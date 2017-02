Der moderne Arbeitgeber Trumpf Neukirch stellt sich mit einer neuen Halle für die Zukunft auf. Auch, indem die Firma Top-Arbeitsbedingungen schafft.

zurück Bild 1 von 3 weiter Trumpf-Geschäftsführer Dr. Harry Thonig, seit 1986 im Betrieb, sah vor allem in den vergangenen 20 Jahren, wie sich das Werk baulich verändert hat. Die neue Halle ist das erste Bauwerk, das in seiner Zeit als Geschäftsführer entstand. © Steffen Unger Trumpf-Geschäftsführer Dr. Harry Thonig, seit 1986 im Betrieb, sah vor allem in den vergangenen 20 Jahren, wie sich das Werk baulich verändert hat. Die neue Halle ist das erste Bauwerk, das in seiner Zeit als Geschäftsführer entstand.

Blick in die neue Produktionshalle. Sie wurde an eine bestehende Halle angebaut. Hier werden Automatisierungstechnik, Palettenwechsler und Laserschneidmaschinen hergestellt.

Im hinteren Bereich wird produziert, vorn befinden sich Büro- und Sozialräume. Auffallend sind die großen Fenster zur Straße hin sowie ein frei stehender Teil des Obergeschosses.

In der Trumpf Sachsen GmbH Neukirch richtet man sich neu ein. Auf rund 4 000 Quadratmetern, die seit Ende 2015 an eine bestehende, genau so große Halle angebaut wurde. Wo genau die Grenze zwischen der etwa zehn Jahre alten und der neuen Halle verläuft, ist für den Laien kaum auszumachen. Und im Grunde genommen spielt das auch keine Rolle mehr. Auf jetzt 8 000 Quadratmetern arbeiten hochleistungsfähige Maschinen und Anlagen, auf denen in mehreren Abteilungen Automatisierungskomponenten, Palettenwechsler und große Laserschneidmaschinen für Kunden in aller Welt hergestellt werden.

Zu Jahresbeginn wurde begonnen, die neue Produktionshalle mit den Maschinen auszustatten. Im Erdgeschoss der vorgelagerten Büroräume richten sich die Mitarbeiter von Produktionsleitung und Versand ein. Im Obergeschoss läuft noch der Innenausbau. Künftig werden dort rund 20 Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung ihren Arbeitsplatz und ihre Beratungs- und Sozialräume haben, eigene Teeküche inklusive. Bis zum 21. März soll alles fertig und schick sein. Dann wird die Halle offiziell eingeweiht. Zum Festakt wird auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich erwartet.

437 Mitarbeiter beschäftigt

Doch Trumpf in Neukirch braucht keine Polit-Prominenz, um sich als moderner Arbeitgeber zu präsentieren. Das Werk biete seinen 437 Mitarbeitern anspruchsvolle Arbeitsplätze, sagt Geschäftsführer Dr. Harry Thonig. Sowohl von den Arbeitsinhalten als auch vom Arbeitsumfeld her. Ein Teil der Beschäftigten in der Produktion arbeitete zuvor in älteren Hallen, zum Teil auch im Keller der vor zehn Jahren errichteten Halle. Jetzt sind sie in die neue Halle umgezogen. Dort ist mehr Platz, besseres (LED-)Licht und im Hochsommer zwar keine Klimaanlage, aber zumindest eine Kühlvorrichtung, die die Temperaturen auf ein erträgliches Maß bringen soll. Zu den Arbeitsplätzen in der Produktion gehört auch ein neuer, großer Pausenraum. Mit Fenstern zur Straße hin, die vom Fußboden bis an die Decke reichen. Mit Küchenzeile und Kaffeeautomat. Und Schließfächern fürs Pausenbrot, die durchsichtige Türen haben. Was nicht der Mode, sondern der Hygiene geschuldet ist. „Wir möchten nicht, dass in den Fächern etwas vor sich hinschimmelt“, begründet es Harry Thonig.

Die vom Berliner Architekturbüro Barkow & Leibinger entworfene Halle ist alles andere als ein 0815-Bau. Innen dominieren Sichtbeton, Holzverkleidungen und Glas. Außen fallen die beiden Büroetagen mit ihren Riesenfenstern auf. Auch deshalb, weil die obere Etage gegenüber der unteren einen deutlichen Vorsprung hat. Architektonisch und baulich eine Herausforderung war es, den frei stehenden Teil im Bürotrakt zu errichten. Auf eine Säule wurde auch aus praktischen Gründen verzichtet. Gleich nebenan befindet sich die Werkseinfahrt für Lkw. Und die großen Laster brauchen Platz zum Manövrieren. Trumpft baut gediegen, nicht nur mit dieser Halle. Im Hochtechnologiebereich tätig und auf Märkten weltweit präsent, zeigt das Unternehmen auch in baulicher Hinsicht, was es zu bieten hat.

Es gibt weitere Baupläne

Harry Thonig, promovierter Maschinenbauingenieur, kam nach dem Studium an der Technischen Universität Dresden 1986 in den Neukircher Betrieb. Er wurde Entwicklungsleiter und 2010 gemeinsam mit Roger Kluth, ebenfalls TU-Absolvent, Geschäftsführer. In all den Jahren sah er, wie sich das Werk verändert hat. Auf Grundlage eines 1993 erarbeiteten Masterplanes wurden vorhandene Hallen modernisiert und neue errichtet. Es entstand ein modernes Werkrestaurant mit Außenanlagen für die Erholung in den Pausen. Eine benachbarte Villa wurde saniert. Jetzt wird sie vor allem für Schulungen genutzt. Die neue Halle ist das erste Bauprojekt, das Harry Thonig und Roger Kluth als Geschäftsführer realisierten. Und es gibt weitere Baupläne. Trumpf erwarb das Haus der ehemaligen Speisewirtschaft gegenüber dem Werk. Im Frühjahr soll das Gebäude abgerissen und die Fläche begrünt werden. Im gleichen Zug entsteht nebenan eine Wartezone für Lkw mit vier Stellplätzen.

Mit dem Bau der neuen Werkhalle ging es Trumpf nicht nur um eine flächenmäßige Erweiterung. Eine 1975 errichtete Halle konnte dadurch leer gezogen werden. „Wir haben damit die räumlichen Voraussetzungen geschaffen, um in unserem Werk ein Technikum einzurichten“, sagt Harry Thonig. Zum einen wird dadurch die bereits laufende Ausbildung von Servicetechnikern der gesamten Trumpf-Gruppe an Neukircher Technik auf ein höheres Niveau gehoben. Zum anderen besteht künftig die Möglichkeit, neu entwickelte Maschinen und Anlagen aus dem eigenen Werk einem Langzeittest zu unterziehen. Innerhalb der Firmengruppe sind die Neukircher auf Automatisierungstechnik und Laserschneidanlagen mit einer Länge ab vier Metern und einer Breite ab zwei Metern spezialisiert. Rund 11,8 Millionen Euro flossen in den neuen Bau und dessen Ausstattung.

zur Startseite