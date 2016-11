Der letzte Wunsch eines früheren Schülers Wie ein Vermächtnis dem Gymnasium Augustum zu einem neuen Teleskop verhalf.

Schulleiter Friedhelm Neumann arbeitet an dem neuen Teleskop zusammen mit Jule und Johanna, zwei Schülerinnen der zwölften Klasse am Gymnasium Augustum. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Auf der Wunschliste des Gymnasiums Augustum stand es schon länger. Über ein einziges funktionstüchtiges Teleskop aus DDR-Zeiten verfügte die Schule. Da war es für Schulleiter und Astronomielehrer Friedhelm Neumann schwierig, den Schülern den Blick ins Weltall zu ermöglichen. Doch seit ein paar Wochen ist das nun besser möglich. Für 4 000 Euro hat der Förderverein des Gymnasiums ein neues Teleskop angeschafft. Damit können die Schüler nicht nur Sonne, Mond und Sterne verfolgen, sondern auch tiefere Objekte im All, wie Nebel. Selbst Fotos können mit dem Gerät angefertigt werden. Weil der Tubus aus Carbon besteht, kann das Teleskop auch leicht zu Außenbeobachtungen eingesetzt werden. Für den nötigen Strom reicht ein Zigarettenanzünder im Auto aus.

Zu den Anschaffungskosten beigetragen hat auch das Vermächtnis eines früheren Schülers des Gymnasiums. Werner Haag, geboren 1918 in Bremen, kam 1928 nach Görlitz und machte auf dem Augustum sein Abitur. Zu seinen Mitschülern zählte Paul Opitz, der Schöpfer des Liedes „Zu Görlitz an der Neiße“. Das war Ende der 1930er Jahre. Medizinstudium und Kriegsdienst führten ihn anschließend aus Görlitz weg. Nur zur Hochzeit, am 11. November 1944 kehrte er nach Görlitz zurück – er heiratete seine Frau in der Görlitzer Peterskirche. Obwohl er nur elf Jahre in der Stadt an der Neiße verlebte, blieb er der Stadt und seinem Gymnasium ein Leben lang verbunden. Im Esszimmer, so berichtet seine Tochter, Ines Hoffmeyer, hing ein großes Bild vom Augustum. Er hielt Kontakte zum Ehemaligenverein, der sich in den alten Bundesländern nach dem Krieg gegründet und die Erinnerung an das Gymnasium wachgehalten hatte. Auch gehörte er zu den Förderern in den alten Bundesländern, mit deren finanziellem Einsatz es gelang, Anfang der 1980er Jahre das Lutherdenkmal vor der Lutherkirche wieder aufzustellen. Haag war in dieser Kirche seinerzeit konfirmiert worden.

Als die Mauer fiel, reiste er mehrfach nach Görlitz, ging wieder durch die ihm so bekannten Straßen, sah sich um – auch nach dem großväterlichen Haus in der Jochmannstraße, das heute wieder in Familienbesitz ist. So gab der Mediziner, der jahrzehntelang als Radiologe in Niedersachsen arbeitete, seine Verbundenheit innerhalb der Familie weiter.

Am 31. Juli 2015 starb Werner Haag im hohen Alter von 97 Jahren. Sein Wunsch, etwas seiner „Schule“ zukommen zu lassen, war bis dahin nur Gedanke geblieben. Ines Hoffmeyer stand damals bereits in Kontakt mit Sebastian Ripprich, Vorsitzender des Fördervereins des Gymnasiums. Nun sollte sich der letzte Wunsch ihres Vaters erfüllen. So bat die Familie in der Traueranzeige um eine Spende für das Gymnasium. Über 1 000 Euro flossen auf diese Weise auf das Konto des Fördervereins. Der überlegte lange, wie er das Geld ausgibt. Die einzige Bedingung lautete: es sollte ein naturwissenschaftliches Projekt sein. Schließlich griff der Vorstand die Idee eines Teleskops auf. Ines Hoffmeyer freut sich sehr darüber, erzählte ihr Vater doch bis ins hohe Alter lebendig von den Erlebnissen in der Sternwarte im Turm des Gymnasiums. „Diese Anschaffung ist ganz in seinem Sinne“, sagt sie nun, „und hätte ihn sicher sehr gefreut.“

Der Förderverein will das neue Gerät für vielfältige Vorhaben nutzen. So soll auch der 5. Schülerschreib-Wettbewerb im nächsten Jahr unter einem „intergalaktischen“ Thema stehen, kündigt Ripprich an.

Friedhelm Neumann wünscht sich nun nur noch, dass der Himmel über Görlitz wieder etwas klarer wird. „Den ganzen Oktober über konnten wir das Gerät kaum einsetzen.“ Aber im Winter, so hofft er, wird das Teleskop zum Einsatz kommen.

