grund ist Viola Raudies bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Legenden“ nominiert.

„Meine Männer, meine Musik, mein Moto Cross, meine Heimat – das sind die vier M, die mich bewegen“, sagt Viola Raudies, die eigentlich Musik-Lehrerin werden wollte. Noch heute spielt sie Gitarre und Klavier. Musik in ihren Ohren ist eben auch das Dröhnen der Moto-Cross-Maschinen. Bereits beim ersten Rennen 1974 war die noch 61-Jährige dabei. Mann Dietmar hatte 50 Kumpels eingeladen, und die sind ein Match gefahren. Viola Raudies organisierte das Spektakel und fungierte als Rennleiterin. „150 Leute waren da, im Jahr darauf bereits 1500. So ging das immer weiter bis 20 000“, erzählt Raudies.

An die Läufe in den 80er Jahren denkt sie etwas wehmütig zurück. Die gesamte nationale Spitze startete da bei den DDR-Meisterschaftsläufen in der Wolfsschlucht. „Es hat aber alles seine Zeit, es ist vorbei“, sagt sie und freut sich, dass ihre Jungs ihr Lebenswerk mit der neuen Strecke auf der Raudies-Höhe fortführen. „Es gibt nichts Schöneres, als wenn meine Kinder meine Ideen weiterführen.“ So hat Maik, mittlerweile 40 Jahre alt, den Vereinsvorsitz übernommen, Veit schraubt in der Werkstatt und Kai ist auf der hauseigenen BMX-Strecke unterwegs und kümmert sich dort um den Nachwuchs. Vor allem ist Viola Raudies wichtig, dass auch Motorsport mit dem grünen Daumen betrieben werden kann. „Ich habe in meinem Leben 600 Bäume rund um die Strecke gepflanzt. Bei mir muss es grün aussehen. Wir haben hier einen Esel und Schafe“, sagt sie und fügt lachend an: „Rennschafe, die schauen immer beim Rennen zu.“ Dass die Wurzeln zum heimatlichen Reinsdorf immer tiefer werden, auch daraus macht Viola Raudies keinen Hehl. „Wenn ich Heiligabend durch Reinsdorf laufe, dann kenne ich jeden Menschen“, sagt sie, und fügt an. „Früher hat das ganze Dorf beim Moto Cross mitgeholfen, lediglich fünf Häuser nicht. Heute muss man mehr Eigeninitiative zeigen, denn die Helfer sind weniger geworden. Aber wir sind auch selber mit dran schuld, denn man fragt auch nicht mehr überall.“

Dennoch wird in Reinsdorf fünfmal im Jahr weiter Moto Cross gefahren. Auf einer kleineren, regionalen Basis. „Vielleicht ist das sogar besser als das, was wir früher gemacht haben. Das bereitet manchmal mehr Spaß, als große Veranstaltungen“, sagt Viola Raudies, die zwar nicht mehr als Rennleiterin, aber immer noch als Rennkommissar aktiv ist. „Zumindest zwei Jahre, dann müssen das meine Kinder im Griff haben und ich werde mich auf Gartenarbeit und Bäume pflanzen konzentrieren“, lacht sie. Glauben allerdings kann das in ihrem Umfeld wohl noch niemand.

