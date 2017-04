Der merkwürdige Tod der Jenny B. Mehr als acht Jahre nach dem Tod der „Gorch Fock“-Kadettin ist nach Ansicht der Eltern der Fall trotz mehrerer Gerichtsprozesse nicht aufgeklärt.

Jenny Böken. © Privat

Es ist die Nacht zum 4. September 2008. Der Himmel ist klar, das Meer ruhig. Bei Windstärke 7 fährt die „Gorch Fock“, Segelschulschiff der Deutschen Marine, nördlich von Norderney durch die Nordsee. Die Wellen sind etwa zwei Meter hoch, zu wenig, um den 80 Meter langen Dreimaster aus der Ruhe zu bringen. Die 18 Jahre alte Kadettin Jenny Böken hält Nachtwache – und geht kurz vor Mitternacht über Bord. Ihre Leiche wird am 15. September bei Helgoland gefunden.

Jennys Tod bleibt bis heute rätselhaft. Sie sei im Dienst immer mal wieder eingeschlafen, berichteten Zeugen. Die Staatsanwaltschaft Kiel wertete 2009 den Fall als Unglück und hat kein Strafverfahren eröffnet. Im Obduktionsbericht hieß es, Todesursache sei „am ehesten Ertrinken“. Daran zweifeln die Eltern bis heute. Sie verweisen darauf, dass kein Wasser in der Lunge des Leichnams gefunden wurde und auf weitere Ungereimtheiten.

Doch ihr Kampf um die Eröffnung eines Strafverfahrens blieb vergeblich. Deshalb wählten sie „als juristisches Vehikel“ Prozesse vor Verwaltungsgerichten, um die Beteiligten vor Gericht befragen zu können. Das Oberverwaltungsgericht Münster wies die Klage der Eltern auf Entschädigung nach dem Soldatenversorgungsgesetz im September 2016 endgültig zurück. „Für uns ging es aber nicht ums Geld, sondern um Aufklärung, was in der Nacht damals passierte“, sagte Vater Uwe Böken.

„Ein Mitarbeiter des Forschungsschiffs Walter Herwig III – es hatte den Leichnam geborgen – berichtete, Jenny sei mit ihrem Marineparka aus dem Wasser gezogen worden“, sagte Uwe Böken. Später hieß es, zur Obduktion sei Jenny in Sweatshirt und Marinehose gebracht worden, von einem Parka keine Spur mehr.

Die Eltern glauben nicht an einen Mord, „aber es könnte ein Streich einer Clique gewesen sein, die Jenny auf der Gorch Fock möglicherweise irgendetwas in den Tee getan hat“. Ihre Tochter habe bei der Marine immer wieder darüber geklagt, extrem müde zu sein und einzuschlafen – „ein Phänomen, das sie vorher niemals hatte“, sagte Böken. Möglicherweise könnte dies mit den zahlreichen Impfungen bei der Bundeswehr zusammenhängen.

Seit mehr als acht Jahren warten die Eltern auf ein Paket, das die Marine nach Jennys Tod abgeschickt haben will. Darin sollen Gegenstände aus dem abschließbaren persönlichen Wertfach aus Jennys Spind gewesen sein. „In dem Fach hätte auch das persönliche Tagebuch liegen müssen“, sagte Marlis Böken. „Bekommen haben wir nur Jennys dienstliches Tagebuch, auf das auch Vorgesetzte Einblick hatten.“

Ein Sprecher der Marine wollte sich zu Details des Falls nicht mehr äußern. Es handle sich um ein schweres Schicksal für die Eltern, mit denen man tief mitfühle. Dagegen hoffen die Eltern, „dass von den rund 200 Menschen, die damals an Bord waren, einige doch noch die Kraft finden und endlich berichten, was in der Todesnacht wirklich passierte“. (dpa)

Am Mittwoch zeigt das Erste das Drama „Tod einer Kadettin“ (20.15 Uhr) und im Anschluss die Dokumentation „Der Fall Gorch Fock – die Geschichte der Jenny Böken“ (21.45 Uhr).

