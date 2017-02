Der Meister der Straßenkunst mischt die Magic City auf Kurz vor dem Ende der Street-Art-Schau fahren die Macher noch prominente Kunst auf.

Er ist der geheimnisumwitterte (und auch teuerste) Superstar der Street-Art-Szene: Nicht zufällig steht gerade der gefeierte Brite Banksy im Mittelpunkt des großen Finales in der Magic City im Kulturquartier Zeitenströmung. Dafür wird die Ausstellung am 18. und 19. Februar für 30 Stunden am Stück geöffnet sein.

Als Europapremiere wird dann erstmalig der Dokumentarfilm „Saving Banksy“ zu sehen sein, der ansonsten erst im Frühsommer in die deutschen Kinos kommt. Die 80-minütige Doku beschäftigt sich mit der Frage, wie ungeschützte Street Art im Spannungsfeld zwischen Bürokratie, Vandalismus, Spekulation und Kommerzialisierung überleben kann. Ergänzend dazu wird die Reportage „One Day in Dismaland“ gezeigt. Der 30-minütige Film über Banksys Freizeitpark-Parodie „Trostlosland“ ist eine Einführung in Banksys Welt und verdeutlicht eindrucksvoll, was Street Art will und kann. Nach der Europa-Premiere am 18. Februar, 20.45 Uhr, werden die Filme noch mehrfach gezeigt.

Auch eines der seltenen Interviews mit dem medienscheuen Banksy wird zu erleben sein. Und da zu jeder guten theoretischen Auseinandersetzung auch die praktische Anschauung gehört, werden natürlich auch einige ausgewählte – teuer gehandelte – Werke von Banksy präsentiert. Unter anderem dabei: ein Mauerstück mit einer original Banksy-Ratte.

Durchgängig geöffnet sein wird die Magic City vom 18. Februar, 11 Uhr, bis zum 19. Februar, 17 Uhr. In dieser Zeit gibt es auch Vorträge, Diskussionen und spezielle Familienführungen.

Danach ist die Magic City nur noch bis zum 12. März in Dresden zu erleben. Dann zieht die Schau weiter in den Olympiapark von München. (SZ/hbe)

www.magiccity.de

zur Startseite