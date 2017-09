Der Möglichmacher Torsten Pötzsch hat als OB in Weißwasser viel erreicht. Das ist ihm nicht genug. Er will Begonnenes zu Ende führen.

Ohne seine Heimatstadt wäre Torsten Pötzsch vermutlich nur ein halber Mensch. Das ist nur ein Grund, warum er als OB am 24. September wiedergewählt werden will. Übrigens: Am Dienstag veröffentlichte SZ ein Porträt von Rico Jung, dem zweiten Bewerber für das Oberbürgermeisteramt. © Joachim Rehle

Schwere Sitzmöbel, gefällig gestaltete Blumenkübel, an der Decke Windlichte mit bunten Luftballons. Die Sonne scheint aus verschämten Wolken auf die Terrasse von Torsten Pötzsch. Immerhin reicht es zum in der Sonnesitzen. Er hat sich heute freigenommen und doch alle Hände voll zu tun. In fünf Wochen wird er zum ersten Mal Vater. Das Kinderzimmer ist schon weit gediehen. „Drei Bilder fehlen noch und die Wärmelampe.“ Auch auf einen Namen haben er und seine Lebensgefährtin sich schon geeinigt. Und die beiden waren auch schon wegen eines Krippenplatzes unterwegs. Kinder, sagt Torsten Pötzsch, habe er schon immer gewollt. Am liebsten mehrere.

Mit 18 denkt er noch nicht an den eigenen Nachwuchs. An den anderer schon. Er will Lehrer werden. Sport und Informatik sind seine Lieblingsfächer. Dass es anders kommt, liegt auch an der bewegten Wendezeit. Plötzlich scheint alles möglich. Kurz vor dem Mauerfall wird er noch 1989 zur Nationalen Volksarmee einberufen. Als sich ihm kurz darauf die Möglichkeit bietet, in den Zivildienst zu wechseln, nutzt er die Chance, hält Plätze und Straßen seiner Heimatstadt sauber und streicht das imposante Geländer am Boulevard. Die dabei herausgearbeiteten Überstunden investiert er in eine Reise nach England.

In seinen Traum, sich vielleicht eine Existenz im Ausland aufzubauen, bricht ein Angebot der Sparkasse. Quasi übers Wochenende hat er eine Lehrstelle. Parallel winkt der ersehnte Studienplatz als Lehrer. Eine Zwickmühle. Pötzsch entschließt sich ganz fürs Hierbleiben und fährt mit seinem Trabi von Weißwasser Woche für Woche zur Ausbildung an den Dresdner Postplatz statt mit dem Doppeldeckerbus an den Londoner Piccadilly Circus oder mit der Straßenbahn auf den Leipziger Augustusplatz. Später betreut er die Firmenkunden und macht möglich, was im Rahmen der gebotenen Wirtschaftlichkeit, möglich ist.

Nach einem Studium zum Sparkassenbetriebswirt wird einer seiner Träume doch noch wahr: Er darf sich um die Auszubildenden bei der Sparkasse kümmern, erteilt ihnen innerbetrieblichen Unterricht und bereitet sie akribisch auf die Prüfungen vor. Sein Fernweh lebt er im Urlaub aus. Bis heute bereist er die Welt, am liebsten mit dem Rucksack. Im vergangenen Jahr fiel die Wahl auf Taiwan. „Wir wussten den einen Tag nicht, wo wir den anderen schlafen werden.“

Noch als Geschäftsführer für die Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser ab 2007 legt er bei vielen Veranstaltungen als DJ auf. Zuvor hatte er als Selbstständiger mit seinem Büro tito cultura und seinem Geschäftspartner Timo Schutza Kulturveranstaltungen organisiert. Die beiden erfinden Crossing Christmas, ein Mega-Wiedersehen für alle (Exil-)Weißwasseraner zum Jahresende, stemmen die Organisation zum Tag des Sachsen 2005 und gründen die Wählervereinigung Klartext, für die Pötzsch seit 2010 im Rathaus sitzt.

Als Oberbürgermeister holt er die Stadt in den Jahren nach seiner Wahl aus ihrer Isolation, knüpft intensivere Kontakte zum Landkreis, nach Dresden, Berlin und Brüssel. Die Bürgermeister der Umlandgemeinden gewinnt er für ein konstruktives Miteinander. Er holt viele renommierte Projekte in die Stadt. Dennoch ist er mit dem Erreichten nicht zufrieden. Er hat zu viel begonnen, was er gern noch zu Ende führen würde. Die Liste ist lang. Ziemlich weit oben stehen Bahnhof und Glasfachschule.

Links zum Thema Der Problemlöser

Privat muss Zeit für Sport bleiben, für Volleyball, Tischtennis und das Sportabzeichen. Und wann wird geheiratet? „Eins nach dem anderen“, sagt Pötzsch, „jetzt kommt als erstes die Wahl, dann das Kind.“ Und dann wird man weitersehen.

Am Dienstag ist ein Porträt von Rico Jung erschienen, dem zweiten Bewerber um das Oberbürgermeisteramt.

Über Torsten Pötzsch

geboren 1971

1989 Abitur

1990 - 1993 Ausbildung zum Bankkaufmann

bis 2000 Sparkasse Weißwasser, dazwischen von 1994 - 1997 Studium zum Sparkassenbetriebswirt

2000 - 2003 Kontroller bei KMS/SKM Kringelsdorf

2003 - 2007 selbstständig

2007 - 2010 Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (WBG)

seit 2010 Oberbürgermeister der Stadt Weißwasser

zur Startseite