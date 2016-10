Der logische Schritt Niklas Hauptmann ist einer der Aufsteiger der Saison und eines der größten Talente von Dynamo. Er will länger bleiben.

Uwe Neuhaus, Niklas Hauptmann und Ralf Minge. © Dynamo Dresden

Die Batterie an Flaschen vorne auf dem Podium blieb unangetastet, wie immer bei Pressekonferenzen von Dynamo. Die Biere und Limonaden sollen für die Getränkesponsoren werben, zum Trinken sind sie eigentlich nicht gedacht. Dabei hätte man Niklas Hauptmann gerne einen Schluck eingeschenkt. Sein Mund wurde hörbar immer trockener, obwohl er nicht unbedingt viel redete, es lag wohl eher an der Aufregung. Das erste Mal Fragen der Journalisten zu beantworten, fällt angehenden Fußballprofis oft schwerer, als einen Freistoß in den Winkel zu zirkeln.

Bis zum Donnerstag galt für die Personalie Hauptmann ein striktes Interviewverbot, Anfragen wurden mit dem Hinweis, der Junge wolle sich auf Training und Spiel konzentrieren, konsequent abgelehnt. Das Ende des Schweigegelübdes hatte einen naheliegenden Grund: Sein am Saisonende auslaufender Vertrag wurde bis 2020 verlängert, die frohe Botschaft durfte er quasi selbst verkünden. „Für mich ist das genau der richtige Schritt“, sagte der 20-Jährige.

Die Formulierung tauchte in diesem Zusammenhang so ähnlich noch öfter auf, etwa bei Uwe Neuhaus. „Ich finde, das ist genau der richtige Weg für ihn, um sich weiterzuentwickeln“, meinte der Trainer. „Niklas steht wie kein Zweiter für unsere Idee und unseren Weg, den wir gehen wollen“, ergänzte Sportdirektor Ralf Minge. Der sieht vor, Eigengewächse an den Verein zu binden und sie im Profiteam zu etablieren. Marvin Stefaniak, Torhüter Markus Schubert und Hauptmann sind dabei die Aushängeschilder.

Die Verlängerung seines Vertrages war deshalb eine logische Konsequenz. Zumal der 20-Jährige zu den Überraschungen der noch jungen Zweitliga-Saison gehört. Nach dem Debüt Ende der vergangenen Spielzeit zählt der 20-Jährige nun zu Neuhaus‘ ersten Wechseloptionen. In Sandhausen durfte er sogar erstmals in der Startelf auflaufen. „Damit hätte ich während der Vorbereitung wirklich nicht gerechnet“, erzählt er. „Nun habe ich mich an die Mannschaft herangekämpft und merke, dass ich ihr helfen kann.“

Offerten anderer Vereine

Der Aufstieg des offensiven Mittelfeldspielers ist nicht unentdeckt geblieben. Hauptmann betonte zwar, dass es keinen anderen Verein gab – wohl auch, weil er über Offerten schlicht nicht informiert wurde. „Einige Sachen sind nicht an Niklas herangetragen worden“, bestätigte Minge. Die Vertragsverlängerung soll Interessenten abwimmeln.

Für Niklas ist die Unterschrift auf jeden Fall ein Gewinn – im Wortsinn. Laut Minge hatte er zwar rein formal bereits seit 2015 einen Profivertrag, aber da gebe es ja Spielräume. Die wurden offenbar verschoben und zudem „einige Szenarien“ eingebaut, wie es der Sportgeschäftsführer umschrieb. Was bedeutet, dass der Kontrakt für die obersten drei Ligen gilt und wohl auch Ausstiegsklauseln sowie festgeschriebene Ablösesummen enthält.

Ein vorfristiger Abschied ist derzeit aber kein Thema, Parallelen zu Stefaniak, der am Saisonende nach Wolfsburg umzieht, verneint Hauptmann mit Nachdruck. Als langfristiges Ziel will er nicht einmal die 1. Liga formulieren. „Ich wurde von meinen Eltern so erzogen, demütig an die Dinge heranzugehen. Deshalb bin ich gut beraten, auf dem Boden zu bleiben“, erklärte er. Einzig noch mehr Einsatzzeiten formulierte er vorsichtig als Wunsch.

Sein Vater Ralf spielte von 1983 an acht Jahre für Dynamo, leitet nun die vereinseigene Fußballschule. Auch das dürfte die Überzeugungsarbeit erleichtert haben. „Vor ein paar Monaten hieß es noch: Ralf, dessen Sohn Niklas... Heute heißt es: Niklas, dessen Vater Ralf... Die Aufmerksamkeit hat sich verschoben, der Vater ist an die zweite Stelle gerückt. Das finde ich sehr gut“, sagte Hauptmann senior im Interview mit dem Stadionmagazin Kreisel über seinen Sohn, dessen Brüder offenbar auch talentiert sind. Marius spielt bei Dynamos U19, Lukas, der Älteste, beim FV Laubegast.

Und dann gibt es ja auch noch ihren Opa Reinhard, früher bei Stahl Riesa. „Sicherlich ist das ein Stück weit vererbt“, sagt Ralf Hauptmann, betont aber: „Da steckt viel, viel mehr dahinter. Sonst würde ja jeder Sohn eines Fußballers auch Profi werden. In erster Linie muss man sehr fleißig und diszipliniert sein. Wichtig ist mir aber immer, dass jeder seinen eigenen Weg geht.“ Und das macht Hauptmann junior.

Berwerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler in der Partie gegen den VfB!





zur Startseite