Der Mann mit den besseren Chancen Überraschung bei der SPD: Warum Sigmar Gabriel plötzlich Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten macht.

Der Kandidat geht voraus, der Noch-Vorsitzende hinterher: Die Szene zeigt die neue Konstellation bei der SPD nach dem Verzicht von Sigmar Gabriel auf die Kanzlerkandidatur zugunsten von Martin Schulz. © reuters

Es war bis zuletzt eine Art geheime Kommandosache. Selbst führende Genossen wussten nicht genau, was ihr Anführer Sigmar Gabriel im Schilde führt: Fordert er Angela Merkel heraus oder überlässt er den ohnehin nicht sehr aussichtsreichen Job eher einem anderen? Auch Martin Schulz, der langjährige Europa-Politiker, ließ eine frühere Bundesministerin noch vorige Woche im Vier-Augen-Gespräch wissen, mit ihm hätte „der Sigi“ schon seit Wochen nicht mehr geredet.

Am Dienstagnachmittag geriet dann Gabriels Zeitplan für die Ausrufung des SPD-Kanzlerkandidaten, manche sagen auch des SPD-Zählkandidaten, doch noch durcheinander. Und zwar gewollt und gezielt. Erste Nachrichten über zwei Gabriel-Interviews machten die Runde. Kurz vor 15 Uhr weihte Gabriel dann die eigene Bundestagsfraktion ein. Dann war die Überraschung perfekt: Der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel tritt nicht als Kanzlerkandidat seiner Partei an. Er überlässt die Kandidatur dem früheren EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz. Der 61-Jährige soll somit bei der Bundestagswahl am 24. September als Herausforderer von Angela Merkel antreten. Präsidium und Parteivorstand müssen den Vorschlag noch abnicken, am Mittwoch tritt die Bundestagsfraktion zu einer Sondersitzung zusammen.

Ursprünglich wollte Gabriel die Entscheidung erst am kommenden Sonntag bei einer Veranstaltung im Willy-Brandt-Haus bekannt geben. Bei allen Nachfragen und Zweifeln hatte er in den vergangenen Wochen öffentlich immer wieder auf einem Einhalten seines Zeitplans bestanden.

In der Fraktion hielt sich der Beifall der Abgeordneten laut Teilnehmern im Rahmen. Die meisten fühlten sich offenbar – wieder einmal – von Gabriel überrumpelt. Schließlich hatte der immer beteuert und gefordert: „Der Zeitplan gilt.“ Und nun hielt er sich nicht an die eigenen Vorgaben.

„Es geht um das Überleben der SPD“

Gabriel wandte sich mit einer emotionalen Ansprache an die Parlamentarier: „Es geht um das Überleben der SPD.“ Er habe sieben Jahre lang Konflikte austragen müssen, etwa um die Vorratsdatenspeicherung und das Handelsabkommen Ceta. Das sei für die Außendarstellung nicht gut gewesen. In einer solchen Lage, so der Noch-Parteichef, müsse man die eigenen Ambitionen zurückstellen: „Wenn wir 2017 nicht gut abschneiden, dann geht 2021 erst recht nichts.“ Es sei gut gewesen, dass die SPD in die Große Koalition gegangen sei. Es sei bitter, dass sie dafür nicht belohnt werde.

Gabriel sagte, dass er Schulz für einen „exzellenten Politiker“ halte: „Jetzt geht’s los! Damit haben die Jungs und Mädels von den Medien nicht gerechnet.“ Er sei sicher, dass sei die richtige Entscheidung. Dafür allerdings gab es ordentlich Beifall – alle standen auf. Dem Magazin Stern sagte Gabriel: „Wenn ich jetzt anträte, würde ich scheitern und mit mir die SPD.“ Schulz habe „die eindeutig besseren Wahlchancen“.

Schulz, der selbst nicht anwesend war, solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel noch in der SPD-Fraktionssitzung. Das jedoch müsste ein Sonderparteitag beschließen, der noch vor dem geplanten Wahl-Parteitag Ende Mai stattfinden würde.

In einer später veröffentlichten Erklärung meinte Gabriel: „Ich habe in und außerhalb der SPD in den letzten Wochen mit vielen Menschen gesprochen und mich auch mit der SPD-Führung intensiv beraten, mit welchem personellen Angebot wir in diese so wichtige Richtungsauseinandersetzung gehen.“ Die SPD wolle bei der Wahl für keine Koalition und für keine taktischen Überlegungen, sondern für „150 Prozent“ Sozialdemokratie antreten. „Dafür brauchen wir auch eine Person, die diesen Wahlkampf glaubwürdig repräsentiert und mit dem wir die nächste Bundesregierung anführen und Angela Merkel und ihre zerstrittenen Parteien CDU und CSU ablösen wollen.“ Eben Martin Schulz. „Und weil die Führung der SPD eindeutig und klar sein muss, schlage ich ihn auch als neuen Vorsitzenden der SPD vor.“

Gabriel will Außenminister werden

Gabriel wird laut Zeit vom Wirtschaftsministerium ins Auswärtige Amt wechseln und die Nachfolge Frank-Walter Steinmeiers antreten, der wiederum am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden soll. Unklar bleibt, ob Gabriel sein Amt als Vizekanzler behalten will oder ein anderer den Job übernimmt.

Nachfolgerin von Gabriel an der Spitze des Wirtschaftsministeriums soll Brigitte Zypries werden. Die 63-Jährige war von 2002 bis 2009 Justizministerin und ist derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsressort. (mit dpa)

zur Startseite