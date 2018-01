Der Leutewitzer Park kann größer werden Ein Plan sah einst den Bau von 19 Gebäuden direkt an der Grünfläche vor. Dann plante der Investor um.

Nach fast zehn Jahren scheint nun ein langer Streit um Neubauten am Leutewitzer Park zu Ende zu gehen. Der Stadtrat soll in einer seiner nächsten Sitzungen die Aufhebung einer Bausatzung beschließen, wonach direkt am Park elf Einfamilienhäuser, sechs Doppelhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser entstehen könnten. Es sind die Pläne einer Dresdner Baufirma, die damals für viel Aufregung gesorgt haben. Und die für den Investor Uwe Köhn schon lange der Vergangenheit angehören. Er hat umgeplant. Mit seinem Beschluss würde der Stadtrat diesen Schritt nun besiegeln und festschreiben.

Schon 2009 kaufte der Investor die 14 000 Quadratmeter große Fläche direkt hinter den Gebäuden an der Ockerwitzer Straße 57, 59 und 63. Nach langen Diskussionen plant er hier nun nur noch drei Mehrfamilienhäuser. Den Rest seines Grundstücks – immerhin 12 300 Quadratmeter – hat er der Stadt angeboten, als Ergänzung zum Park. Damit würde die Grünfläche im Dresdner Westen wachsen. Bisher gibt es hier eine Freifläche mit Wiese. Begonnen haben die Arbeiter noch nicht mit den drei Neubauten. Noch fehlen letzte Genehmigungen. Dafür lässt die Firma ein paar Meter weiter derzeit zwei Mehrfamilienhäuser an der Ockerwitzer Straße 55 und 55a bauen.

Die Vorhaben der Firma, die ihren Sitz in Cossebaude hat, haben für viel Aufregung im Viertel gesorgt. Die Anwohner wehren sich gegen die Neubauten. Sie haben nicht nur das Projekt mit den 19 Neubauten abgelehnt. Auch die deutlich kleinere Version mit drei Mehrfamilienhäusern steht in der Kritik der Nachbarn. Wohl auch, weil mit den Neubauten der jetzt noch freie Blick ins Grüne zugebaut wäre. Mit einer Petition forderten die Leutewitzer, dass die gesamte Baufläche für den Park genutzt wird. Diesem Wunsch schloss sich die Verwaltung aber nicht an.

Wann nun der Park tatsächlich wächst, dafür gibt es noch keinen Termin. Auch müsste Geld im städtischen Haushalt bereitstehen. Das könnte frühestens im kommenden Jahr der Fall sein.

