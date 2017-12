Der Marktbrunnen kommt später Der Radeberger Stadtrat will ein Gesamtkonzept für die Innenstadt. Deshalb muss die Brunnen-Idee erst mal warten.

Vorerst wird der Marktplatz „brunnenfrei“ bleiben. Der eigentlich fürs Stadtjubiläum 2019 ins Auge gefasste Bau liegt auf Eis, weil er Teil eines Gesamt-Konzeptes für die Innenstadtgestaltung werden soll. Auch das Thema Parken spielt dort eine Rolle. © Thorsten Eckert

Radeberg. Eigentlich wäre ja zu erwarten gewesen, dass dieser Satz des Radeberger Oberbürgermeisters Mittwochabend in der Stadtratssitzung für ziemlichen Wirbel sorgt. Aber ganz im Gegenteil, die Stadträte fanden ihn sogar gut, diesen Satz. OB Gerhard Lemm (SPD) machte nämlich klar, „dass wir uns vom Thema Marktbrunnen-Bau im Jubiläumsjahr 2019 verabschieden müssen“. Zumindest dann, wenn die Stadträte ein Gesamtkonzept für die Innenstadt-Gestaltung wollen. Und das wollen sie.

Zur Vorgeschichte: Der einstige Brunnen auf dem Markt war Mitte der 1980er demontiert worden, weil er undicht war. Bei der Neugestaltung des Marktes kurz nach der Wende war dann zwar am unteren Rand des Platzes ein neuer Brunnen ins Auge gefasst und auch vorbereitet worden; aber letztlich wurde er nicht gebaut. Was bisher bleibt, ist der – nicht unumstrittene – Glasbläser-Brunnen vorm Rathaus. Und so hallt nun also seit gut 25 Jahren in regelmäßigen Abständen der Ruf durch die Stadt, Radeberg solle sich doch endlich mal wieder einen Brunnen auf den Markt bauen. Und weil nun 2019 das große Stadtjubiläum „800 Jahre Radeberg“ ins Haus steht, gab OB Lemm die Richtung vor, die Stadt möge sich zu diesem Jubiläum quasi einen neuen Brunnen schenken.

Aber wie soll der aussehen? Wo soll er platziert werden? Und vor allem, was soll er kosten? Erste Diskussionen liefen bereits, auch eine „Arbeitsgruppe Marktbrunnen“ war im Stadtrat installiert worden. Und doch war mehr und mehr die Idee gewachsen, „von Klecker-Lösungen wegzukommen und stattdessen ein klares Gesamtkonzept zu erarbeiten“, sagt Frank Höhme, der Chef der SPD/Grünen-Fraktion im Stadtrat. Und legte mit seiner Fraktion deshalb den Antrag vor, die Stadtverwaltung mit der Erarbeitung eines solchen Konzeptes zu beauftragen.

In diesem Konzept solle dann eben beispielsweise auch untersucht werden, wie sich künftig die Parkplatzsituation in der Innenstadt gestalten soll, wie das Stadtzentrum alters- und behindertengerecht wird, auch über eine neue Beleuchtung oder sogenannte Stadtmöblierung solle in diesem Konzept nachgedacht werden. „Und vor allem sollten wir die Radeberger einbeziehen, sie sollten unbedingt mitdiskutieren“, gab Höhme die Richtung vor. Und dass dieser Vorstoß nun letztlich auch fraktionsübergreifend Zuspruch erfuhr, begeistert den SPD-Mann dabei ganz besonders. „Denn so war es ja auch gedacht, als Gemeinschafts-Projekt des gesamten Stadtrats – und eben auch der Einwohner“, so Frank Höhme nach der Sitzung zufrieden.

Warum kommt der Marktbrunnen erst später?

Die Erarbeitung eines Gesamtkonzeptes, bei dem die mögliche Umgestaltung des Marktes die zentrale Rolle spielen soll braucht Zeit. Schnellschüsse, da waren sich die Räte über Fraktionsgrenzen hinweg einig, bringen nichts. „Qualität geht vor Schnelligkeit“, brachte es Rolf Daehne (Grüne) auf den Punkt. Zudem machte der OB deutlich, dass die im Haushalt für den Brunnen eingeplanten 350 000 Euro wohl mit Sicherheit nicht ausreichen werden, wenn zusätzlich noch weitere Aspekte ins Blickfeld rücken sollen. Aber mehr Geld ist im aktuellen Haushalt zunächst nicht frei, noch dazu, weil aktuell noch eine Menge anderer Projekte anstehen. „Die noch dazu wichtiger sind, als ein Marktbrunnen“, unterstrich Lemm dann. Straßenbauprojekte, Schul-Investitionen zum Beispiel. Also werde das Ganze wohl frühestens im Doppelhaushalt 2019/20 auftauchen. Und dann wird auch klar sein, über wie viel Geld zu reden ist.

Wann sollen die Bürger beim Konzept mitreden können?

Die Frage Bürgerbeteiligung ist zumindest insoweit klar, dass die Bürger in jedem Fall mitdiskutieren sollen. Über das Wie und vor allem das Wann gab es in der Stadtratsdebatte hingegen sehr unterschiedliche Sichten zwischen den Stadträten und der Verwaltung. Während OB Lemm den Bürgern gern zunächst Konzepte vorlegen würde, über die dann zu reden ist, machten die Stadträte klar, die Bürger lieber vorher zu fragen und dann in die Konzeptarbeit zu gehen. „Wie groß der Diskussionsbedarf ist, zeigt sich ja zum Beispiel an der im Sommer hitzig in der Bürgerschaft geführten Debatte um ein mögliches Parkhaus“, fand zum Beispiel Andreas Känner von der CDU. Und Frank Höhme würde die Bürger dabei auch gern fragen, ob sie denn überhaupt einen Brunnen auf dem Markt wollen. „Nicht, dass wir hier über ein Projekt diskutieren und uns die Bürger anschließend fragen, warum wir das überhaupt unbedingt gewollt haben“, so der SPD-Mann im Anschluss an die Sitzung. Die Signale sind also deutlich, dass die Bürger wohl schon in Kürze in die Diskussion mit einsteigen können.

Wird auch ein Parkdeck eine Rolle in der Diskussion spielen?

Die Stadtverwaltung hat bereits im Vorfeld der Stadtratssitzung am Mittwochabend erste „Hausaufgaben“ in Sachen Parkplatzsituation erledigt. So ist beispielsweise schon ein Planungsbüro damit beauftragt worden, das Thema zu untersuchen. „Die Planer sollen sämtliche Flächen ins Auge fassen, auf denen neue Parkplätze oder ein Parkdeck entstehen könnten“, beschrieb der OB die Vorgabe. Geprüft werde dabei unter anderem auch das jüngst von Frank Hantschmann aus der Freien-Wähler-Fraktion ins Spiel gebrachte Areal an der alten Turnhalle Pulsnitzer Straße. „Es wird geprüft, ob dort Platz für ein Parkdeck oder auch Stellplätze für Wohn-Mobile wäre“, so der OB. Auch, dass der Marktplatz künftig komplett „parkfrei“ wird, ist nicht ausgeschlossen. Aber stößt schon vorab auf Kritik bei einigen Stadträten, wie bei Freie-Wähler-Chef Detlev Dauphin: „Die Idee, hier parken zu dürfen, ist ja auch als Unterstützung der Geschäfte gedacht gewesen“, blickte er zurück. Kunden rollen ja heutzutage gern bis an die Kasse … Allerdings müsse eine klare Regelung her, findet er. „Im Moment sieht man ja manche parkende Autos kaum, weil sie bis fast unter den Weihnachtsbaum fahren“, ärgert sich Detlev Dauphin. Die CDU-Fraktion würde dabei im Rahmen des Konzeptes gern das Thema Verkehr generell mit auf den Diskussionstisch legen. Auch dafür fand sich im Stadtrat eine Mehrheit.

Die ersten Schritte sind also gegangen.

