Der Mond in der Uhr

Walter Lange (li.) und Anthony de Haas zeigen die neue Lange Mondphase.

Die neue Uhr Mondphase kostet ab 39500 Euro.

Walter Lange kommt immer wieder gern nach Glashütte. „Das tut mir gut“, sagt der Wahl-Pforzheimer. Besondere Freude bereitet ihm seine alljährliche Fahrt Anfang Dezember. Ein Pflichttermin, der ihn dann zu der von ihm gegründeten Uhrenfirma Lange GmbH führt. Diese lädt seit mehreren Jahren die internationale Fachpresse nach Glashütte oder Dresden, um diese auf die kommenden Neuheiten einzustimmen. Die werden zwar erst Mitte Januar auf dem Genfer Uhrensalon präsentiert. Es gibt aber eine Ausnahme, und diese zeigt Lange einen guten Monat vorher. Dass die Präsentation immer auf den 7. Dezember fällt, ist kein Zufall. Denn genau an diesem Tag – in diesem Jahr jährt sich das Ereignis zum 26. Mal – gründete Walter Lange mit Unterstützung von Günter Blümlein die Uhrenmarke Lange & Söhne neu. Mit der geborgten Postadresse einer früheren Klassenkameradin aus der Volksschulzeit meldete der Westdeutsche hier 1990 die Firma an. „Hätte ich das nicht gemacht, gebe es die Firma nicht“, sagt der rüstige 92-Jährige am Mittwoch in der neuen Manufaktur. Hier versuchten Geschäftsführer Wilhelm Schmid und Chefkonstrukteur Anthony de Haas Walter Langes Erfolgsgeschichte mit einer weiteren Uhr fortzuschreiben, die den Gründervater besonders interessieren dürfte. Denn mit dieser erweitert Lange eine der ältesten und zugleich erfolgreichsten Modellfamilien. Ihr Name: Lange. Die Lange 1 war eine von vier Uhren, die der Luxushersteller 1994 auf den Markt brachte. Seither gibt es mehrere Varianten und Weiterentwicklungen. Die Neueste wurde am Mittwoch vorgestellt: die neue Lange Mondphase. Ihre Vorgängerin kam bereits 2002 auf den Markt. Nun hat Chefkonstrukteur de Haas der Uhr ein neues Werk verpasst. Das basiert auf dem vor zwei Jahren vorgestellten Werk der neuen Lange 1 und weist die selben Leistungsmerkmale auf. „Dazu gehören das charakteristische Doppelfederhaus“, erklärt Anthony de Haas. Dieses sorgt dafür, dass die einmal aufgezogene Uhr 72 Stunden läuft. Das Besondere an diesem Zeitmesser ist jedoch die Mondanzeige. In deren Vordergrund zieht ein separierter, massiv goldener Mond seine Bahnen. Hinter ihm dreht sich eine ebenfalls aus Gold bestehende Himmelsscheibe genau einmal in 24 Stunden. Die verschiedenen Tageszeiten werden durch unterschiedliche Blautöne auf der Scheibe dargestellt. „Tagsüber präsentiert sie einen hellen Himmel ohne Sterne, nachts zeigt sie den dunklen Himmel, auf dem die lasergeschnittenen Sterne kontrastreich hervortreten“, erklärt de Haas. Damit werde erreicht, dass sich der Mond stets vor einem realistischen Hintergrund präsentiert. Die 45 Vertreter der Fachpresse – darunter waren viele aus Asien angereist – zeigten sich begeistert.

Auch Walter Lange gefällt der neue Zeitmesser. Nun hofft nicht nur er, sondern auch das Team um Geschäftsführer Wilhelm Schmid, das auch diese Uhr bald ihre Fans und Käufer findet, um die Erfolgsgeschichte weiterschreiben zu können. Diese kann sich sehen lassen. Als Ein-Mann-Unternehmen gegründet, beschäftigt der Luxusuhrenhersteller derzeit weltweit 770 Mitarbeiter. Davon sind allein in Glashütte 650 Frauen und Männer tätig.

