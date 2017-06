Der Meißner liebt das Reisen sehr Gefragt sind vor allem Kreuzfahrten, aber auch die heimischen Gefilde. Dagegen verlieren Städtereisen an Boden.

Den Abflug machen die meisten Urlauber in Richtung Spanien, Balearen und Portugal. © Jan Woitas/dpa

Das Interesse von Touristen am Landkreis oder der Stadt Meißen steigt. Im bisherigen Jahresverlauf liegt das Plus an Übernachtungszahlen nach Informationen Landestourismusverbandes für den hiesigen Landkreis bei fast zehn Prozent im Vergleich zu 2016 (die SZ berichtete). Doch wo machen umgekehrt die Meißner Urlaub? Das wollte die SZ von Lutz Thieme, Geschäftsführer der Meissen-Tourist GmbH, wissen.

Herr Thieme, wie viele Reise-Buchungen sind bisher in diesem Jahr bei Ihnen eingegangen, wie ist die Tendenz?

Wir haben im Vergleich zu 2016 ein ordentliches Plus von etwa sechs Prozent, was die von uns angebotenen Reisen betrifft. Insgesamt haben wir schon über 30 000 Gäste für Tages- oder Mehrtagesreisen in 2017. Allgemein ist die Reiselust der Meißner recht hoch.

Welches sind die beliebtesten Urlaubsziele?

Ganz klar favorisiert sind Spanien und die balearischen Inseln. Hier steigen die Vermittlungszahlen kontinuierlich. Ebenfalls voll im Trend liegen Reisen nach Portugal. Und auch Griechenland ist wieder im Kommen. Hellas punktet vor allem mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das wissen die Urlauber zu schätzen. Darüber hinaus sind Italien und das Baltikum äußert beliebte Ziele.

Gibt es Entwicklungen, die Sie überrascht haben?

Überrascht nicht. Aber es ist für uns bemerkenswert, wie stark zum Beispiel der Trend zur Kreuzfahrt geht. Die Möglichkeit, mit dem Schiff auf dem Meeresweg bestimmte Destinationen kennenzulernen, erfreut sich steigender Beliebtheit. Dabei fällt uns auf, dass es bei Kreuzfahrten immer öfter richtige Schnäppchen gibt – deshalb die steigende Nachfrage. Besonders Nord- und Ostsee, das Mittelmeer und die Karibik sind gefragt. Insgesamt verzeichnen wir bei den Kreuzfahrt-Buchungen zweistellige Anstiege.

Und wie beliebt sind Reisen im eigenen Land?

Deutschland ist nach wie vor als Reiseland sehr gefragt. Gute Zahlen weisen traditionell die Nord- und Ostsee auf. Hier schauen die Buchenden aber auch gerne ins Nachbarland Polen. Urlaub an der polnischen Ostseeküste ist weiter im Kommen.

Gäste loben die guten Hotels. Sie sind oft preiswerter als in Deutschland, aber von ähnlich guter oder gleicher Qualität.

Bestehen, wie im bundesweiten Trend auch, Bedenken hinsichtlich der Sicherheit, etwa bei Türkei-Reisen?

Die Türkei verliert als Reiseland auch in der Meißner Region an Attraktivität. Dazu muss man aber sagen: In den Urlaubshochburgen des Landes merken Reisende nach unseren Rückmeldungen zu urteilen, nichts von Unruhen. Trotzdem gibt es Sicherheitsbedenken, die zu weniger Buchungen führen. Das gilt auch für Tunesien. Ägypten erholt sich dagegen gerade wieder. Auffällig ist zudem die zunehmende Zurückhaltung bei Touren in große Metropolen. Das dürfte auch mit einer gewissen Verunsicherung zu tun haben.

Auf welche Art und Weise verreisen Ihre Gäste am liebsten?

Im Vermittlungsgeschäft machen nach wie vor Flugreisen den größten Anteil aus. Aber individuelle Anreisen mit dem Auto oder mit dem Zug werden häufiger. Das wachsende Interesse an Schiffsreisen hatte ich ja bereits erwähnt.

Die Fragen stellte: Marcus Herrmann

