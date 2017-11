Der Mitmach-Markt in Görlitz startet Ab heute ist der Schlesische Christkindelmarkt geöffnet. Sogar die Erfinder des Glühweins sind in diesem Jahr dabei.

Übergroße Bausteine, eine der Attraktionen 2017 auf dem Christkindelmarkt. Gerd Weise von der Kulturservicegesellschaft testet schon mal. © Pawel Sosnowski

Görlitz. Da kommt dann doch ein bisschen das Kind im Manne durch. „Die Dinger sind echt klasse!“ Gerd Weise nimmt mal schnell eine Mauer aus übergroßen Plastebausteinen auseinander und baut sie in einer anderen Form neu zusammen. Ruck zuck geht das. Derartige Bausteine auf dem Schlesischen Christkindelmarkt – das gab es noch nie. „Wir wollen eine neue Attraktion bieten“, schildert der Mann von der Kulturservicegesellschaft. 1 000 Plastebausteine liegen nun auf dem Untermarkt bereit, warten, dass sich die Kinder darauf stürzen und aus ihnen etwas Neues bauen. „Gern auch mithilfe der Großeltern und Eltern“, schmunzelt Gerd Weise.

Denn das soll er sein, ein Mitmach-Christkindelmarkt, im vergangenen Jahr vom mdr als besonders familienfreundlich ausgezeichnet. „Das wollen wir natürlich verteidigen“, sagt Gerd Weise. Dabei sind die Bausteine, die eine Thüringer Firma geliefert hat, nur ein Teil. „Wir suchen in jedem Jahr etwas, damit der Christkindelmarkt besonders wird. Es soll eine Botschaft drin stecken“, sagt Gerd Weise. Die heißt vor allem: Nicht nur konsumieren, sondern schauen, mitmachen. Und das nicht nur mit Plastebausteinen. Die Eisbahn auf dem Obermarkt ist eine Möglichkeit, sich zu betätigen. Für Kinder gibt es auf dem Christkindelmarkt zudem unter anderem wieder ein Lesezelt, einen Bastelwagen. „Menschen sollen sich auf dem Markt mit Menschen beschäftigen“, formuliert es Gerd Weise.

Rund 100 Buden stehen in diesem Jahr auf dem Markt. Bewerber gab es weit mehr. Die Zahl der Bewerbungen steige von Jahr zu Jahr, sagt Gerd Weise. „Wir haben in diesem Jahr mehr Händler als Gastronomen“, sagt der Marktexperte. Sein Kollege Tino Wallor von der Kulturservicegesellschaft ergänzt: „Wir legen Wert auf weihnachtsmarkttypische Produkte. Sachen, die man ansonsten im Laufe des Jahres nicht zu kaufen bekommt, sondern nur, wenn Christkindelmarkt ist.“ Ein Wohlfühlmarkt, aber nicht belanglos, so sieht es Gerd Weise. Unter den Gastronomen auf dem diesjährigen Christkindelmarkt gibt es einen neuen Anbieter: Schloss Wackerbarth ist erstmals auf dem Görlitz Markt präsent. Neben Weinen und Sekt bieten die Radebeuler Winzer den bekannten „Wackerbarths Weiß & Heiß“ an. Für dieses feinfruchtige Wintergetränk wurde das älteste bekannte Glühweinrezept Deutschlands aus dem Jahr 1834 behutsam an den heutigen Geschmack angepasst, so Wackerbarth-Sprecher Martin Junge. August Raugraf von Wackerbarth, ein Nachfahre des Erbauers von Schloss Wackerbarth, hat demnach das Ur-Rezept erdacht. Er mischte Safran, Anis und Granatapfel in weißen Wein, erwärmte das Ganze und erfand damit den Glühwein. Erst Ende 2013 wurde das Rezept im Nachlass des Raugrafen entdeckt.

„Wir hatten im Sommer mit Schloss Wackerbarth Kontakt aufgenommen und freuen uns sehr, dass es mit dem Stand auf dem Christkindelmarkt klappt“, sagt Gerd Weise. Auch wenn Neues auf dem Untermarkt zu erleben ist – große Veränderungen wollen die Markt-Macher aber auch nicht. „Man muss mit Neuerungen vorsichtig umgehen“, sagt Gerd Weise. Apropos: Das Christkindel 2017 dürfte Markt-Fans bekannt vorkommen. Judith Wallner schlüpft erneut in diese Rolle. Im vergangenen Jahr wurde sie offiziell zum Christkindel gekürt. Die junge Frau stammt aus Sohland an der Spree, wohnt seit mehreren Jahren in Görlitz. Heute wird sie den Markt gemeinsam mit Oberbürgermeister Siegfried Deinege eröffnen.

Ob das Christkindel auch mit den Bausteinen spielen wird, von denen Gerd Weise so begeistert ist – das ist offen. Der Mann von der Kulturservicegesellschaft weiß: „Die Bausteine werden wohl nicht nur Kinder begeistern. Vielleicht machen sich daran auch Jugendliche am späteren Abend zu schaffen.“ Er sieht es gelassen. Dafür seien die Plastesteine schließlich da. Mitmachen eben.

Der Schlesische Christkindelmarkt öffnet heute 14 Uhr. Ab 17 Uhr gibt es die offizielle, feierliche Eröffnung mit dem traditionellen Stollenanschnitt auf der Bühne. Ab 18 Uhr spielt das Jugendblasorchester Görlitz, ab 19.30 Uhr der Verein Klangfarben aus Jonsdorf.

