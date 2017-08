Der Mann, der die Erde vermisst Das Vermessungsbüro von Christian Martak befindet sich mittlerweile auch in der Weißwasseraner Innenstadt.

Christian Martak ist jeden Donnerstag in der Bautzener Straße 52 in Weißwasser anzutreffen, in der Zeit von 11 bis 16 Uhr. Ein weiteres Büro unterhält er in Hoyerswerda. Foto: Joachim Rehle

Jeden Donnerstag ist Christian Martak in Weißwasser in der Außenstelle seines Vermessungsbüros und kann in der Zeit von 11 bis 16 Uhr im ehemaligen Vodafone-Shop in der Bautzener Straße 52 von seiner Kundschaft aufgesucht werden. Seit Anfang des Jahres teilt sich Christian Martak dort mit der Prell-Gebäudedienste GmbH das Büro.

An den allwöchentlichen Sprechstunden schätzen die Kunden vor allem den persönlichen Kontakt zum 42-Jährigen. Dass man „sich von Angesicht zu Angesicht“ gegenübersitzt, so der Geodät. Das schaffe eine angenehme Atmosphäre, beschreibt es der Mann, der die Erde vermisst und einteilt, wie man das aus dem Griechischen stammende Wort Geodät übersetzt. Obwohl es anfangs für ihn eine neue Erfahrung war. Denn in Hoyerswerda, wo sich sein Vermessungsbüro befindet, „findet die Kommunikation mit den Kunden zumeist über die modernen Medien statt“, so der Hoyerswerdaer. Aber, andere Städte, andere Mentalitäten.

Im Waldeisenbahn-Projekt involviert

Wenn seine Mitarbeiter in Weißwasser und Umgebung Landschaften, Grundstücke und Gelände vermessen, sieht man das an den Gerätschaften, an den rot-weißen Stangen und an dem Tachymeter, einem Messinstrument. Als Beispiel erwähnt Christian Martak das Waldeisenbahn-Projekt, mit dem man im April dieses Jahres begonnen habe. Seine Aufgabe: die erweiterte Trassenführung der kleinen Bahn zu vermessen, und zwar in dem Bereich, der vom Wald bis zum Aussichtspunkt Schwerer Berg an der Tagebaukante entlang verläuft.

Vor neun Jahren übernahm er das Büro von seinem Vater Ulrich, der seitdem weiterhin im Team seines Büros mitarbeitet. Vier Techniker, zwei Ingenieure, eine Verwaltungsfachkraft, das ist die personelle Stärke des Martak’schen Vermessungsbüros. Als sein Vater sich nach der Wende selbstständig gemacht habe, sei er bei ihm eingestiegen und habe recht schnell Gefallen an dieser Tätigkeit gefunden. Die vor allem eines verlangt: absolute Genauigkeit.

Heißt: Wer bei den Berechnungen einen Fehler macht, muss im Zweifelsfall dafür haften. Und dann sind da noch die Arbeiten im Freien – bei Wind und Wetter. Zu jeder Jahreszeit. Das muss man mögen. Christian Martak mag dies. Wer obendrein ein ausgesprochenes Faible für Mathematik, Geografie und Geschichte hat, hat gute Chancen in diesem Beruf.

Die Auftragslage sei derzeit gut, erzählt er. Auch in seiner Dependance Weißwasser. Wo er und seine Mitarbeiter immer dann wahrgenommen werden, wenn sie ihre rot-weißen Stangen, die sogenannten Fluchtstangen, in den Boden stecken. Mithilfe dieser Stangen vermessen Geodäten die Landschaft.

Aber was genau machen Menschen wie Christian Martak? Der Job von Vermessungsingenieuren ist es, Gelände und Grundstücke zu vermessen und die baurechtliche Lage zu beurteilen. Keineswegs ist es ein langweiliger Job, den Martak, der ein sogenannter öffentlich bestellter Vermessungsingenieur ist, ausübt. Öffentlich bestellt bedeutet in seinem Fall, dass er vom Freistaat Sachsen mit dem Amt beliehen ist, „hoheitliche Vermessungen durchzuführen“.

Klingt wichtig – ist es auch. Vor Baubeginn wird er mit der Vermessung eines Landschaftsteils oder Grundstücks betraut. Er begleitet das Bauvorhaben auch während der Bauphase. Schließlich kann nicht einfach so eine Straße gebaut werden. Die Breite und ihr Verlauf hängen von der Beschaffenheit des Geländes ab und von den Besitzverhältnissen. Auch die klärt der Vermessungsingenieur.

Auch als Geodatenmanager aktiv

Zur Arbeit von Geodäten gehört auch die Beurteilung von Grundstücken. Die Landvermessung erfolgt traditionell mit dem Tachymeter, einem Theodolit, dem typischen Winkelmessinstrument, verbunden mit der elektronischen Streckenmessfunktion auf einem Stativ. Vermessungsingenieure wie Martak sind heutzutage auch Geodatenmanager, die für ihre Koordinatenbestimmung und Berechnungen auch auf GPS und andere Satelliten- und computergestützte Systeme zurückgreifen können.“

Christian Martak findet das Waldeisenbahn-Projekt in Weißwasser noch aus einem anderen Grund interessant. „Wo gibt es das schon, mit einer solch ungewöhnlichen Bahn am Tagebaurand entlangfahren zu können“. Er ist jedenfalls froh, mit seinen Mitarbeitern an solch einem Projekt mitwirken zu dürfen.

