Der Modeflüsterer Sein Markenzeichen sind rote Haare, seine Leidenschaft ist Mode. Beides hat Erik Scholz zu einem Internet-Preis verholfen.

Seit einem Jahr zeigt und schreibt Erik Scholz in seinem Blog ErikSchlz (Online-Tagebuch) charmant und witzig, überzeugend und sympathisch, was „Mann" so trägt.

Man in black: Die Lederjacke gehört in die Garderobe des modernen Mannes, ergänzt mit einer Jeans im used-look, T-Shirt und Stiefeln ergeben einen coolen Look.

Passend zur Jahreszeit – der Lagen-Look: Erik präsentiert ein Outfit in herbstlichen Farben.

Der Klassiker: Erik im Anzug, der mit weißen Turnschuhen aufgepeppt wird.

Rotes Haar, enge Jeans, legerer Mantel – Erik Scholz aus Grunau bei Döbeln ist ein Gewinnertyp. Sein strahlendes Lächeln bringt ihm Sympathien. Für ihn war es schon als Zehnjähriger wichtig, dass sein Pullover zur Hose passt. Nun ist er 18, hat sein Abitur in der Tasche und einen Preis dazu, bei dem Männermode eine entscheidende Rolle spielt. Der junge Mann zeigt die neuesten Trends, aber nicht klassisch auf dem Laufsteg, er nutzt die Möglichkeiten der neuen Generation – über soziale Netzwerke. Seit einem Jahr zeigt und schreibt er in seinem Blog ErikSchlz (Online-Tagebuch) charmant und witzig, überzeugend und sympathisch, was „Mann“ so trägt. Dafür hat er jetzt einen Preis bekommen und darf sich „Germanys New Influencer“ nennen. Das englische Wort Influencer steht für Meinungsmacher im Internet.

Der 18-Jährige ist damit ein perfektes Beispiel für eine neue Generation männlicher Blogger, die künftigen Meinungsmacher und Stilberater. Männliche Mode-Blogger gibt es weitaus weniger als weibliche, so der 18-Jährige. Für den Preis, der vom Modemagazin Grazia und dem Moderiesen H&M bundesweit ausgelobt wurde, hatte sich Erik Scholz beworben. Die Jury, unter ihnen Caro Daur, Farina Opoku und Nina Suess, sind allesamt erfahrene Bloggerinnen der Mode-Szene. Sie waren überzeugt, dass Erik ein Hingucker ist und das Zeug hat, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Außerdem wirkt er mit seiner sympathischen Art äußerst authentisch. „Das war aufregend und eine völlig neue Welt für mich. Ich konnte das gar nicht fassen, welches Glück ich habe“, so der junge Mann auf der Preisverleihung in Köln.

Perfekt aufeinander abgestimmte Kleidung war für Erik Scholz schon im zarten Jungenalter ein Thema. Natürlich interessierte er sich auch für Autos, aber weniger für die technischen Details, mehr für das jeweilige Design. Ihm war auch bewusst, dass er mit seinem Rotschopf so gut wie immer auffällt und damit auch punkten kann. Er tauschte den Platz hinter der Kamera und stellte sich davor. Sein Motto: Männer können mehr anziehen als Hose und Shirt oder Anzug. Anfangs veröffentlichte er Kleidungstrends für den modischen jungen Mann nur via Instagram, einer sozialen Plattform zum Teilen von Fotos und Videos.

Das war vor vier Jahren. Dann aber merkte er, dass er nicht nur Bilder, sondern auch Texte und Gedanken zu den jeweiligen Outfits veröffentlichen möchte. Darüber hinaus sei ein Blog sehr viel professioneller und perspektivisch Gewinn bringender als ein Instagram-Profil, ergänzt der Grunauer. Aber ein professioneller Blog benötigt viel Vorbereitung und ist zeitaufwendig. Die Texte müssen regelmäßig erweitert und aktualisiert und neue Fotos geschossen werden. Aktuell präsentiert er Modetrends für den Herbst und empfiehlt den Herren den Lagenlook. „Der ist mir auch der liebste“, so Erik. Zum T-Shirt lässt sich der passende Cardigan kombinieren, darüber kann der Mantel getragen werden, möglicherweise auch offen. Coole Socken ergänzen den Stil. Fertig ist der sportlich-elegante Mann. Die Freude über den Erfolg seines Blogs war groß. „Der Preis belohnte mein Engagement“, sagt der 18-Jährige. Und seine Familie hat er nun auch überzeugt. Seit seinem Abitur im Juni ging er in Vollzeit arbeiten, verbrachte aber seine gesamte Freizeit damit, sich einen kleinen Platz in der digitalen Bloggerwelt aufzubauen. Seine Eltern und Großeltern beäugten das stunden- und tagelange Sitzen vor dem Computer mit Skepsis, tolerierten es aber.

Gelohnt hat sich es für Erik bereits jetzt. Denn ein paar geldwerte Dinge habe er für seine Blogeinträge bekommen, davon leben könne er aber noch lange nicht. „Mein halber Kleiderschrank sind Sachen, die ich mit dem Blog verdient und zugeschickt bekommen habe“, verrät er. Schuhe, Sonnenbrillen, Armbänder, auch Kopfhörer sowie Gutscheine für Hotelaufenthalte gab es bereits als Gegenleistung. Sein medialer Erfolg liest sich in Zahlen ausgedrückt im Moment so: 10 000 monatliche Leser auf seinem Blog und rund 17 000 Interessierte, die sein Instagram-Profil anschauen, sogenannte Follower. Damit die Zahlen richtig eingeordnet werden: In der „Bloggerszene“ spielt er mit diesen Zahlen in den unteren Rängen. Die Reichweite eines Blogs entscheidet schließlich über den Erfolg.

Aber in dieser Hinsicht wird ihm der Germanys New Influencer behilflich sein. Mit dem Preis eröffnen sich neue Chancen, das heißt höhere Aufmerksamkeit und damit verbunden, mehr Klicks für seinen Blog. Kurz nach der Preisverleihung in Köln habe es bereits eine Anfrage einer Hamburger Modeagentur gegeben. Auf ihn wartet außerdem eine exklusive Reise. Zusammen mit sechs Mode- und Lifestyle-Bloggern geht es nach Marrakesch. Zuvor war er bereits nach London zur Fashion Week gereist und wird zum H&M Design Award ein weiteres Mal nach London fahren. „Zusätzlich habe ich Anfragen von PR-Agenturen bekommen, die es mir ermöglichen, weitere Veranstaltungen zu besuchen und wichtige Leute aus der Branche kennenzulernen“.

Sein Geschäft als „Influencer“ via Blog funktioniert so: Wenn ein Produkt durch einen Influencer empfohlen wird, kann dies erheblich dazu beitragen, dass ein Produkt bekannt, beliebt und letztlich erfolgreich wird. Eine solche Mund-zu-Mund-Propaganda oder anders: Empfehlung unter Freunden, hat eine starke Wirkung auf andere – auch außerhalb des Internets. Denn die Erfahrung lehrt, Freunden oder engsten Bekannten wird besonderes Vertrauen geschenkt. Und wenn diese etwas empfehlen, wird besser hingehört. Im besten Fall wird das Produkt wegen solcher Empfehlung gekauft. Dass viele Menschen sich derart verhalten, ist für Unternehmen im Grunde nichts Neues. Um die Bekanntheit eines Unternehmens oder bestimmter Marken zu steigern, setzen Werbetreibende verstärkt auf Influencer Marketing – und sie haben, wie es scheint, damit teilweise riesigen Erfolg. Das liegt an der Glaubwürdigkeit, die Influencer genießen.

Der 18-Jährige ist sich durchaus bewusst, dass ein strahlendes Auftreten und ein Mode-Blog für den Lebensunterhalt auf Dauer nicht reichen werden. Entwicklungen der Blogger-Szene sind nicht vorhersehbar. Der 18-Jährige setzt daher auf eine solide Ausbildung und will Mode-Management in Berlin studieren. Die Hauptstadt hat er nicht rein zufällig ausgewählt. Berlin hat sich in den vergangenen Jahren mit rund 2 500 ansässigen Unternehmen der Modebranche zur Modehauptstadt gemausert

„Die Stadt bietet mir ein riesiges Feld mit Kontaktmöglichkeiten in der Mode-Szene“, so Scholz. Fest steht, dass er unbedingt in der Modebranche arbeiten will. In seinen Träumen sieht er sich in der Management-Abteilung eines Modehauses. Er könnte sich vorstellen, bei Moschino oder Versace zu arbeiten. Mal sehen, welche Chancen sich bieten. Bis dahin wird er weiter an seinem Blog arbeiten und jungen Männern modische Kleidung schmackhaft machen.

