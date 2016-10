Der Mann mit den Hosenketten Thomas Hanke (36) produziert metallene Accessoires in Handarbeit. Sein Modelabel hat sogar eine gute Botschaft.

Thomas Hanke alias Chainsaw Thommy in seiner Werkstatt an der Parkstraße. Hier stellt er Hosenketten her. © Mirko Thomas

In Großenhain gibt es ein neues Mode-Label: Chainsaw Thommy. Dahinter verbirgt sich ein kreativer junger Mann, der Außergewöhnliches im Sinn hat. Thomas Hanke produziert Hosenketten. Nichts anderes heißt Chainsaw übersetzt. Der 36-Jährige zieht zur Anschauung seine eigene aus der Hosentasche: Sie ist an einem Ende am Hosenbund bzw. Gürtel befestigt, und am anderen Ende hängt sein Portemonnaie dran. „Das kann mir so keiner klauen“, meint Thomas Hanke. Auch ein Schlüsselbund könnte man an der Hosenkette befestigen. Das Ganze hat aber einfach auch etwas Nostalgisches: Früher trugen die Männer ihre Taschenuhren an Hosenketten.

Thomas Hanke, gelernter Schilder- und Lichtreklamehersteller, sah ein solches Stück mal im Urlaub. Es gefiel ihm, aber er sagte sich: Das kannst Du besser. Es muss ja keine industrielle Messingkette sein – sondern könnte auch handgefertigt werden. Gesagt, getan. Der Großenhainer besorgte sich hochwertige Einzelteile und Fangschäkel zum Befestigen an der Hose von einem Schiffszulieferer – denn diese Teile stammen aus der Nautik. Und schon bald war die erste Kette fertig. „Die Einzelteile sind bei mir gelasertes Alu, das noch gepulvert wird“, erzählt Thomas Hanke. Dafür arbeitet er mit der Firma Taupitz und der Pulverbeschichtung am Flugplatz zusammen.

Lieferung an Herrenausstatter

Mittlerweile hat er schon etwa 15 Ketten hergestellt und verkauft. Angeboten werden sie auch im Onlineshop. Durch die speziellen Materialien und die Handfertigung haben sie ihren Preis: für rund 325 Euro sind Hankes Hosenketten zu haben. 200 Einzelteile stecken darin, und zwei bis drei Stunden Arbeit. Freudig erzählt der Großenhainer, dass er gerade vier Einzelstücke in den gehobenen Herrenausstatter „Franz und Emil“ an der Dresdner Frauenkirche geliefert hat. „Da verkehrt auch internationale Kundschaft“, freut sich Chainsaw Thommy. Seine individuell gestalteten Hosenketten müssen aber nicht für Männer beschränkt bleiben. Auch Aufträgen von Frauen würde Hanke entgegennehmen. Um sein Label hat er mittlerweile eine Modemarke etabliert. T-Shirts, Pullover und Mützen mit dem Logo gibt es zum Beispiel im „Selectorz“ auf dem Frauenmarkt. „Ich beziehe die Stücke von Großhändlern und veredle sie, auch je nach Kundenwunsch“, erklärt der 36-Jährige. Dafür hat er sich zahlreiche Maschinen angeschafft für Sieb- und Flexdruck: einen Laminator, Plotter und Digitaldrucker.

Werbung mit einem Film

Um Werbung für sein Label zu machen, produzierte er gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Mirko Thomas einen Film, der auf seiner Internetseite zu sehen ist. Da spielen harte Jungs eine Rolle und ein amerikanisches Auto. Die Botschaft: Hankes Label und sein Logo stehen für maskulinen Ausdruck. Aber wer es trägt, soll familienorientiert, kinderfreundlich und hart arbeitend sein. Das jedenfalls wünscht sich Chainsaw Thommy von seinen Kunden.

