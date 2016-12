Der Lift dreht sich wieder Zum Auftakt kamen 70 Wintersportler an den Hang. Der Betriebsleiter ist zufrieden, weil der Ansturm sicher noch kommt.

Der Winter ist da, zumindest am Skihang in Altenberg. 9.30 Uhr startet Betriebsleiter Frank Mühle die Anlage.

Jörg Wünsche, Dachdeckermeister aus Rosenthal, ist von den Bedingungen begeistert.

Einer konnte es gar nicht abwarten. Obwohl Frank Mühle den Lift am Altenberger Skihang erst um 10 Uhr in Gang setzen wollte, stand der Rentner aus Geising bereits 9.15 Uhr bereit. Weil Mühle ihn gut kennt und ihn schon mehrmals beobachtet hat, wie dieser ihm beim Schneemachen zuschaute, startet er seinen Lift ihm zuliebe eine halbe Stunde eher.

Im Laufe des Tages kamen dann noch mehr Wintersportler zum Hang. Allerdings blieb ihre Zahl übersichtlich. „Ich hatte etwa 70 zahlende Gäste. Ich bin trotzdem zufrieden. Es muss sich erst einmal rumsprechen, dass wir Schnee haben“, sagt Mühle. Denn die Mund-zu-Mund-Propaganda sei immer noch das effektivste Werbemittel. Mühle hofft, dass den Rentnern, die am Dienstag vornehmlich am Hang anzutreffen waren, in den nächsten Tagen nun Familien und Kinder folgen. Am kommenden Wochenende soll es zwar wärmer werden. Doch Frank Mühle hat vorgesorgt. Er hat in den letzten Tagen mehr Schnee als erforderlich gemacht. 2 500 Kubikmeter Wasser hat er mit seinen Kanonen in Kunstschnee verwandelt. „Der hält sich besser als normaler Schnee“, sagte der Liftwart. Deshalb wird sich der Altenberger Skilift auch in den nächsten Tagen drehen.

Frank Mühle plant schon bis zu den Weihnachtsfeiertagen. Bis dahin werde der Lift täglich von 10 bis 18 Uhr fahren, an den Freitagen und Sonnabenden bis 22 Uhr.

