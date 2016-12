Der letzte Versuch SG Kreinitz hat vier Heimspiele gewonnen, steht auswärts aber ohne Punkt zu Buche. Das soll sich nun in Heidenau ändern.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Die Fußball-Landesklasse Ost ist bereits in der Winterpause und der Radebeuler BC geht als Herbstmeister ins neue Jahr geht. In der Staffel Mitte stehen dagegen am Wochenende noch zwei Nachholspiele an. Am Sonnabend erwartet der SV Wesenitztal die SG Empor Possendorf, am Sonntag ist der Heidenauer SV der Gastgeber für die SG Kreinitz. Der Anpfiff in der Elbestadt ertönt um 13.30 Uhr.

Während der Großenhainer FV den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters genießt, geht es im Heidenauer Kellerduell um wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gastgeber haben als Tabellenvorletzter, punktgleich mit Schlusslicht Meißner SV, zehn Zähler auf dem Konto. Die SG Kreinitz (12.) steht mit zwölf Punkten zu Buche, wobei der Neuling auswärts bisher alle Partien verlor. In Heidenau starten die Schützlinge von Trainer Thomas Juretzko nun ihren siebenten und damit letzten Anlauf in diesem Jahr, um endlich den ersten Punktgewinn auf Gegners Platz zu bejubeln.

Dabei muss Juretzko auf Frank Raßmann verzichten, der aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre pausieren muss. (js)

