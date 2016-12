Der Meister mit den sauberen Händen Christoph Schmidt wollte eigentlich Autoverkäufer werden. Heute ist er glücklich darüber, dass das nicht geklappt hat.

Christoph Schmidt setzt die Ratsche im Motorraum eines BMW X6 an. Der 28-Jährige arbeitet zwei Tage die Woche in der Autowerkstatt Pulz an der Gröditzer Marktstraße, den Rest der Arbeitswoche im BMW-Autohaus in Riesa. Gerade hat er seinen Meister gemacht. © Eric Weser

Sofort weiterhelfen kann Christoph Schmidt dem Mann mit seinem gesperrten Autoradio zunächst nicht. „Wenn der Code da ist, würde ich mich bei Ihnen melden“, sagt er , nachdem er das Gerät abfotografiert und die Kontaktdaten notiert hat. Der 28-Jährige macht das freundlich, verbindlich und schnell.

Christoph Schmidt geht in der Autowerkstatt an der Gröditzer Marktstraße sichtlich gern mit Kunden um. Und es war ein Grund mehr für ihn, nach seiner Lehre zum Kfz-Mechatroniker den Meister zu machen – denn die haben mehr Kundenkontakt als Gesellen, sagt er selbst. Reichlich dreieinhalb Jahre hat der heute 28 Jahre alter Gröditzer deshalb neben dem Arbeitsalltag im Autohaus die Schulbank gedrückt, meist (sonn)abends. Für Freundin oder Familie blieb oft nur der Sonntag, im Job musste Zeit rausgearbeitet werden. Keine einfache Zeit. „Aber ohne Gehalt auszukommen, war für mich nicht möglich“, erzählt Schmidt.

Heute ist er froh, dass er es durchgezogen hat. Auch wenn es „zwischendurch schon mal einen kleinen Durchhänger“ in Sachen Motivation gab, wie er schmunzelnd eingesteht. Als einer von 54 männlichen Meistern dieses Jahrgangs erhielt er jetzt seinen Meisterbrief von der Dresdner Handwerkskammer. Die schicke Urkunde in der heimischen Stube entschädigt – und auch das Plus auf dem Gehaltszettel.

Dass er mal seinen Meister machen würde, stand für den Gröditzer nicht gleich fest. Am Ende der Schulzeit habe er nur gewusst, dass er etwas mit Autos machen wollte. Eine Ausbildung im örtlichen Stahlwerk, wie sie viele Kumpels machten, war für ihn nichts. Dazu war Christoph Schmidt von seinem Vater zu sehr mit dem Auto-Virus infiziert worden, erzählt er. „Für ihn war das Auto immer das Heiligtum.“ Der Sohn wollte deshalb am liebsten Autoverkäufer werden. Doch auf die Bewerbungen gab es nur Absagen. Im Autohaus Pulz bekam er 2005 die Chance, Kfz-Mechatroniker zu werden. „Es war mehr oder weniger meine zweite Wahl.“ Eine Lehrstelle zu bekommen sei damals deutlich schwieriger gewesen. Aber sein Wille, mit Autos zu arbeiten, war groß genug, die vermeintliche Kröte zu schlucken.

Saubermann in der Werkstatt

Sich für die anfängliche zweite Wahl entschieden zu haben, bereut Christoph Schmidt nicht. Im Gegenteil. „Das macht mir doch mehr Spaß, als etwas zu verkaufen.“ Und auch der Meister sei die richtige Entscheidung gewesen. „Obwohl ich das ganz am Anfang gar nicht wollte und mir das auch nicht zugetraut hatte.“ Doch schon während der Lehre habe er gemerkt, dass ihm keiner so schnell was vormacht. Die Familie habe ihn zusätzlich bestärkt. „Und mir hat es einfach auch nicht ausgereicht, ein einfacher Arbeiter zu sein.“

Für den Gröditzer, der seine Stadt und das Leben dort mag, dürfte es nicht die letzte Fortbildung gewesen sein. Er schätzt, schon in wenigen Jahren wieder auf die Schulbank zu müssen – wenn sich die Elektroautos durchsetzen sollten. Denn für die Arbeit im Umfeld hoher Spannungen brauche es schon heute einen speziellen Schein.

Mehr Arbeit an im wahrsten Wortsinne sauberen Motoren ohne Öl und Fett dürfte Christoph Schmidt entgegenkommen: Der 28-Jährige hat für einen Werkstatt-Arbeiter sehr saubere Hände. Er arbeite oft mit Handschuhen, sagt er dazu. „Schwarze Hände will ich vermeiden. Das macht keinen guten Eindruck vorm Kunden“, findet der Gröditzer Werkstattleiter, der drei Tage die Woche im Riesaer BMW-Autohaus und zwei Tage in der freien Werkstatt seines Arbeitgebers Fahrzeuge prüft und repariert.

Auch in seinem Privatwagen mag er es sauber – einem 3er Coupé. „Wenn ich schon bei BMW arbeite, will ich auch einen fahren“, sagt der Gröditzer über die Marke seines Wagens. Sein erstes Auto sei aber ein Opel gewesen, vom Opa. BMW ziehe er aber wegen der besseren Verarbeitung klar vor, sagt er. Und wenn der Meister das sagt, dann wird was dran sein.

zur Startseite