Der meistgerufene Ersthelfer Die Bergwacht muss immer öfter Kletterer retten. Die meisten Unfälle passieren aber im Elbsandstein anderen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Bergwacht Bad Schandau hat bei der örtlichen Feuerwehr ihre Technik deponiert. Wenn es schnell gehen muss, fährt Tino Gräfe auch mal mit dem Quad ins Gelände. Dank Funk bleibt während des Einsatzes der Kontakt zu den anderen Rettern erhalten. © Steffen Unger Die Bergwacht Bad Schandau hat bei der örtlichen Feuerwehr ihre Technik deponiert. Wenn es schnell gehen muss, fährt Tino Gräfe auch mal mit dem Quad ins Gelände. Dank Funk bleibt während des Einsatzes der Kontakt zu den anderen Rettern erhalten.





Tino Gräfe hat in 15 Jahren bei der Bergwacht Sächsische Schweiz schon viel erlebt. Und doch war 2016 ein besonderes Jahr. „Noch nie hatte ich so viele Einsätze“, sagt der ehrenamtliche Retter, der im Hauptberuf Straßenbahnfahrer bei der Kirnitzschtalbahn ist. Bei fast jedem vierten Alarm war auch er mit dabei. Mehr als 20 Mal rückte er mit der Bergwacht ins Gelände aus. Darüber führt er akribisch Buch. Abgesehen von den Profis vom medizinischen Rettungsdienst dürfte er 2016 der meistgerufene Erstretter im Elbsandsteingebirge gewesen sein.

Dass es ausgerechnet ihn so oft getroffen hat, ist Zufall. Aber die Einsatzzahlen lagen 2016 im Allgemeinen wieder auf dem hohen Niveau von 2015. Auffällig ist, dass die Zahl der Kletterunfälle zunimmt. Zudem galt mehr als die Hälfte aller Einsätze im Vorjahr Unfällen von Wanderern. Das ist die Kehrseite der wachsenden Attraktivität der Sächsischen Schweiz bei Touristen und der gestiegenen Zahl der Kletterer. Der Sächsische Bergsteigerbund verzeichnet seit Jahren ein Wachstum an Mitgliedern. Derzeit sind es etwa 13 500.

Schwebend am Helikopter

Tino Gräfe kam auch übers Klettern zur Bergwacht. Bei einem Alarm wurde sofort jemand gebraucht, der sich mit dem Sichern am Kletterseil auskannte. Der Altendorfer eilte mit zum Einsatz und half, so gut er konnte, bei der Rettung eines Verletzten. Nur dabei zu stehen, wenn andere in Not sind, das war ihm zu wenig. Er besuchte an Wochenenden Seminare und machte die Ausbildung als Bergretter. Seit seiner Prüfung 2001 hat er 156 Einsätze aufgelistet, an denen er beteiligt war. Weit über 100 Menschen wurden dabei gerettet oder versorgt, die in den Felsen einen Unfall hatten. Auch Tote, bei denen jede Hilfe zu spät kam, musste er schon bergen.

Einen ganz besonderen Fall könne er zwar nicht nennen. „Aber wenn man weiß, dass Kinder betroffen sind, ist man schon besonders angespannt“, sagt er. Sehr konzentriert muss er auch bei der Luftrettung zu Werke gehen. Hier ist die Verständigung mit dem Piloten das Wichtigste. „Da gibt es eine klare Zeichensprache“, sagt Gräfe, der zu den wenigen mit dieser Ausbildung gehört. Das Problem ist, dass sich Pilot und Retter kaum sehen. Darum wird viel über Funk kommuniziert. Früher mussten sich die Bergretter an einem festem Bergetau abseilen, das maximal 50 Meter lang war. Inzwischen wurde der Hubschrauber, der in Bautzen stationiert ist, umgerüstet. „Jetzt arbeiten wir mit Winde. Das ist viel besser“, sagt Gräfe. Bis zu 90 Meter kann er so in tiefe Spalten abgelassen und auch wieder hochgeholt werden.

Trotz seiner Erfahrung ist es für den 52-Jährigen immer wieder ein Ereignis, wenn er am Helikopter hängend durch die Lüfte fliegt. „Einmal konnte ich das sogar genießen“, sagt Tino Gräfe. Zwei Kletterer saßen in einem langen Anstieg fest. Ihr Seil hatte sich heillos verfangen. Mit dem Mobiltelefon riefen sie schließlich um Hilfe. Ein Herabklettern zu der Stelle war für die Retter nicht möglich. Fürs Heraufklettern war bis zum Dunkelwerden nicht mehr genug Zeit. Also kamen sie per Hubschrauber. „Als klar war, dass das Pärchen nicht verletzt war, hatten wir sogar mal Augen für ein fantastisches Abendrot“, erzählt er.

Kameradschaft muss stimmen

Er und seine Kameraden bei der Bergwacht sind Ersthelfer oder Berger. Eine medizinische Ausbildung haben sie nicht. Als erste vor Ort können sie Personen reanimieren. In ihrem Medizinrucksack haben sie zwar auch Medikamente, die dürfen aber nur von Fachpersonal, also Ärzten, gegeben werden. Die ehrenamtliche Bergwacht darf auch keinen Zugang legen oder spritzen. „Beim Tragen darf aber jeder Spaziergänger mit einbezogen werden“, sagt Gräfe.

Zwei feste Stationen gibt es in der Sächsischen Schweiz – im Bielatal und in Kurort Rathen. Die sind an den Wochenenden in der Hauptsaison besetzt. Unter der Woche wird im Notfall eine Alarmgruppe zusammengetrommelt. Tino Gräfe macht vier bis fünf Wochenenddienste pro Jahr im Bielatal. Von Sonnabend früh um 9 bis Sonntag 19 Uhr dauert der Dienst. „Da muss man schon gut miteinander auskommen“, sagt er. Wer Familie hat, bringt sie oft mit raus zur Hütte. Manche vertreiben sich die Zeit auch mit dem Laptop. Weil der Internetempfang im Bielatal aber schlecht ist, liest Tino Gräfe lieber ein Buch. „Sonst kommt man ja nicht dazu“, sagt er. Sein Sohn hat das nicht nur akzeptiert, sondern macht auch schon bei der Jugendbergwacht mit. Neue Mitglieder sind immer willkommen.

Für Außenstehende sieht das manchmal wie Campingurlaub aus, wenn das vierköpfige Rettungsteam bei schönem Wetter vor der Station sitzt und den Grill anwirft. „Aber wenn die Kameradschaft nicht stimmt, würden noch weniger Leute ihre Freizeit für die Bergwacht opfern“, sagt Tino Gräfe. Er kann auch das Quad der Bergwacht fahren. Damit ist er schnell im Gelände unterwegs – entweder zum Unfallort oder zu einer Stelle, wo ihn der Hubschrauberpilot aufnehmen kann.

Gräfe will noch so lange wie möglich als Bergretter aktiv sein. „Bis ich in Rente gehe. Oder solange die Gesundheit mitspielt.“

zur Startseite