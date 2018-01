Sturmtief Friederike Der Lößnitzdackel ist außer Betrieb Ein Zug blieb wegen Sturmschaden liegen. Auch am Freitag früh wird ein Schienenersatz fahren.

Symbolfoto © Arvid Müller

Radeburg/Radebeul. Bereits vor 16 Uhr am heutigen Donnerstag waren die Radebeuler Kameraden an die Strecke der Lößnitzgrundbahn ausgerückt. Dort hatte ein dicker Ast die Gleise blockiert, so Wehrleiter Roland Fährmann.

Doch das blieb offenbar nicht der einzige Schaden auf der Strecke. Denn der Betreiber meldete kurz vor 17 Uhr auf Facebook, dass der Zug 15.38 Uhr ab Radeburg wegen Sturmschadens liegengeblieben sei. Die Strecke ab Bärnsdorf könne nicht bedient werden kann. Es wurde angekündigt, dass für den Zug 17.26 Uhr ab Radebeul-Ost und 18.03 Uhr ab Moritzburg ein Schienenersatzverkehr fahren soll.

Eine Stunde später folgte dann die Nachricht, dass aufgrund der umfangreichen Sturmschäden die Strecke vor Wiederaufnahme des Zugverkehrs geprüft werden muss.

Deshalb werden auch die Züge Freitag früh um 5.15 Uhr ab Radebeul sowie 6.25 Uhr ab Radeburg im Schienenersatzverkehr verkehren. Es folgte der Hinweis dass sich die Schüler an den bekannten Bushaltestellen einfinden sollen. (SZ)

