Der MDR dreht in Riesa Am Freitag beginnt im Klosterhof endlich der Weihnachtsmarkt. Dort hat sich auch schon das Fernsehen angekündigt.

Riesa kommt – mal wieder – ins Fernsehen. © Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Auf der Eisbahn am Rathaus ist seit Tagen ordentlich Betrieb. Freitag geht nun auch der Weihnachtsmarkt in Riesa los. Die offiziell Eröffnung ist um 17 Uhr. Bis zum 23. Dezember können Besucher im Klosterhof an den Ständen stöbern, böhmische Bräuche erkunden, Glühwein trinken und mit Freunden schwatzen. „Am nächsten Mittwoch dürfen sich die Besucher auf einen besonderen Höhepunkt freuen“, sagt Stadtsprecher Uwe Päsler. „Riesa kommt – mal wieder – ins Fernsehen!“

Am 14. Dezember ist die Weihnachtstour des MDR-Sachsenspiegels in Riesa zu Gast. „Dazu brauchen wir bestimmt die große Unterstützung unserer Bürgerinnen und Bürger“, sagt Oberbürgermeister Marco Müller (CDU) angesichts einer Aufgabe, die im Vorfeld zu erfüllen ist. Was genau auf ihn und die Stadt zukommt, wird erst am Sonnabend in der 19-Uhr-Sendung des MDR bekannt gegeben.

Eine lösbare Aufgabe?

Die Aufgabe soll nach den Andeutungen aus dem Landesfunkhaus umfangreich, aber lösbar sein. In Delitzsch wurden Hunderte Lichter zusammengetragen, in der Eishockeystadt Crimmitschau mussten Stadträte in die Spielermontur steigen, in Kamenz sind Lehrer in Lessing-Verkleidung verlangt. Nächsten Mittwoch wird man kurz nach 19 Uhr live erfahren, ob Riesa seine Aufgabe ebenfalls gelöst hat.

Wenn die Riesaer erfolgreich sind, dürfen 50 Kinder aus der Stadt kostenlos den Weihnachts-Circus in Dresden besuchen, denen das sonst finanziell nicht so einfach möglich wäre. Eintritt und Busfahrt sichert der MDR ab. Im Vorfeld hatte die Stadtverwaltung den Kinderschutzbund, den Aufladen Weida, die Outlaw GmbH und die Freizeitinsel Merzdorf kontaktiert. „Die vier Einrichtungen werden gemeinsam die Karten an die ‚Richtigen‘ bringen“, sagt Uwe Päsler. Die Zirkusfahrt nach Dresden findet dann am 4. Adventssonntag, 18. Dezember, statt. (SZ)

