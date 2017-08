Der Mann, der Ilse Schlonske ist Olaf Umlauft ist ein Arnsdorfer Unikum. Als DJ und Satiriker. Wo er zum Mikrofon greift, bebt jedenfalls der Saal.

Kult-Oma Ilse Schlonske – alias Olaf Umlauft – auf dem Weg zum Vereinsfest für Neu- Arnsdorfer. Für diese Aufnahme wurden ganze Straßenzüge gesperrt. © Bernd Goldammer

Lieber vom Leben gezeichnet, als von Willi Sitte gemalt. Von Kunstverständnis zeugte der Spruch aus DDR-Zeiten zwar nicht, aber er klang lustig. Olaf Umlauft aus Arnsdorf zeichnet auch Menschen. Seine Kunstfiguren tauchen zwar nicht in den Galerien der Welt auf, sie mischen eher die Volksfestbühnen im Rödertal auf.

Ilse Schlonske zum Beispiel: Die ältere Dame aus Arnsdorf taucht in keinem Einwohnerregister auf. Doch in Arnsdorf kennt sie dennoch jeder. Olaf Umlauft hat die Kultoma frei erfunden – und spielt sie regelmäßig. Dahinter stehen intensive Beobachtungen, die er als Kind an Arnsdorfer Kaffeetafeln gemacht hat, verrät er. Dort hat er die selbstbewussten, liebenswerten Damen erlebt; wenn sie ihm freundlichst ihre gute Eierschecke auf den Teller stellten. Oder, wenn sie ihm den „Bliemchengaffee“ in die Tasse gossen und dabei lächelnd murmelten: „Damit de grooß und stark werscht“ … Sie konnten natürlich nicht ahnen, dass Olaf Umlauft aus ihnen Jahrzehnte später eine charmante Kult-Figur machen würde.

Olaf Umlauft hat, wie ein Maler, geschaut und beobachtet. Sein Skizzenblock war das Langzeitgedächtnis. Damit hat er manche Witzeleien bühnenreif gehalten. Er sah die Damen sehr oft lachen. „Wir pflegten lustige Gesellschaften“, erinnert er sich. Besonders schön wurde es, wenn der selbst gemachte Likör auf den Tisch kam. „Sächsisch ist das Beste was Deutschland passieren konnte“ , ist der Entertainer überzeugt – und sagt es auch im vollen Stimmklang der Ilse Schlonske.

Typen von nebenan

Doch nicht nur sie hat er erfunden. Alle Typen, die er kreiert, sind von hier, von nebenan sozusagen. Wortschatz, Gestik und Mimik inspirieren ihn noch heute. Es spielt sie mit voller Leidenschaft. Das blieb nicht unbemerkt. Seine Ilse Schlonske hat es sogar bis ins Aufnahmestudio des MDR-Fernsehens geschafft. Kein Wunder: Die humoristischen Züge dieser temperamentvollen Dame verzaubern die Leute. Ilse Schlonske weiß zu leben. Sie ist immer eine „anständsche“ Frau geblieben, obwohl sie stets nach dem Mann fürs Leben sucht.

Geschaffen hat Olaf Umlauft auch Günther Schizel. Ein Kabaretttyp vom Feinsten. Liebenswert, mit leicht besserwisserischen Zügen. So philosophiert er über die Welt. Am Stehtisch des Getränkestützpunktes seines Vertrauens sind Weltprobleme sehr übersichtlich. Leicht beschwipste Zeitgenossen müssen jedoch vorsichtig sein. Günther ist ein Sensibelchen. Wer mehr als zwei Promille im Blut hat, sollte Schizels Vornamen nicht aussprechen. Mit schwerer Zunge wird aus Günther schnell „Gindor“ – und dann ist es mit der Gemütlichkeit vorbei. Günther hasst es, wenn sein Vorname falsch betont wird. So hat Olaf Umlauft seinen wackeren Sachsen Günter Schizel halt gemalt. Da bleibt kein Auge trocken.

Und da wäre auch noch das Kindergartenkind Ulrike. Wenn Olaf Umlauft sie spielt, muss er seine Stimme gut trainieren. An der Idee zu all diesen Typen hat der unvergessene Arnsdorfer Karnevalspräsident Egbert Lafeldt mitgearbeitet. „Die kleine Ulrike ist quasi unser Baby – rein künstlerisch natürlich“, macht Olaf Umlauft deutlich. „Um Gerüchten im Dorf vorzubeugen“, fügt er augenzwinkernd an.

Zur Fischbacher „Girmsd“ wird er wieder zum Moderations-Mikrofon greifen. Spaß garantiert!

