Der Meister der Fake-News Reineke Fuchs ist ein klassischer Stoff, der aber in die Neuzeit passt. Denn der Mensch hat sich nicht geändert.

Reineke Fuchs (r.) dargestellt von Anna Bittner, ist ein verschlagener Schlingel. Hier kuschelt er gerade mit Fuchsweib Ermelyn alias Andreas Kuznick. © Theater

Wie bringt man einen so alten Stoff wie Reinecke Fuchs auf die Bühne? Als Goethe die Geschichte um den schlauen Bösewicht 1793 zu einem Theaterstück verarbeitete, war die Erzählung schon einige Hundert Jahre alt und in verschiedenen Adaptionen immer wieder gedruckt worden.

Das Mittelsächsische Theater versetzt den Stoff in die Neuzeit. Jedenfalls wirkt das Bühnenbild recht futuristisch. Hans Ellerfeld schöpft dabei die technischen Möglichkeiten aus. Stoffbahnen im Hintergrund werden mit wechselnden Farben angestrahlt. Ein schräges Podest mit minimalistischer Möblierung, eine Galerie in halber Höhe. Zwei Leitern, wie man sie aus Bädern kennt, führen auf die Bühne. Der Zuschauerraum ist ins Spiel einbezogen. „In der ersten Reihe hat der Fuchs sein Essen verbuddelt, wie das Füchse so machen für schlechte Zeiten“, sagte Dramaturg Matthias Wolf.

In dieser Woche haben die Hauptproben für das Stück begonnen. Die erste Premiere ist im Döbelner Haus, deshalb erfolgen dort auch die letzten Proben. Bei der Hauptprobe kommen alle Gewerke des Theaters zusammen. Licht und Tonmeister haben der besseren Kommunikation wegen ihre Pulte im Zuschauerraum aufgebaut. Die Schauspieler tragen ihre Kostüme, sind geschminkt. „Bei der Hauptprobe wird das Zusammenspiel getestet. Da holpert es noch an der einen oder anderen Stelle“, sagte Wolf. Die Technik muss noch Feinabstimmungen vornehmen, da entsteht manche Unterbrechung. Mit Seilzügen werden unter anderem die Kappen vom Schnürboden herabgelassen, die die Schauspieler mit den Attributen ihrer Rollen versehen. „Das muss alles genau eingerichtet werden. Das ist eine Herausforderung für die Technik“, sagte Wolf.

Goethe hatte den Stoff von Reinecke Fuchs in 4312 Verse gepackt. Zwölf Gesänge zu je einer halben Stunde – das würde den vernünftigen Rahmen einer Theatervorstellung sprengen. Die Regisseurin Annett Wöhlert hat den Stoff auf zweieinhalb Stunden gestutzt und die Hauptrolle mit einer Frau besetzt. Anna Bittner spielt den Reineke, wie zum Ausgleich ist die Rolle des Fuchsweibs Ermelyn an einen Mann vergeben – Andreas Kuznick tritt mit einem imposanten Vorbau auf.

Die Geschichte ist seit 800 Jahren die gleiche: Reineke Fuchs ist ein arger Übeltäter und soll vor dem König Nobel erscheinen, damit über ihn Gericht gehalten wird. Mit Boshaftigkeit und Lügen verhindert er zuerst sein Erscheinen und später seine Verurteilung. Er nutzt die Schwächen der anderen gnadenlos aus. Goethe habe das Stück als Satire seiner Zeit geschrieben, sagte Matthias Wolf. Und er sieht auch Parallelen zu heute – ganz aktuell mit Blick auf die gescheiterten Koalitions-Sondierungen: „Es klappe wieder nicht, stabile Verhältnisse zu erzeugen.“ Darüber hinaus ist Reinecke Fuchs auch Schulstoff. Einige Schulen hätten schon Interesse angemeldet. „Wir sammeln das und werden im kommenden Jahr Vorstellungen für Schulen anbieten“, sagte Wolf.

Premiere Reineke Fuchs, Sonnabend, 19.30 Uhr, Theater Döbeln

