Der Mann für alle Fälle Marcus Dreier ist erst 21 Jahre jung. Dennoch bringt er sich bereits seit Jahren in den Neudorf/Döbelner Handball ein.

Eine von zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben von Marcus Dreier: Bei den Spielen der ersten Mannschaften in der Sachsenliga betreut er die Beschallungstechnik. © André Braun

Einen Tag ohne Handball gibt es beim Döbelner Marcus Dreier praktisch nicht. Obwohl er erst 21 Jahre jung ist, bringt er sich bereits seit sieben Jahren ehrenamtlich in seinen Verein, die HSG Neudorf/Döbeln, ein. Zweimal in der Woche trainiert er die weibliche C-Jugend, am Wochenende ist Spiel. Nicht nur mit seiner Nachwuchstruppe, sondern auch bei den Erwachsenen in den Sachsenligen, wo der Diplomingenieur (BA) alle zwei Wochen dafür sorgt, dass technisch alles rund läuft, die Videowand bespielt wird und bei den Spielunterbrechungen mit fetziger Musik für Unterhaltung gesorgt ist. Außerdem betreut er die Internetseite des Vereins und ist seit vergangenem Jahr im Vorstand Beisitzer Jugend. Und sollte dann noch Zeit bleiben, jagt der engagierte junge Mann in der zweiten Männermannschaft dem Ball nach, sitzt im Kampfgericht oder fungiert als Schiedsrichter. Fast ein Leben für den Handball also und dafür ist Marcus Dreier bei der 20. Sportlerwahl des Döbelner Anzeigers in der Kategorie „Ehrenamt – Ohne die es nicht geht!“ nominiert.

Die ersten Handballschritte tat Marcus Dreier in der 1. Klasse in der Handballarbeitsgemeinschaft von Heike Hanisch in Döbeln Ost. Danach wechselte er mit der fünften Klasse zur HSG Neudorf/Döbeln und spielte dort in der E-Jugend von Willi Trumpold. „So eigentlich wie alle“, sagt er lachend und fügt an: „Früh war mir klar, dass das mein Leben ist. Und neben der Arbeit mache ich jetzt nicht wirklich etwas anderes.“ Als ihn Thomas Händler mit 15 ansprach, mit der Video-AG der Schule etwas beim Pfingstfest zu drehen, war das der Startschuss. Und prompt kam die Musik dazu. Als dann im Kinderbereich Übungsleiter gesucht wurden, fing er an und ist mittlerweile das vierte Jahr Trainer. Die Erfahrungen seien größtenteils positiv, doch er gibt zu, dass man als junger Mensch noch lernt. Vor allem, sich auch durchsetzen zu müssen. Besonders toll findet er, wenn Spiele knapp gewonnen werden. „Das fetzt dann schon. Für uns als Trainer und natürlich für die Kinder“, sagt Dreier und fügt an: „Wenn man dann noch vermitteln kann, dass Handball Leidenschaft ist, merkt man, dass die Arbeit auch bei den Kindern ankommt.“ So ist er wohl auch richtig auf seinem neuesten Posten im Vorstand, wo er als Beisitzer Nachwuchsbereich mitarbeitet. „Ich bin glücklich, dass ich das Vereinsleben in diesem Bereich mitgestalten kann. Ich hätte allerdings, das muss ich ehrlich sagen, nicht gedacht, dass es so viel zu tun gibt“, sagt Marcus Dreier, der sich freuen würde, wenn die Arbeit auf noch mehr Schultern verteilt werden könnte. „Da wäre es schön, wenn sich viele Junge einbringen, aber auch ein paar Ältere, die ihre Handballkarriere beendet haben und ihre Erfahrung weitergeben können.“

Er selbst jedenfalls will in den kommenden Jahren unbedingt im Verein aktiv bleiben und etwas bewegen. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich, damit es mit der HSG Neudorf/Döbeln weiter voran geht.

