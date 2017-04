Der Mann im Hintergrund Jürgen Ax ist seit 14 Jahren Mannschaftsleiter beim VfL Waldheim. Den Trainerjob überlässt er lieber anderen.

Jürgen Ax ist beim Training und bei den Spielen der Waldheimer Verbandsligahandballer fast immer dabei. © Dirk Westphal

Die Verbandsligahandballer der Stadt haben in den vergangenen Jahren einige Trainer gehabt. Einer der seit 2003 immer da gewesen ist, ist Mannschaftsleiter Jürgen Ax. Grund genug, ihn beim Handball-Spezial der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ zu nominieren.

Jürgen Ax ist 47 Jahre alt und arbeitet als Kraftfahrer in der Personenbeförderung. Der 1,94 Meter große Mann ist nicht nur vom Handball begeistert. „Wenn es eine Basketballmannschaft bei uns gegeben hätte, hätte ich mir auch diesen Sport vorstellen können“, sagt Ax.

Die Handballkarriere von Jürgen Ax begann wie bei vielen Waldheimern. Sein Vater brachte ihn wie schon zuvor Jürgens Bruder Thomas zu Nachwuchstrainer Werner Melzer, doch der hatte damals keine Mannschaft in der fraglichen Altersklasse. So kam Jürgen Ax 1976 als Zweitklässler zu Heinz Köhler. „Das war das Beste, was mir passieren konnte“, ist er noch heute überzeugt. Bei der damaligen Schulsportgemeinschaft Waldheim durchlief er alle Mannschaften bis zur A-Jugend und spielte auf Bezirksebene. Angefangen hatte er als Rückraumspieler, später wurde er Torhüter. Nach der A-Jugend wechselte er zu Lok Waldheim, dem heutigen VfL. Zunächst spielte er in der zweiten Mannschaft, später schaffte er mit der ersten Vertretung den Aufstieg bis in die Verbandsliga. Nach dem Abstieg 1999 spielte Jürgen Ax noch ein Jahr in der dritten VfL-Mannschaft, ehe er aufgrund von Knieproblemen aufhören musste.

Doch ganz ohne Handball ging es nicht. 2003 wurde als neuer Trainer André Hein verpflichtet, Jürgen Ax wurde gefragt, ob er als dessen Co-Trainer arbeiten wolle. „Von André Hein habe ich viel gelernt“, sagt Ax. Allerdings habe er auch festgestellt, dass er nicht an vorderster Front stehen muss. „Ich bin nicht unbedingt der Trainer, sondern mehr der Mann im Hintergrund“, schätzt sich der 47-Jährige selbst ein. Deshalb sage ihm der Posten des Mannschaftsleiters auch mehr zu. „André Hein sagte einmal: Wenn ihr euch ausheulen wollt, geht zu Jürgen, bei mir wird trainiert.“ Das klinge hart, treffe es aber ganz gut.

Für das Familienleben sei sein Engagement nicht immer förderlich gewesen. Immerhin war zweimal in der Woche Training und am Wochenende ein Spiel. So wurden die Familienfeiern auch schon mal auf Wochenenden gelegt, an denen kein Handball war. Jürgen Ax ist froh, dass seine Familie – Partnerin Mandy und Sohn Ole (19) – in dieser Beziehung immer mitgespielt hat. Mandy sitzt seit einigen Jahren bei den Heimspielen im Kampfgericht. „Sie ist auch teilweise bei Auswärtsspielen mitgefahren. Es ist schön, dass sie das so mitmacht“, sagt Jürgen Ax.

Die Arbeit brachte es mit sich, dass Jürgen Ax in der aktuellen Saison fast die Hälfte der Spiele verpasste, weil er sonnabends Dienst hatte. Er erwägt deshalb, kürzer zu treten. „Aber das ist nicht so einfach“, weiß er selbst.

