Der Linienplan als Kunstwerk Dresdner Studenten wagen den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie verkaufen Fahrpläne in neuer Form. Das kommt gut an. Dabei gibt es aber auch Rückschläge.

Janek Smalla (l.) und Tobias Bregulla präsentieren ihr kleines Kunstwerk. Nicht nur den Dresdner Linienplan haben sie umgestaltet. © René Meinig

Bunte Linien, Striche und Kurven auf schwarzem Grund. Stolz präsentieren Janek Smalla und Tobias Bregulla ihren künstlerisch umgestalteten Liniennetzplan. Konkrete Verbindungen oder Abfahrtszeiten gibt es nicht. Trotzdem finden nicht nur Straßenbahnfans Gefallen daran.

Im Januar gründeten die zwei Dresdner Verkehrsstudenten Tobias Bregulla und Janek Smalla neben dem stressigen Uni-Alltag ihr Jungunternehmen. Die erst spaßige Idee wurde schnell zu einem spannenden Projekt. Inspiriert von dem auf Postkartenformat gedrucktem Liniennetzplan seiner Heimatstadt Oldenburg, fertigte der 22-jährige Smalla eine Skizze des Dresdner Linienplans an. Sein 21-jähriger Studienkollege Tobias Bregulla war gleich begeistert - und so entstand mithilfe eines Computerzeichenprogramms ein erster Entwurf. Der passend ironisch klingende Firmenname „Schlecht und Teuer“ fand sich schnell, und auch Online-Shop und Webseite ließen sich zügig einrichten. Mit dem Druck der Plakate beauftragten die beiden TU-Studenten einen Dienstleister und bestellten die ersten 75 Plakate. „Einfach mal schauen was passiert, lautete unsere Devise. Man muss sich halt ausprobieren“, sagt Smalla. Ein Plakat kostet 11,90 Euro.

Mittlerweile bieten die beiden neben Dresden auch Plakate anderer deutscher Großstädte in ihrem Online-Shop an. Gezeichnet, verpackt und geplant wird von

zu Hause aus, so sparen die Studenten die Kosten für ein Büro. Große finanzielle Risiken gehen sie nicht ein. Konkret bedeutet das, sollten sich die Plakate irgendwann nicht mehr verkaufen, so geben die zwei Studenten keine neuen Drucke mehr in Auftrag. „Im schlimmsten Fall aber bleiben wir auf ein paar Plakaten sitzen“, sagt Smalla.

Dabei haben sie auch schon Rückschläge einstecken müssen. Bei dem Versuch, ihre Plakate in Souvenirläden zu platzieren, kassierten Smalla und Bregulla nur Absagen. „Aus Fehlern lernt man und weiß es in Zukunft besser zu machen“, sagt Bregulla.

Bis heute haben sie bereits eine dreistellige Anzahl an Plakaten über ihren Online-Shop verkauft. Die ersten kleinen Gewinne stecken sie in die Weiterentwicklung des Produkts. Vor allem jüngere Leute hätten Interesse an den modern gestalteten Bahnnetzen ihrer Stadt, da sie sich mit diesen identifizieren. Für die Zukunft sind auch internationale Metropolen geplant.

