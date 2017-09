Der Mann, der Spanien herausfordert Carles Puigdemont will die Region Katalonien in die Unabhängigkeit führen. Seine Stunde schlägt am Sonntag.

Mit dem Referendum fordert Carles Puigdemont den spanischen Staat heraus. Kataloniens Regierungschef hat damit viele Landsleute hinter sich. © dpa

Seinen Kindheitstraum, Astronaut zu werden, hat sich Carles Puigdemont nicht erfüllen können. Dafür ist der Chef der Regierung der spanischen Region Katalonien kometenhaft vom Nobody zum Schrecken Spaniens aufgestiegen. Für den 54 Jahre alten überzeugten Separatisten schlägt am kommenden Sonntag die große Stunde: Gegen den Willen der Zentralregierung in Madrid und trotz eines Verbots des Verfassungsgerichts will er ein „verbindliches Referendum“ über die Loslösung der Region von Spanien durchziehen.

Nach seiner Wahl zum katalanischen Regierungschef hatte der bis dahin nahezu unbekannte Ex-Journalist im Januar 2016 im Parlament von Barcelona vollmundig verkündet: „Es sind keine Zeiten für Feiglinge!“ Man werde den Weg zur Unabhängigkeit unbeirrt aufnehmen, versprach er damals. Und er hielt Wort. Gut eineinhalb Jahre später rief er die Abstimmung aus.

Der am 29. Dezember 1962 im katalanischen Bergdörfchen Amer geborene Sohn eines Konditormeisters studierte zunächst Philologie und wurde danach Journalist. 1983 überlebte er einen schweren Verkehrsunfall. Die Kopfnarben, die er davontrug, versucht er mit einer in Spanien viel kommentierten Frisur zu verdecken. In den 1990er-Jahren reiste Puigdemont oft nach Südosteuropa, um unter anderem am Beispiel des damaligen Jugoslawiens die Verhältnisse in „Nationen ohne Staat“ zu studieren. Er arbeitete für mehrere Regionalzeitungen und war 1998 Mitgründer der Katalanischen Nachrichten-Agentur.

Erst 2006 wandte sich Puigdemont der Politik zu. Dann ging es aber Schlag auf Schlag: 2011 wurde er zum Bürgermeister der katalanischen Stadt Girona gewählt. 2015 avancierte er zum Vorsitzenden des politisch einflussreichen „Verbandes der Gemeinden für die Unabhängigkeit Kataloniens“ (MAI) und im Januar 2016 schließlich zum Chef der katalanischen Regionalregierung.

Dem Rock- und Fußball-Fan werfen nun viele vor, Katalonien an den Rand des Abgrunds zu treiben. Nachgeben kommt für ihn nicht infrage. „Den Wunsch, abzustimmen, kann man nicht verweigern. Wir machen uns keines Verbrechens schuldig“, sagte er. (dpa)

