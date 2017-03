Der letzte Winter für das Eisstadion Die Lohsaer Anlage wird zurückgebaut, hat der Gemeinderat entschieden. Der Pachtvertrag läuft zum Monatsende aus.

Die Gemeinde will sich mit dem wetterabhängigen Naturstadion nicht weiter belasten. Dass hier die Silberseewölfe mit dem Puck übers Eis jagten, ist schon eine Weile her.

Diese Tafel wird wohl mit der Sportanlage verschwinden.

Die Tage des Lohsaer Eisstadions sind gezählt. Am 31. März endet der 2006 geschlossene Pachtvertrag der Gemeinde Lohsa mit der Grundstückseigentümerin Annett Nowotnick, die die unmittelbar am Eisstadion und am Sportplatz gelegene Gaststätte Annetts Sportsbar betreibt. Die Gemeinde will die Stadionanlagen zurückbauen. So hat es der Gemeinderat in der vergangenen Woche entschieden.

Im Vorfeld hatten die Gemeinderäte mehrmals nicht öffentlich über dieses Thema beraten, eine klare Position war jedoch nicht erkennbar. Die Zeit drängte. So ließ Bürgermeister Thomas Leberecht namentlich abstimmen – mit einem denkbar knappen Ergebnis: Neun Gemeinderäte stimmten für den Rückkauf, zehn für den Rückbau des Stadions. „Wir haben genug Baustellen, als jedes Jahr dort wieder Geld hineinzustecken“, so eine Wortmeldung aus den Reihen der Gemeinderäte. Andere, wie Tino Starost (CDU), bedauerten die Entscheidung: „Hier, bei der Jugend, wollen wir Geld einsparen. Schade.“ Aber für 20 000 Euro lasse man in Weißkollm eine Brücke mit fragwürdigem Nutzen bauen.

Der Rückbau des Stadions mit Bande, angedeuteten Zuschauertribünen, Asphaltdecke, Traversen und Beleuchtung würde rund 17 000 Euro kosten, informierte Sven Koppen, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes, die Gemeinderäte. Der Verkauf des Grundstücks vor 20 Jahren an die Nowotnicks, die darauf zunächst eine Tennisanlage errichtet hatten, hatte Lohsa rund 20 000 D-Mark eingebracht. Der Rückkauf würde mit etwa 11 000 Euro zu Buche schlagen. Diese Option gab es. Dann wäre aber eine gesonderte Beschlussvorlage für den Gemeinderat nötig gewesen.

„Das Problem ist, dass wir hier ein wetterabhängiges Naturstadion haben“, erläuterte Sven Koppen. „Wir haben Aufwendungen – aber keinen Winter.“ Die „Hütte“ sei voll gewesen, wenn das Wetter entsprechend war. Der Betrieb des Stadions lief praktisch auf Freiwilligenbasis. Das Wasser für die Eisfläche wurde der benachbarten Kleinen Spree entnommen.

Annett Nowotnick selbst versteht nicht, dass das Stadion aufgegeben werden soll. „Schon das Freibad liegt brach.“ Das könne man wegen der hohen Betriebskosten vielleicht verstehen. „Aber hier?“ Man könne doch in der Umgebung nirgends Schlittschuh laufen. Wasser gibt’s genug, aber auf den großen Seen ist der Freizeitsport nicht möglich. Mit großer Euphorie sei das Stadion, in dem schon in den 1960er Jahren Eishockey gespielt wurde, wiederbelebt worden. Der Eissportverein Silberseewölfe sollte die Anlage betreiben. „Die ersten Winter hat das richtig Spaß gemacht – und jetzt scheint kein Geld mehr da zu sein.“ Versuche, eine Eisfläche herzustellen, habe es auch in diesem Winter gegeben.„Da hat auch der jetzige Bürgermeister Thomas Leberecht mitgemacht. Aber das war noch vor der Wahl“, so Nowotnick.

Früher habe es Eisdiscos gegeben, unter Flutlicht, mit Musik. Die Leute jedenfalls seien traurig und verärgert.Als Gaststättenbetreiberin kommt sie mit vielen Einwohnern ins Gespräch. Sie ärgert sich zudem über den Zustand der Anlage.Über die Pflege und Unterhaltung hatte es bereits in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen gegeben. Laut Sven Koppen war der Bauhof durchaus im Einsatz, auch freiwillige Arbeitseinsätze habe es gegeben, wenn auch nicht mit überbordender Resonanz.

Bis 31. März müssen die Stadionanlagen verschwunden sein. In dieser Woche soll entschieden werden, was man bergen und anderweitig nutzen kann und wie welche Arbeiten von wem übernommen werden. Nowotnick kann nach eigener Aussage den Stadionbetrieb nicht aufrechterhalten. Was sie mit dem 4 200 Quadratmeter großen Grundstück vorhat, weiß sie nicht. „Ab 1. April ist es privat und gut.“

