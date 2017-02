Der melodische Gong ruft zu Film mit Popcorn Im März vor 25 Jahren eröffnete das Görlitzer „Palast-Theater“ nach einem Umbau. Statt eines großen Saales mit zwei Rängen gibt es hier seitdem fünf Kinos.

Nur ein blasses Foto erinnert an die Wiedereinweihung des „Palast“ im März 1992. © Sammlung R. Schermann

Seit 25 Jahren gibt es das Görlitzer „Palast-Theater“ im heute bekannten Gewand: In fünf Räumen laufen Filme, oft parallel. Theoretisch könnten 868 Zuschauer gleichzeitig auf die unterschiedlich großen Leinwände schauen. Vor 1992 konnten das noch viel mehr, damals allerdings in einem großen Saal mit zwei Rängen. Aber das war nicht tragisch, denn damals gab es ja noch viele große Kinos mehr, der Eintrittspreis gering und die Fernsehkonkurrenz überschaubar. Heute entsprechen die fünf „Palast“-Räume dem Görlitzer Bedarf.

Die Geschichte des Filmtheaters an der Ecke Jakobstraße/Bahnhofstraße geht auf ein Hotel zurück. Ab 1852 ist das Haus als „Rheinischer Hof“ bekannt, wird dann in „Preußischer Hof“ und „Europäischer Hof“ umbenannt. Bereits damals verfügte das Haus über eine Bühne, auf der Stars wie Enrico Caruso oder Leo Slezak sangen. Unter dem Haus lud ein Kellerlokal ein. 1919 wurde das Hotel zu Wohnungen umgestaltet, den Saal pachtete die Ufa ab 1924 als Kino mit rund 750 Plätzen. Für die musikalische Begleitung von Stummfilmen ließ sie eine Kino-Orgel einbauen. Nach einem Umbau 1931 wurde die Zahl von tausend Sitzplätzen überschritten. Auch die vielen älteren Görlitzern noch bekannte indirekte Beleuchtung wurde damals eingebaut und zählte 1 770 farbige Glühlampen. An den noch eckigen Eingang kamen beleuchtete Glaspfeiler. Nun hieß das Haus auch offiziell „Ufa-Palast“. Nach 1945 kam dann der Name „Palast-Theater“. Dabei war es die sowjetische Verleihfirma Sovexport, die 1950 den Eingang mit dem Anbau eines runden, mehrstöckigen Foyers aufwertete.

In den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Haus nicht nur dem Film, sondern oft als Stätte für Konzerte, Theateraufführungen und bunte Programme. Aber auch politische und naturwissenschaftliche Vorträge gehörten immer wieder auf die Programmzettel. Die dafür vorhandene große Bühne legte später dann mit den Grundstein dafür, das Haus zu den heute bekannten fünf Vorführräumen umbauen zu können.

Das geschah 1992, einhergehend mit einer umfangreichen Modernisierung. Seit dem März 1992 steht es in dieser Form den Görlitzern zur Verfügung, seit 2009 auch mit 3-D-Filmen. Zuerst zur Cinestar-Kinogruppe gehörend, betreibt seitdem die Kieft & Kieft Filmtheater Sachsen GmbH das traditionsreiche Haus. Sicher kann es mit Besucherzahlen wie zu DDR-Zeiten nicht mehr aufwarten, aber „der Reiz des Kinos liegt weiterhin im Gemeinschaftserlebnis“, sagte schon vor 25 Jahren der Architekt des Umbaus, Heiner Kieft. Für eine positive Prognose zählte er auch das: „Im Osten Deutschlands gingen schon immer viermal mehr Leute in ein Kino als im Westen.“ Um ihnen weiter Kino-Erlebnisse zu bieten, investierte die GmbH damals umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro. Neben den Saaleinbauten hielt neue Vorführtechnik ebenso Einzug wie eine Tonanlage mit bisher unbekannten Effekten. Die Zeit der schweren Filmrollen war fast vorbei. Zwar blieben zwei Maschinen für die klassischen 35-mm-Filme, doch im normalen Betrieb steuert ein Filmvorführer längst alle Räume digital von einer Zentrale aus.

Was noch an Traditionen blieb, waren der alte Kino-Gong und die regelmäßig wechselnden großen Schaubilder über dem Eingang. Neu dazu kam der Verkauf von Getränken und Popcorn und damit ein Dilemma: Zwischen zwei Vorstellungen bleibt kaum Zeit, ein wenig sauberzumachen. Denn zum Leidwesen der Kinobetreiber nehmen Besucher vielleicht vom Film Erinnerungen mit – Popcorn aber bleibt, und zwar auf und unter den Sitzen.

