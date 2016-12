Der Mann, der alles kann Dagur Sigurdsson hat nicht weniger als Deutschlands Handball revolutioniert. Solche Aufgaben gefallen dem Isländer.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der EM-Sieg mit den deutschen Handballern ist der vorläufige Höhepunkt in der ereignisreichen Karriere von Dagur Sigurdsson. © dpa Der EM-Sieg mit den deutschen Handballern ist der vorläufige Höhepunkt in der ereignisreichen Karriere von Dagur Sigurdsson.

Der berühmte Zettel, der jetzt einen Platz im deutschen Sportmuseum in Köln hat. Mit rot, blau und grün hat Sigurdsson darauf Angriffs- und Abwehrspielzüge kombiniert.

Den einen Moment zu finden, der über Sieg und Niederlage entscheidet, über Heldenstatus oder vorzeitige Heimreise ist speziell in einer so tempo- und aktionsreichen Sportart wie Handball gar nicht so leicht. Ist es der eine Angriff, ein Siebenmeter, die Rettungstat des Torhüters – oder doch die Auszeit des Trainers?

Diese eine bei der Europameisterschaft im Januar in Polen hätte auf jeden Fall das Zeug dazu, auch wenn sich Dagur Sigurdsson nicht mehr so recht daran erinnern will. Sechseinhalb Minuten vor Schluss des alles entscheidenden letzten Gruppenspiels liegen die Deutschen gegen Dänemark jedenfalls 21:23 zurück, als der Bundestrainer die Partie unterbricht und damit das Momentum des Gegners. Drei Tore hintereinander hatten die Dänen erzielt, was Sigurdsson mit erstaunlicher Gelassenheit registrierte. Und auch in der Auszeit erklärte er ruhig, aber bestimmt seine Sicht auf die Dinge.

Um es kurz zu machen: Den hochgehandelten Dänen mit ihrer deutlich besser besetzten Mannschaft gelang bis zum Ende kein weiteres Tor. Stattdessen trafen die Deutschen, gewannen mit 25:23, erreichten damit das Halbfinale – und waren ein paar Tage später tatsächlich der neue Europameister. Und ein kleines bisschen auch Island, Sigurdssons Heimat. Dort hat die Karriere dieses so kühl und distanziert wirkenden Revolutionärs des deutschen Handballs begonnen.

Sigurdsson weiß, dass man diese Einschätzung durchaus treffen kann, er selbst würde es jedoch nie so sagen – also zumindest die Sache mit der Revolution. Doch nichts anderes hat der 43-Jährige seit seinem Amtsantritt vollbracht, und der EM-Titel sowie Olympiabronze ein halbes Jahr später in Rio sind dafür nur ein Beleg.

Fast 13 Millionen TV-Zuschauer haben das EM-Endspiel verfolgt, was den Handballern einen exklusiven Platz in den Top 20 der meistgesehenen Sportübertragungen des Jahres bescherte – als einziges Nicht-Fußball-Ereignis. Sogar die Bundeskanzlerin ist zum Fan geworden. Anders lassen sich ihre Anrufe bei Sigurdsson nach Halbfinale und Finalsieg kaum erklären.

Wahrscheinlich sind es die immer leidenschaftlichen Auftritte der Mannschaft, die Angela Merkel begeistert haben, vielleicht aber auch ihr Trainer: seit 18 Jahren verheiratet mit seiner Jugendliebe Ingibjörg, drei Kinder, gutaussehend, sympathisch. Sogar Gitarre spielen kann er. Und erfolgreich ist er darüber hinaus auch.

„Man muss einen guten Plan haben und an den Erfolg glauben, sonst braucht man gar nicht erst anzufangen“, lautet eine seiner zentralen Botschaften, die er in Vorträgen immer wieder vermittelt und in seiner im November erschienenen Autobiografie mit einer Fülle an Beispielen unterlegt.

In dem Buch, Titel „Feuer und Eis“, ist unter anderem diese unglaubliche Aufholjagd beschrieben von Österreichs Auswahl während seiner Zeit als Nationaltrainer. 58 Sekunden vor Schluss hieß es in dem ohnehin besonderen Länderspiel gegen Sigurdssons Landsleute aus Island 34:37. Am Ende stand es tatsächlich 37:37. Oder die ähnlich furiose Aufholjagd der Füchse Berlin im Europapokal, die das Hinspiel gegen die Spanier von Ademar Leon mit 23:34 verloren, das Rückspiel aber dann mit 29:18 für sich entschieden. Oder das Unentschieden der Berliner gegen den THW Kiel, der zuvor 50 Ligaspiele in Serie gewonnen hatte. Man könnte die Aufzählung an großen Spielen beinahe beliebig verlängern.

Dieser Sieg mit den Deutschen bei der EM in Polen ist aber das vorerst Größte und auch Überraschendste. Mit 24:17 setzten sich die Außenseiter, bei denen insgesamt sieben Stammspieler verletzt fehlten, gegen Spanien durch – vor allem dank Sigurdssons Taktik. Der Mann ist Phänomen und Tausendsassa zugleich, eine Art Lichtgestalt, der offenbar einfach alles gelingt.

Sport und der Rest des Lebens lassen sich bei ihm nur schwer voneinander trennen. Oft bedingt das eine das andere, meistens laufen die Dinge parallel nebeneinander. Der Hang zum Zweitjob soll bei den Isländern Normalität sein. Sigurdsson, schon als früherer Spieler und Spielertrainer eigentlich immer gut ausgelastet, setzt aber noch einen drauf. In Reykjavik eröffnete er mit seinem Bruder Larus mal eine Kneipe, die bald die angesagteste der Stadt war. Momentan betreibt er mit Freunden ein Gourmet-Restaurant sowie das Kex, ein Hostel in einer ehemaligen Keksfabrik.

Dass er die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag nutzt und den Europameister bald in Richtung Japan verlässt, überrascht ebenfalls – jedenfalls Außenstehende. Er selbst pflegt beste Kontakte zum Olympiagastgeber von 2020, seit er mal drei Jahre in Hiroshima spielte. Sein Bruder meine, er sei ein Reisender. „Und bei mir wisse man nie, wo die Reise hingeht“, sagt Sigurdsson – und beschreibt sich und seinen Lebenslauf damit ziemlich perfekt.

Zwei Dinge aber bleiben in Deutschland: sein legendärer Taktikzettel, auf dem er Spielzüge für Angriff und Abwehr mit Nummern versieht, sowie das Image von den Bad Boys. Das hat er den deutschen Nationalspielern beim Amtsantritt im September 2014 verpasst – in Anlehnung an die Basketballer der Boston Celtics, die als Team der Namenlosen zweimal den Titel in der Profiliga NBA gewannen. „Ich dachte, für die Jungs wäre es gut, ein Vorbild zu haben“, meint Sigurdsson.

Vielleicht also ist das auch der entscheidende Moment auf dem Weg zum EM-Sieg gewesen. Denn eigentlich, findet der Trainer, sind auch sie alles guterzogene, sympathische Jungs.

