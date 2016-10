Der Mann, der nach Henry Maske kam Der ehemalige Profiboxer Torsten May redet über sein Loser-Image, seinen Job und seine enge Beziehung zu Dresden.

Torsten May in Angst. Der letzte deutsche Box-Olympiasieger scheitert 1996 gegen Adolpho Washington an dem Versuch, sich auch bei den Profis die Krone aufzusetzen. © Getty Images

Es war einer der blutigsten Boxkämpfe, die live im deutschen Fernsehen zu sehen waren. 7,23 Millionen Zuschauer sahen auf RTL, wie Torsten May vom US-Amerikaner Adolpho Washington böse vorgeführt und gedemütigt wurde, das Gesicht zu einer blutigen Maske deformiert. Das ist fast auf den Tag genau 20 Jahre her. Dabei galt der Amateur-Weltmeister von 1991 und Olympiasieger von 1992 damals als neuer starker Mann im Profi-Boxbusiness, war fest eingeplant als strahlender Held.

Doch in Erinnerung wird der heute 47-Jährige mit diesem einen seiner 25 Profi-Kämpfe bleiben, seinem einzigen WM-Kampf um die vakante Krone im Cruisergewicht des Weltverbandes IBF. Es war gewissermaßen der Beginn von Mays Karriereende, obwohl er noch einmal Europameister wurde. Aber dieses Duell im Plaza de Torros von Palma de Mallorca löste ein Gefühl bei dem Sachsen aus, das er bis dato im Ring nie kennenlernen musste: Angst.

Und das nicht mal zuerst um seine Gesundheit. „Das Theater im Vorfeld, ich stand enorm unter Druck. Ich hatte Angst vor der Niederlage. Ab der achten Runde habe ich gespürt, dass ich immer wieder harte Treffer einstecken musste. Ich wusste, dass ich nur durch einen Lucky Punch gewinnen kann“, erklärt May. „Wenn du beim Fußball nicht mehr kannst, wirst du mit Gegentoren bestraft. Im Boxsport wirst du verhauen, verprügelt, bezahlst das im schlimmsten Fall mit der Gesundheit. Das will kein Mensch.“

Vergleich mit dem Gentleman

Kaum jemand erinnert sich noch, dass May drei Jahre später Washington – schon nicht mehr Weltmeister – nach Punkten besiegte. Einen EM-Kampf gegen den Schweizer Stefan Angehrn hatte er – nach Punkten in Führung liegend – aufgegeben. Die Boulevard-Medien betitelten ihn als „Feigling“. Dabei sollte er als Nachfolger von Henry Maske, dem Gentleman, aufgebaut werden. May, ein introvertierter Typ, fügte sich klaglos in die ihm zugedachte Rolle als Thronfolger. Behagt hat sie ihm nie.

„Ich war nicht glücklich in dieser Position. Aber natürlich hat es große Parallelen gegeben. Ich war Olympiasieger, so wie Henry. Wir haben uns zusammen damals auf seinen Olympiasieg 1988 vorbereitet, bestritten viele Sparringsrunden. Maske war Rechtsausleger, ich auch. Außerdem hatten wir mit Manfred Wolke auch denselben Trainer. Natürlich haben da viele gesagt: Logisch, dass der May nachzieht und auch Profi-Weltmeister wird. Ich wollte aber meinen eigenen Weg gehen.“

Im Unterschied zu Maske war es nicht sein Ding, sich charmant in Szene zu setzen. „Natürlich möchte man in den Medien präsent sein. Ich hätte das aber anders aufgebaut. Ich bin keiner, der sich vorn hinstellt und Aufmerksamkeit braucht. Meine Erfolge habe ich gerne im Stillen vorbereitet. Aber als Profi muss man klappern. Es gehört dazu, dass man sich extrovertiert verkauft“, meint May.

Der gebürtige Glauchauer wirkte immer irgendwie unsicher, wenn er das Bohei vor einem großen Kampf überstehen musste, Promotion betreiben sollte. Werbung in eigener Sache stand für den 1,93 Meter großen Kämpfer nie im Fokus. „Wahrscheinlich bin ich auch ein bisschen zu langweilig für die Klatschpresse. Ich bin jetzt über 20 Jahre mit meiner Frau Ramona verheiratet. Wir haben zwei vernünftige Jungs großgezogen. Das ist zwar auch eine Leistung, interessiert aber keinen“, sagt der Vater von Niklas und Tobias – und lacht. Im Rückblick auf seine Karriere kommt er zu dem Schluss: „Ich bin daran gewachsen, habe viel für mich herausgezogen, was mir nutzt. Ich denke, dass ich mich als erfolgreichen Unternehmer bezeichnen kann.“

May unterhält seit zehn Jahren in Köln mit Bruder Rüdiger und Vater Uli den „Maylife-Boxklub“. Eher ein Fitness-, denn ein Boxcenter. Zudem wird er als Motivationstrainer an Universitäten und von Unternehmen gebucht und engagiert sich als Gesundheitsbotschafter für die Barmer GEK. „Ich habe einiges zu erzählen und zu berichten“, sagt May. Und einer der herausragendsten deutschen Boxer der 1990er-Jahre vermittelt in dieser erfolgsorientierten Zeit klare Botschaften.

„Der Sieg ist nicht alles. Auf dem Weg zum Erfolg gibt es auch Niederlagen. Man muss mit sich klarkommen und nicht damit anfangen, die Schuld bei anderen zu suchen. Man muss analysieren, was man verbessern kann“, sagt er – gerade in Bezug auf seine Zeit als Profi. „Man darf sich nicht zu lange mit Schwächen aufhalten, sondern muss an seinen Stärken arbeiten. Und immer wieder den Sinn hinterfragen. Habe ich noch Freude, oder ist das alles eine Qual? Darüber spreche ich. Das ist, denke ich, sehr authentisch.“

Seine größte Schwäche ist zugleich seine größte Stärke, jedenfalls schätzt er das selber so ein. „Man sollte sich in manchen Situationen nicht zu viele Gedanken machen. Aber ich bin ein Kopfmensch, der im Vorfeld seine Ruhe braucht und Strategien entwickelt“, erklärt er. Manchmal habe er zu viel und zu oft gedacht. Im schnellen Profigeschäft wirkt das bremsklötzig.

Gedanken macht sich May über seine Sportart, wenngleich man ihn kaum am Ringgeviert sieht. „Klar verfolge ich das Geschehen, Boxen ist mein Sport. Bei den Profis wird aber viel Mittelklasse gezeigt, das gucke ich mir nicht an. Meine wenige freie Zeit will ich mit meiner Frau verbringen“, sagt er. Trotzdem steckt May tief genug in der Materie, formuliert seine Sorgen.

„Ich bin oft bei Amateurvereinen, die sind voll. Daraus wird sich auch wieder irgendjemand herauskristallisieren. Aber das wirkt wie ein Zufallsprodukt“, moniert der Olympiasieger und sieht global betrachtet auch den Amateur-Weltverband in der Pflicht. Die Aiba hatte für die Rio-Spiele das Turnier für Boxprofis geöffnet – ohne ersichtliches Konzept. „Das ist der falsche Weg. Dadurch verwässert man das Angebot. Für den Boxfan wird das immer undurchsichtiger. Olympia ist das Sprungbrett für junge Talente zu den Profis. Das war immer so, hat funktioniert. Ich hoffe, dass man sich wieder darauf besinnt.“

Im Verband zu viele „Mister Wichtig“

Dieses Beziehungsgeflecht zwischen Profis und Amateuren sollte man entwirren, fordert May – vor allem auf Funktionärsebene. „Das ist ein Tanzplatz der Eitelkeiten. Jeder Boxpräsident denkt, er ist Mister Wichtig und unantastbar. Darunter leidet der Sport. Man kann sich gegenseitig ergänzen und fördern. In gemeinsamen Sparrings funktioniert das ja schon seit Jahren. Es liegt aber an den Entscheidern, ob sich tatsächlich etwas tut.“

Etwas entwickelt hat sich in Dresden. Auch zur Freude von Torsten May. Denn zur sächsischen Landeshauptstadt pflegt der ehemalige Preiskämpfer ein enges Verhältnis, hat hier Verwandte. „Mein Onkel war jahrelang Mitglied der Dresdner Staatskapelle und spielte zum Tag der deutschen Einheit in der Frauenkirche“, erzählt May, und er erinnert sich: „Ich weiß noch genau, wie ich als Kind mit meinen Eltern vor den Trümmern der Frauenkirche stand und sie fragte, weshalb die das nicht aufbauen. Sie erklärten mir: Weil das ein Mahnmal ist.“

Jetzt ein Konzert in dieser Kirche zu hören, sei „ein erhebendes Gefühl“ gewesen, schwärmt May. Er wacht längst nicht mehr schweißgebadet auf wegen dieses einen Kampfes im Herbst 1996.

