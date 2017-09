Vereinsjubiläum Der Motor läuft Der SV Motor Großenhain feiert sein 65-jähriges Bestehen. Der Breitensportverein steckt jetzt mitten in der Verjüngungskur.

Rudolf Kummer, Ursel Förster und Ruthardt Müller (v. li) – hier zum 60-jährigen Jubiläum des SV Motor Großenhain vor fünf Jahren – sind Gründungsmitglieder des Vereins. © Archiv/K.-D.Brühl

Ursel Förster, Rudolf Kummer und Ruthardt Müller sind zusammen rund 250 Jahre alt – und Gründungsmitglieder. 1952 gehörten sie zu einem kleinen Grüppchen, das mit der Wahl des ersten Vorsitzenden den heutigen SV Motor Großenhain ins Leben rief. Der hieß übrigens Karl Förster und war der Vater von „Ursel“, die bis vor anderthalb Jahren selbst den Motor stets und ständig am Laufen hielt und den Verein auch mit fast 90 Jahren noch führte. Für dieses „Vermächtnis“ werden sie und die beiden verbliebenen Zeitzeugen der Gründung am Sonnabend geehrt. Denn während andere Motoren schon nach wenigen Jahren den Geist aufgeben, lebt der SV Motor Großenhain unverdrossen und feiert sein 65-jähriges Bestehen.

Natürlich unter neuen Vorzeichen. Rund 250 Mitglieder gehören derzeit dem Verein an. Aber: Der Altersdurchschnitt liegt bei geschätzten 50 Jahren. Insbesondere die allgemeinen Sportgruppen sowie die Wanderer bestehen aus zahlreichen alteingesessenen Mitstreitern. „Deshalb sind wir stets auch um eine Verjüngung bemüht“, sagt der aktuelle Vereinschef Eberhard Einbock. Man sei da auf einem recht guten Weg.

Viel Nachwuchs bei Leichtathleten

Zur größten Abteilung, den Leichtathleten, gehören momentan 87 Sportler, „davon 57 Kinder und Jugendliche“, so Einbock. Auch die Faustballer und Kegler können Neuzugänge aus jüngeren Jahrgängen vermelden. Letztlich schlagen zudem die neu zum Verein gestoßenen Basketballer auch in der Altersstruktur innerhalb des Vereins zu Buche. „Wir sind ein Breitensportverein“, macht Eberhard Einbock den Anspruch der Motoristen klar. Was in der Praxis heißt: Der Verein ermöglicht den Sportlern, insbesondere im Nachwuchsbereich, sich so zu entwickelt, dass sie letztlich für die Leistungssportvereine interessant sind. So haben insbesondere Leichtathleten auch in jüngerer Vergangenheit immer wieder mal den Sprung zur Sportschule geschafft. Was kaum jemand noch weiß: Mit Hartmut Schwabe ging auch ein ehemaliger Olympionike seine ersten Schritte auf der Großenhainer Laufbahn. Schwabe gehörte zur DDR-Olympiamannschaft von 1968 in Mexiko auf der 400-Meter-Strecke und kam in der Staffel zum Einsatz.

Daran und an viele andere kleine und große Erfolge soll zur 65-Jahr-Feier am Sonnabend ab 10 Uhr im Umfeld der Großenhainer Rödertalhalle erinnert werden. Neben diversen Ehrungen geht es dann auch ein bisschen sportliche zu - breitensportlich, versteht sich. Jung und Alt können sich unter anderem beim Schlängellauf, beim Dart-Spiel, an der Fußball-Torwand, beim Kegeln, Fassrollen probieren. Wer das Sportabzeichen ablegen will, ist hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Die Faustballer laden zu einem kleinen Einladungswettkampf ein. Gegen 16 Uhr wird der Großenhainer Tanzzirkel auftreten. Willkommen sind alle, die sich in irgendeiner Form dem SV Motor Großenhain verbunden fühlen.

