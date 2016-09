Der mit dem Löffel malt Der Copitzer Hinterglasmaler Harry Lothar Zieger ist für einen Kunstpreis nominiert. In Pirna zeigt er neue Bilder.

Harry Lothar Zieger in seiner Galerie in Pirna, die sich in der Fahrradstation gegenüber dem Stadtmuseum befindet. Dort zeigt der Hinterglasmaler mehr als sechzig neue Bilder, wie den „Malabend“ (vorn rechts) oder seine „Löffelbilder“ (hinten links). © Thomas Morgenroth

Wo andere Künstler den Pinsel nehmen, greift Harry Lothar Zieger zum Löffel. Zu einem ganz normalen Esslöffel, in den der Copitzer Hinterglasmaler ein kleines Loch bohrt. Dann füllt er Farbe hinein, die natürlich unten wieder herauströpfelt. Und sich dank der geübten Hand des Künstlers auf der Scheibe zu Figuren formt. Zu Frauen, die mit Sonnenschirmen und Hund „Gassi“ gehen oder Menschengruppen bei einem „Spieleabend“. „Das muss alles ganz schnell gehen, jede Linie muss sitzen“, sagt Zieger, der wahrscheinlich der erste Hinterglasmaler ist, der sich in dieser Technik versucht. Die Löffelmalerei ist in der internationalen Kunst zwar nicht neu, allerdings arbeitet Zieger ja nicht schichtweise von hinten nach vorn wie auf einer Leinwand, sondern genau umgekehrt. Die Konturen muss er zuerst malen oder auch die Gesichtszüge. Korrekturen sind nicht mehr möglich. Das bedarf einer sehr vorausschauenden Arbeitsweise, erst recht mit dem Löffel.

„Das wollte ich mal ausprobieren“, sagt der 67-jährige Pirnaer, der seit 1999 in einem ehemaligen Kuhstall in Herbergen bei Liebstadt sein Atelier hat. Der gelernte Maurer, der als Künstler Autodidakt ist, befasst sich seit dreißig Jahren mit der Hinterglasmalerei. Und entdeckt noch immer neue künstlerische Techniken für seine Bilder. In manchen, nicht nur der Löffelmalerei, ist er als Hinterglasmaler ein Pionier. Er malt mit Öl- und Acrylfarben, mit Teer und Glasmehl, druckt Linolschnitte, collagiert mit Papier, arbeitet mit Blattgold, versieht die Bilder, die bis zu sechs Zentimeter stark oder auch nur 0,25 Millimeter dünn sind, mit Gravuren, passt sie in alte Fensterrahmen, Stühle und Sandsteine ein.

Oder in ein verwittertes kleines Holzschiff, das Zieger im vergangenen Jahr im Garten der Trödelscheune in Pillnitz entdeckte. Ein liebenswertes Spielzeug, das wahrscheinlich einst ein Vater mit seinem Sohn bastelte und nun dem Vergessen anheimgefallen war. Mit Fundstücken wie einem Buddha, Geld und Steinen beladen, mit neuen Decks aus kleinen Bildern und Scherben versehen und teilweise vergoldet, kreuzt das einstige Wrack jetzt als „Traumschiff“ durch Ziegers aktuelle Ausstellung in seiner Galerie in Pirna.

Mehr als sechzig Bilder und Objekte des Künstlers sind in einem großzügigen Raum in der Fahrradstation im ehemaligen Magazinhaus im Klosterhof zu besichtigen. Vor drei Jahren hatte sich Zieger dort mit seiner Kunst eingerichtet, weil sein Sohn Tino nicht den gesamten Platz für den von ihm betriebenen Laden brauchte. Mittlerweile hat Zieger junior die Ausleih- und Reparaturbasis an seinen Mitarbeiter übergeben, weil sich das saisonale Geschäft für zwei Leute einfach nicht rechnet. Die Galerie aber, sagt Zieger, soll bleiben. Dabei mangelt es ihm nicht an Möglichkeiten, seine Arbeiten zu zeigen. Mehr als fünfzig Einzelausstellungen in ganz Deutschland, aber auch im Ausland, hat Zieger bisher ausgerichtet. Immer wieder wird er zu Gemeinschaftsschauen eingeladen, wie in diesem Sommer zur Internationalen Glaskunstausstellung nach Zwiesel im Bayerischen Wald, die am 3. Oktober zu Ende geht. Zudem ist Zieger, und darauf ist er besonders stolz, für einen renommierten Kunstpreis nominiert, den Palm Award, der seit 2003 von der Art Domain Group vergeben wird. Damit, so das Credo des Unternehmens, sollen engagierte bildende Künstler jenseits der großen Bühnen des Kunstmarktes gefördert werden. Die Jury tagt am Jahresende.

Zieger hat sich mit drei Bildern beworben, die zeigen, dass die künstlerische Umsetzung seiner Ideen und Motive so vielfältig ist wie seine Techniken. Von gegenständlich bis abstrakt mit vielen Zwischentönen reicht seine Bildsprache, die er in seiner Galerie sehr augenscheinlich präsentiert. Symbole wie Schachbrett, Schnecke, Würfel oder Waage finden sich immer wieder, aber auch Weisheiten wie: „Der Zufall ist der Narr im Hof des Lebens.“

Zieger malt und zeichnet meistens Menschen in unterschiedlichsten Szenen und Situationen, sein jüngster Kraftakt ist eine große Hommage an Leonardo da Vincis „Abendmahl“, das bei ihm zum „Malabend“ wird. Mit Zutaten und Zitaten der Kunstgeschichte von Edvard Munch über Pablo Picasso bis zu Gerhard Richter und Neo Rauch. Und Harry Lothar Zieger, dem Künstler, der mit dem Löffel malt.

Galerie Zieger, Klosterhof 3 in Pirna, offen bis 31. Oktober, Do bis Mo 10 bis 18 Uhr; danach nach Vereinbarung.

www.galerie-zieger.de

