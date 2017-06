Der Mann, der in Görlitz jede Schraube prüft Im Stadthallengarten achtet Bühnenmeister Marc Burmeier besonders auf die Sicherheit.

Alles sicher? Bühnenmeister Marc Burmeier (rechts) in Görlitz. © Nikolai Schmidt/nikolaischmidt.de

Görlitz. Schon wieder Unkraut. So ist das, wenn man nur einmal im Jahr kommt, um für ein paar Wochen alles herzurichten. Kurz vor der Premiere am Sonnabend sieht man dem Areal für das Görlitzer Sommertheater noch an, dass es noch immer ungenutzt neben der seit fast 13 Jahren geschlossenen Stadthalle liegt – bis auf diese sechs Wochen im Sommer.

Voriges Jahr wurde der Stadthallengarten erstmals wieder aus dem Dornröschenschlaf wachgeküsst. Nun geht das Görlitzer Sommertheater hier in die zweite Runde, und Bühnenmeister Marc Burmeier hatte mit seinen Technikern drei Wochen lang gut zu tun, die Tribüne für 440 Zuschauer und die zwölf mal zehn Meter große Bühne einzurichten. Routine, einerseits – andererseits lastet auf dem Bühnenmeister eine riesige Verantwortung. „Wir sind für die Sicherheit verantwortlich“, sagt der 46-Jährige, während er an den langen, dicken Schrauben rüttelt, die das Gerüst für die Lampen und Lautsprecher stabilisieren. Das klingt lapidar. Ist nicht jeder irgendwie fast überall für Sicherheit verantwortlich?

Aber am Theater hat es der Satz in sich. Als vor einigen Monaten in Bautzen eine Tänzerin der Görlitzer Tanzcompany von einem Seil herabstürzte und sich verletzte, war der Schreck groß. „Am Theater sagt man, dass der Bühnenmeister immer mit einem Bein im Gefängnis steht“, sagt Burmeier. In Mönchengladbach, wo der gebürtige Dresdner vor etlichen Jahren für eine Weile gearbeitet hat, kippte eine Hubbühne um, weil stabilisierende Stützen nicht montiert waren. Ein Techniker starb auf der Bühne, erinnert er sich. „Der Bühnenmeister wurde damals verurteilt.“

Die Sicherheit von Künstlern, Technikern und Zuschauern ist beim Sommertheater immer ein besonderes Thema. Denn anders als im Theater gibt es draußen so etwas wie das Wetter. Das kann warm und mild sein – dann wird es ganz wunderbar im Schatten der großen Laubbäume die die Freilichtbühne ebenso einrahmen wie die Nordfassade der alten Stadthalle. Aber wenn nackte Gerüste mit Planen verkleidet werden, muss alles sturmfest montiert werden. Regen hingegen fürchtet der Bühnenmeister dieses Jahr weniger als im vorigen. Da hatten die Techniker bereits mit großem Aufwand die meterhohe Wippe für „Romeo und Julia“ aufgebaut. Dann wurde die Tanzfläche etwas feucht – zu rutschig für die Tänzer. Die Vorstellung wurde abgesagt.

Görlitzer Sommertheater zurück 1 von 4 weiter Mit der Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“ von Alfred Hitchcock beginnt an diesem Sonnabend die Sommertheater-Saison im Garten an der Stadthalle, direkt am Ufer der Neiße. In Zittau begeisterte das Stück die Sommergäste im Vorjahr. „Frau Luna“ heißt die heitere Operette von Paul Lincke, die ins Berlin der Zeit um 1900 einlädt. Am 16. Juni ist Premiere. „Frau Luna“ beschließt auch das Sommertheater am 16. Juli. Die Tanzcompany hat Igor Strawinskys Ballett „Sacre du printemps“ (Das Frühlingsopfer) für die Sommerbühne bearbeitet. Der Doppel-Abend „Sacre“ hat am 24. Juni Premiere – mit Live-Musik der Neuen Lausitzer Philharmonie. Kartentelefon: 03581 474747

Der Bühnenaufbau für die neuen Stücke des Sommers wird unproblematisch, sagt Marc Burmeier. Für den Doppel-Tanzabend „Sacre“, der unter anderem Igor Strawinskys berühmtes „Sacre du printemps“ präsentiert, benötigt das Tanztheater praktisch nur Licht und Schatten, um den Bühnenraum zu gestalten. Und die Operette „Frau Luna“ von Paul Lincke wird mit wenigen Quadern auskommen. Das sind die Produktionen, die das Musiktheater eigens für die Bühne im Stadthallengarten produziert.

Für Marc Burmeier bedeutet das Sommertheater einen Abschied aus Görlitz. Weil er mit seiner Familie in Bautzen lebt, wechselt er in der kommenden Spielzeit an das Deutsch-Sorbische Volkstheater. Und hat dort im nächsten Sommer mit Sicherheit viel zu tun.

