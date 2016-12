Der Markt wird grün Was in Kamenz undenkbar schien: Die gepflasterte Stadtmitte bekommt Bäume. Und nicht nur das.

So sieht der Kamenzer Markt jetzt aus. Aber er soll grüner werden.

Die Planungsskizze zeigt den künftigen Markt in Kamenz. Auf der Seite des Hotels Goldner Hirsch (o.) sind sieben Bäume geplant. Auffällig sind Verweilzonen am Andreasbrunnen (r.), am Ex-Winzereck (o.) und auf der Seite von Lehmanns und Gartens (u.). Gegenüber von Rossmann (l.) sind Pflanzkübel vorgesehen.

Allen Unkenrufen zum Trotz: Der Kamenzer Markt bekommt Bäume! Der Stadtrat hat am Mittwoch der Neugestaltung des ersten Platzes der Stadt im wahrsten Sinne des Wortes „grünes“ Licht gegeben. Damit wird dem Wunsch vieler Bürger nach einer Belebung der Innenstadt auch so Rechnung getragen. CDU-Stadtrat Sandro Gebler, der die Debatte im Frühjahr mit einer eigenen Ideenskizze maßgeblich mitbefeuert hat, ist glücklich: „Was jahrzehntelang mit dem Verweis auf den Denkmalschutz undenkbar schien, hat sich endlich zum Guten gewendet.“ In seiner Zeichnung war Gebler von vier Bäumen auf der Seite des Hotels Goldner Hirsch ausgegangen. Jetzt sind sogar sieben vorgesehen. „Das ist eine kleine Revolution.“ Wobei viele dazu beigetragen haben: die City-Initiative, das City-Management, das Forstfestkomitee, das Landesamt für Denkmalpflege sowie die Stadträte selbst in ihren vorberatenden Ausschüssen. Und am 30. Juni war die Planung zur Marktplatzgestaltung im Ratssaal ja auch der Einwohnerschaft vorgestellt worden, wo es weitere Anregungen, aber vor allem viel Lob für das Vorhaben gab. Die SZ beantwortet Fragen:

Gibt es auf dem neuen Markt Einschränkungen in der Nutzung?

Nein, den besonderen Anforderungen übers Jahr wird Rechnung getragen. Das betrifft zum Beispiel den Lausitzer Blütenlauf mit dem Anradeln Anfang Mai und die Forstfest-Auszüge im August. „Mit behutsamen Eingriffen kann eine bessere Gliederung der einzelnen Nutzungsbereiche erfolgen, wobei prinzipiell das Erscheinungsbild des Marktplatzes erhalten wird“, heißt es. Die Verweilzonen sind variabel angelegt, die Marktmitte bleibt unbebaut.

Welche Begrünung auf dem Markt ist im Detail vorgesehen?

Darüber gibt obige Planskizze des Büros Communalconcept Auskunft. Auf der Ostseite zum Hotel Goldner Hirsch hin sind sieben (!) größere Bäume vorgesehen, zwei kleinere auf der vergrößerten Verweilzone am Andreasbrunnen. Drei sind auf der Rossmann-Seite ausgewiesen, wobei davon auszugehen ist, dass es sich hier eher um größere Pflanzkübel handeln wird, wie sie derzeit dank der Firma Galand-Gebler auf der gegenüberliegenden Seite stehen. Während des Forstfestes könnten sie problemlos woanders aufgestellt werden, damit sie keine Stolperfallen darstellen.

Wie wird der Straßenverkehr auf dem Markt geregelt sein?

Die Verkehrssituation wird optimiert, wie es offiziell heißt. Der Fahrverkehr wird um die mittlere Fläche des Marktplatzes, welche unverändert bleibt, als Kreisverkehr geführt. Das heißt, dass dann von der Bautzner Straße aus am Ex-Winzereck auf den Markt eingebogen werden kann, was den Einbahnstraßenverkehr auf der Bautzner und Wallstraße entlastet. Auf der Hotelseite werden die meisten Parkplätze ausgewiesen sein. Verkehrs- und Ruhebereiche werden optisch durch Leitsteine getrennt. Zusätzlich erhalten die Parkflächen andersfarbige Natursteinborde.

Werden die Verweilzonen am Markt behindertengerecht sein?

Ja. Zunächst wird die Fläche um den Andreasbrunnen größer gefasst und als eine solche Verweilzone ausgebildet, ebenso der Bereich vor den Gebäuden Bautzner Straße 1, Markt 3 und 10. Wo Querungen geplant sind, werden die Gehwegeinfassungen abgesenkt und außerdem für sehbehinderte und blinde Menschen mit einem Leitsystem versehen. Außerdem wird die Lichtsituation deutlich verbessert. Die historischen Altstadtleuchten bleiben, werden aber auf LED-Lampen umgerüstet. Außerdem sind Bodenstrahler vorgesehen. Mit Ladestationen für E-Bikes auf dem Marktplatz und später für Elektroautos auf dem Buttermarkt werden auch in Sachen E-Mobilität ganz neue Akzente gesetzt.

Wie ist die Finanzierung der Marktplatzumgestaltung untersetzt?

Die Gesamtkosten von 430 000 Euro sind zuschussfähig, weil der Markt natürlich im Fördergebiet „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ liegt. Die Aufwertung des Marktplatzes ist im Programm enthalten, die fördertechnischen Details werden derzeit von der Sächsischen Aufbaubank geprüft. Es sind zwei Bauabschnitte vorgesehen.

Wird die Umsetzung der Markt-Neugestaltung länger dauern?

Kaum. Noch im Dezember soll die Ausschreibung starten, die Leistungen werden im März vergeben. Der Abschnitt 1 beginnt sofort nach dem Blütenlauf-Wochenende am 8. Mai und muss spätestens zum Forstfest beendet sein. Der Abschnitt 2 könnte dann am 28. August starten. Als Fertigstellungstermin wird der 30. November genannt. Das heißt: Die Tage des recht trostlosen Marktplatzes zu Kamenz sind gezählt.

