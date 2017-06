Post aus Belgrad Der Lockruf der Adria bleibt ungehört In Kroatien werden im Sommer neue Besucherrekorde erwartet, doch es fehlt an Personal. Und derzeit auch an Strandliegen.

Am Hauptstrand in Makarska an der mittleren Adria gibt es noch keine Liegen und Sonnenschirme. Schuld ist die Kungelei der meisten lokalen Politiker. © dpa

Schon in der Vorsaison klingelten bei Kroatiens Gastronomen kräftig die Kassen. Und die Vorbuchungen für den Sommer lassen die Adria-Herbergen von Dubrovnik bis Rovinj schon jetzt auf die Einstellung des Besucherrekords des Vorjahrs hoffen. Über 15 Millionen Touristen sorgten 2016 für einen Rekordumsatz von zehn Milliarden Euro – fast 19 Prozent des Bruttosozialprodukts des wirtschaftlich ansonsten eher gebeutelten EU-Neulings. „Kroatien wird zu einem ganzjährigen Ferienziel“, freut sich Tourismus-Minister Gari Cappeli über 30 Prozent mehr Übernachtungen in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres.

Trotz der angelaufenen Sommersaison müssen die Urlauber derzeit aber auf dem meist harten Boden Platz nehmen – oder aber selbst die Ausrüstung mitbringen. Denn wegen der Kommunalwahlen im Land gibt es derzeit an den großen Stränden keine Liegestühle und Sonnenschirme auszuleihen. Weil erst nach der Wahl am Sonntag entschieden wird, welche Partei die Bürgermeister stellt, gibt es noch keine Konzessionen für das Aufstellen von Liegen und Schirmen. Denn die Aufträge dazu werden traditionell an enge Parteifreunde vergeben, die sich gegenüber der Partei spendierfreudig zeigen.

Auch den Gastronomen bereitet die bevorstehende Sommersaison zunehmend Kopfzerbrechen: Händeringend, aber oft vergeblich suchen sie nach Köchen, Kellnern und Zimmermädchen. Auf 20 000 wird von der Branche die Zahl der noch unbesetzten Saisonarbeitsstellen beziffert: Damit ist fast jeder siebte Posten in der Gastronomie trotz der hohen Jugendarbeitslosigkeit von 27 Prozent noch vakant.

„Warum fehlt es an der Adria an Arbeitskräften?“, fragt sich die Wirtschafts-Seite poslovni.hr. Als Hauptgrund für die jedes Jahr wachsende Zahl der Stellen, die nicht mehr besetzt werden können, macht Nina Garic Saganic, die Personalchefin der Hotel-Kette Jadranka-Gruppe, die Folgen von Kroatiens EU-Beitritt von 2013 aus: „Die besten Arbeitskräfte haben jetzt die Wahl – und können auch außerhalb Kroatiens arbeiten.“

Tatsächlich hat sich der Aderlass von Arbeitskräften und Arbeitssuchenden seit der Öffnung des EU-Arbeitsmarktes für Kroaten im Sommer 2015 spürbar beschleunigt. Selbst im ostkroatischen Slawonien, das für die Hotelburgen und Restaurants an der Adria wegen der hohen Arbeitslosigkeit lange als unerschöpfliches Reservoir an Saisonarbeitskräften galt, hat der Exodus ins Ausland das Angebot für die Werber von der Küste merklich schwinden lassen. Auf der Jobmesse in Osijek habe er dieses Jahr vergeblich nach Kellnern und Tellerwäschern gefahndet, klagt Peter Suric, Betreiber des Restaurants „Perin Dvor“ in Nin: „Vor allem gute Köche sind kaum mehr zu finden.“

Kroatiens EU-Mitgliedschaft erschwert es den Gastronomen auch, ihre ins Ausland abgewanderten Stammkräfte mit der Anwerbung von Saisonarbeitern aus den ex-jugoslawischen Bruderstaaten im EU-Wartesaal zu ersetzen. Da Arbeitsgenehmigungen für Nicht-EU-Ausländer nur mühsam zu organisieren sind, fahnden Hoteliers verstärkt nach Arbeitskräften im benachbarten Bosnien oder Serbien, die über die kroatische Staatsbürgerschaft verfügen. Und angesichts von Löhnen für Kellner mit 500 bis 700 Euro netto winken inzwischen viele einfach ab.

