Der Machtkampf Bei der Suche nach einem neuen Handball-Bundestrainer diktiert plötzlich der SC DHfK Leipzig die Bedingungen.

Alles für den SC DHfK: Geschäftsführer Karsten Günther. © Mike Worbs

Der Wunschkandidat macht es ganz clever und taucht ab in die Tiefen des verschneiten Erzgebirges. In Zwönitz möchte Christian Prokop, Noch-Trainer von Leipzigs Bundesligahandballern und Bald-Nachfolger von Auswahlcoach Dagur Sigurdsson, seine Mannschaft ungestört auf die Rückrunde vorbereiten. Räumlich wird das funktionieren. Nur das Handy des 38-Jährigen könnte zum Problem werden.

Irgendwann in den nächsten Tagen sollte es klingeln und die Entscheidung dann endgültig sein. Zwar steht im Grundsatz fest, dass der neue Bundestrainer Prokop heißt. Nur haben sich sein Verein SC DHfK und der deutsche Verband DHB noch nicht aufs Kleingedruckte einigen können – was Prokop äußerlich ungerührt registriert. „Es hat sich an der Situation nichts geändert. Der DHB und der SC DHfK sind nach wie vor in Verhandlungen – und beide Seiten werden, wenn eine Entscheidung gefallen ist, es zeitnah bekannt geben“, sagt er.

Die Zeit drängt, erst recht nach dem unerwarteten Achtelfinal-Aus der Nationalmannschaft bei der WM. Nächste Woche Freitag findet ausgerechnet in Leipzig das Allstar-Spiel zwischen der Auswahl und einem mit ausländischen Topstars besetzten Team statt, das Prokop betreut. Zudem soll Sigurdsson am Rande der Gaudi-Veranstaltung feierlich verabschiedet werden – sodass es nur verständlich wäre, die Trainersuche bis dahin abzuschließen. Eine einvernehmliche, und alle Seiten zufriedenstellende Lösung scheint jedoch fast unmöglich geworden zu sein. Denn die Personalie Prokop birgt inzwischen ein erhebliches Konfliktpotenzial, weil sie ein heikles Stühlerücken in Gang setzt.

Demnach übernimmt der gebürtige Köthener am 1. April das höchste Traineramt im deutschen Handball und bleibt nach Informationen des Sportinformationsdienstes in Personalunion bis zum 30. Juni auch Coach der Leipziger. Fakt ist laut der Nachrichtenagentur zudem: Michael Biegler, guter Freund von DHfK-Aufsichtsrat Stefan Kretzschmar und derzeit Bundestrainer der Frauen, übernimmt am 1. Juli in Personalunion Prokops Job in Leipzig. Und Fakt ist allerdings ebenfalls: So ganz ohne Nebengeräusche gehen die Personalrochaden nicht über die Bühne.

Bei den Verhandlungen ist es nun nicht etwa der wortgewaltige und weitvernetzte DHB-Vizepräsident Bob Hanning, der die Inhalte diktiert – sondern Karsten Günther. Der Geschäftsführer des SC DHfK ist ein engagierter, leidenschaftlich für seinen Verein kämpfender Mann, der Prokop bislang die offizielle Freigabe verweigert. Und das, obwohl der DHB für den Wunschkandidaten bis zu einer halben Million Euro nach Leipzig überweist – für den Handball hierzulande eine beachtliche Summe.

Angeblich stimmen aber noch nicht alle Rahmenbedingungen, die der Bundesligist mit Bieglers Verpflichtung verbindet: Der Schwerpunkt seiner Arbeit soll auf den Männern liegen, nicht bei den Frauen – was sich im Hinblick auf die Heim-WM im Dezember dieses Jahres nicht unbedingt mit den Vorstellungen des DHB deckt.

Überhaupt Biegler: Der 55 Jahre alte gebürtige Rheinländer galt nicht wenigen Experten als geeigneter Nachfolger für Sigurdsson, auch die Position als DHB-Sportdirektor schien für Biegler denkbar, doch dieser, heißt es, habe sich eine langfristige Zusammenarbeit mit Bob Hanning nie vorstellen können. Wohl auch deshalb ist Bieglers Bundestrainer-Vertrag nur auf das Projekt WM 2017 ausgerichtet – danach ist unwiderruflich Schluss. Dabei hat die lange im internationalen Niemandsland dümpelnde Frauen-Mannschaft seit dem Amtsantritt des knorrigen Biegler an Reputation und Leistung sichtlich zugelegt.

Prokop kann das alles egal sein, er will schnell eine Einigung – und die möglichst geräuschlos. „Der DHfK wird Christian Prokop nicht die Zukunft verbauen“, betont Aufsichtsrat Kretzschmar in der Sport-Bild. Es geht in diesem Machtkampf auch um die Deutungshoheit. Und Biegler, so der Ex-Nationalspieler, sei „einer der besten Trainer, die ich kenne. Er würde ideal nach Leipzig passen, das hat er schon bewiesen, als er uns 2013 in sechs Spielen in der zweiten Liga vor dem Abstieg gerettet hat.“

Weil keine Einigung in Sicht ist, scheint auch Markus Baur vom TVB Stuttgart weiter ein Kandidat zu sein. Doch auch dessen Geschäftsführer Jürgen Schweikardt sagt: „Wir müssten die Möglichkeit haben, ihn adäquat zu ersetzen und einem neuen Trainer auch die Möglichkeit geben können, in den Kader zu investieren.“

Der Verband hat die Personalrochaden weder bestätigen noch dementieren wollen. Sowohl Hanning als auch DHB-Präsident Andreas Michelmann verweigerten jegliche Stellungnahme und verwiesen auf laufende Gespräche. Auch in Leipzig wird vorläufig weiter gemauert. „Wir haben uns darauf geeinigt, ein Ergebnis zu kommunizieren. Es gibt aber noch kein Ergebnis. Es hat deshalb keinen Sinn, Wasserstandsmeldungen abzugeben“, sagt Günther.

Das Warten geht also weiter, auch und vor allem in Zwönitz. (mit dpa)

