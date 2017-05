Der Mann im Tor hat etwas zu feiern Felix Petasch ist auf den Fußballplätzen rund um seine Heimatstadt ein gern gesehener Sportsmann. Nun wird er 80.

Felix Petasch ist auch heute noch in seinem Verein aktiv. © privat

Seit fast sechs Jahrzehnten bei Einheit Kamenz hat Felix Petasch ein Stück Geschichte des Kamenzer Fußballsports mitgeschrieben. Und alle Höhen und Tiefen im Verein miterlebt. Unter bekannten Trainern wie Günter Ladig, Rudi Eckstein sowie Willy Fratzke hat Felix Petasch sein Können als Torwart stets unter Beweis gestellt und war bei den Höhepunkten in den 60er-und 70er-Jahren ein starker Rückhalt auf der Linie. Auch heute noch im hohen Fußballalter ist er freitags zum Training der Alten Herrn einer der Ersten und hütet noch immer das Tor. Auf allen Sportplätzen rund um seine Heimatstadt ist er ein immer gern gesehener Sportsmann. Die Sportler von Einheit Kamenz wünschen Felix Petasch zu seinem Ehrentag am 24. Mai alles Gute, viel Gesundheit, noch viele schöne Stunden im Kreise der Familie sowie beim Sport und Gottes Segen. Die Kamenzer SZ-Mannschaft schließt sich an. (SVE)

zur Startseite