Der Mann, dem sie vertrauen können CDU, CSU und SPD sind sich einig: Frank-Walter Steinmeier soll Bundespräsident werden. Er hält schon mal eine Rede.

Frank-Walter Steinmeier (2.v.l.) soll’s richten: Kanzlerin Angela Merkel und der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel (r.) stellen den Noch-Außenminister von der SPD als ihren gemeinsamen Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten vor. Damit gilt seine Wahl im Februar als sicher. © dpa

Es ist erst ein paar Tage her, da erschien die Bundesversammlung, die am 12. Februar nächsten Jahres einen neuen Bundespräsidenten wählen wird, wie eine höchst spannende Veranstaltung mit ungewissem Ausgang. Von möglichen Überraschungskandidaten war die Rede, von der drohenden Niederlage hochwohlmögender Politiker, von der Unberechenbarkeit eines dritten Wahlgangs.

Und nun, drei Monate vor dem Wahltermin, ehe die erste Stimme abgegeben ist, steht Frank-Walter Steinmeier, Noch-Außenminister von der SPD, unter der Glaskuppel des Reichstags und hält schon eine Art Antrittsrede. „Mutmacher“ wolle er sein im höchsten Staatsamt, sein „Bestes geben“ werde er. Steinmeier, so scheint es, bewegt sich schon ganz in seiner neuen Rolle.

Die Annahme, Steinmeier werde tatsächlich – wahrscheinlich schon im ersten Wahlgang – zum Nachfolger Joachim Gaucks bestimmt, ist ja auch keineswegs unbegründet oder respektlos gegenüber der Bundesversammlung. CDU, CSU und SPD nominieren den Sozialdemokraten an diesem Bußtag 2016 gemeinsam. Sie verfügen über annähernd drei Viertel der Stimmen in der Bundesversammlung. Es müssten schon 300 Schwarze und Rote gegen den 60-Jährigen aus Ostwestfalen-Lippe stimmen, der seinen Wahlkreis im Brandenburgischen hat. Undenkbar.

Noch vor wenigen Tagen allerdings erschien die nun zur Schau getragene Einigkeit eher unwahrscheinlich. Steinmeier steht eingerahmt von CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und natürlich dem SPD-Vorsitzenden Sigmar Gabriel.

Das große Spiel der drei Taktiker

Gabriel, der Vizekanzler, hatte Steinmeier unabgesprochen, ja sogar absprachewidrig allein als Kandidaten benannt. Merkel war davon überrascht worden. Bis zuletzt hatte sie versucht, einen Gegenkandidaten zu finden. Lieber hätte sie den grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, nominiert, als Gabriel mit seiner Chuzpe durchkommen zu lassen. Erst Seehofer hat sie gestoppt, indem er die Wahl eines Grünen strikt ablehnte.

Nun stehen alle drei Parteichefs da, als hätten sie nie von einer anderen Lösung geträumt. Merkel lobt Steinmeiers „Erfahrung, Fähigkeit zum Ausgleich, Bodenständigkeit und die Kenntnis der Welt jenseits unserer eigenen Grenzen“. Die Menschen würden spüren, was sie schon wisse: „Er ist ein Mann, dem sie vertrauen können.“ Sie sei überzeugt, Steinmeier „ist der richtige Kandidat in dieser Zeit“.

Das ist der Ton, den nun alle anschlagen, nachdem die anderen Töne nicht sauber klingen wollten. Die Welt ist so sehr in Aufruhr – da kann eigentlich nur jemand wie Frank-Walter Steinmeier die Dinge wieder beruhigen.

Gabriel spricht von „Umbrüchen und Brüchen“. Sein Parteifreund Steinmeier aber verkörpere „Vertrauen und Verantwortung, die Deutschland in dieser Zeit benötigt“. Und Seehofer, der an diesem Mittwochmittag mit den Gedanken schon wieder woanders zu sein scheint, hinkt durch sein kurzes Statement, in dem er Steinmeiers „große Erfahrung, Ruhe und Besonnenheit“ rühmt. „Dies alles brauchen wir in dieser Zeit besonders stark.“

Und so wird aus dem großen Spiel der drei Taktiker, in dem es – zurückhaltend formuliert – nicht nur um die Findung eines geeigneten Kandidaten, sondern auch um Macht und Durchsetzungsfähigkeit und um die besten Ausgangspositionen für das Bundestagswahljahr 2017 ging, plötzlich eine Demonstration überparteilicher staatspolitischer Verantwortung.

Und wer weiß, vielleicht ist in diesen Tagen ja wirklich die Entscheidung gefallen, dass die drei Parteichefs für 2017 die Fortsetzung der schwarz-roten Koalition anstreben. Vielleicht auch, weil sie keine andere realistische Regierungsoption mehr sehen. Merkel jedenfalls, die sich so gerne alle Möglichkeiten offen gelassen hätte, betont die Einigkeit „dieser, der Großen Koalition“. Sie betont das Wort groß so, mit langem O, als wäre ihr gerade noch einmal klargeworden, wie toll sie dieses Regierungsbündnis eigentlich findet. Und Gabriel bedankt sich ausführlich bei „der Bundeskanzlerin und Herrn Seehofer“ für die Unterstützung, die „nicht automatisch und selbstverständlich“ sei.

Wie aus Krieg Frieden werden kann

Steinmeier ist offenbar bereit und entschlossen, die ihm zugedachte Rolle zu spielen. Auch er beschwört „große Verunsicherung“ in „wirklich stürmischen Zeiten“, in einer „krisenbefangenen Welt“ mit „politischen Erdbeben“. Er spricht von Vertrauen als „tendenziell knapper“, aber „zentraler Ressource“, um die er nun ringen wolle. Er rühmt die Kraft der Deutschen in Krisenzeiten – die Rückkehr zur Vernunft nach der Raserei des Nationalsozialismus. „Unser Land verkörpert vielleicht wie kein anderes Land der Welt die Erfahrung, dass aus Kriegen Frieden werden kann, und aus Teilung Versöhnung.“

Die Freude über seine Nominierung sei groß, sagt er, der Respekt vor dem Amt noch größer. Aber als er im Geleit der drei Parteichefs die Fraktionsebene des Reichstags wieder verlässt, da hat er seine erste Rede als Bundespräsident schon gehalten.

