Der letzte Sonderzug in Europas Kulturhauptstadt Mehr als 400 Lausitzer reisten am Sonnabend mit Volldampf nach Breslau. Auf den ersten Kilometern gab einen ganz besonderen Paukenschlag.

Die Schnellzuglok beschleunigt am Sonnabendvormittag den Sonderzug des Lausitzer Dampflok Clubs auf dem Neißeviadukt zwischen Görlitz und Zgorzelec. Foto: Rolf Ullmann

Es war wohl fast die letzte Gelegenheit, Breslau noch mal als Europas Kulturhauptstadt zu besuchen. Die Fahrgäste des Sonderzuges, die von Cottbus bis Görlitz zustiegen, hatten mit dem Lausitzer Dampflok Club (LDC) am Sonnabend einen mehr wie erlebnisreichen Tag. Der begann gleich mit einem ganz besonderen Paukenschlag der Eisenbahn: In Spremberg donnerte der Sonderzug mit 110 Kilometern pro Stunde durch den Bahnhof, 50 erwartungsvolle Reisende sahen nur noch die roten Schlusslichter davoneilen. Unter ihnen LDC-Vorsitzender Werner Donath mit allen Reisedokumenten. Der nachfolgende Odeg-Zug nach Zittau erwies sich als freundlicher Retter, und so waren zur festgelegten Abfahrtszeit in Görlitz alle wieder zusammen. Zu den Reisenden gehörten auch Brigitte Marx aus Görlitz mit ihrem Ehemann und Barbara Quiel aus Niederkaina bei Bautzen. Die beiden Damen waren die glücklichen Gewinnerinnen der Freikartenverlosung der SZ. Frau Quiel hatte insofern besonderes Glück, dass sie am Mittwoch einen Zahnarzttermin in Weigersdorf hatte und dort die SZ Niesky las. Eine aufmerksame SZ-Leserin ist auch Frau Marx. Das Bimmeln in der Lokalredaktion in den fünf verordneten Telefonminuten war für beide am Mittwoch ein Volltreffer und beide entschieden sich spontan für den Ausflug in das Afrykarium.

Lokführer Andreas Starke aus Weißkeißel sorgte nicht nur in Spremberg für Volldampf, sondern auf der gesamten exakt 258,5 km langen Strecke von Cottbus bis Breslau. Heizer Horst Drahn ist auch ein alter Stratege vom „Flügelrad“. Der polnische Zugbegleiter Darek Walczewski vom Eisenbahnunternehmen Koleje Dolnoslaskie freute sich, einmal einen deutschen Sonderzug begleiten zu dürfen. In Görlitz hatte er Zeit, die gepflegte historische Eisenbahntechnik zu bewundern. Er zollte diesen Bemühungen des LDC großes Lob. Ansonsten begleitet Darek Walczewski täglich die Reisezüge Dresden-Breslau. „Sie sind immer gut ausgelastet“, sagte er.

Als der Sonderzug in Breslau eintraf, hörte der Regen auf. So wurde es für alle Reisenden trotz herbstlich-trübem Wetter ein erlebnisreicher Tag. Auf dem Sky-Tower konnten von der 200 Meter hohen und verglasten Aussichtsplattform die schönsten Fotos auf die Stadt gemacht werden. Das Nationale Musikforum, die Jahrhunderthalle und das Afrykarium beeindruckten die Reisenden mit Impulsen, die von der europäischen Kulturhauptstadt ausgehen. Abstecher zur Dominsel und zum Rynek, dem Alten Markt mit dem historischen Rathaus und dem Blumenmarkt sowie die vielen Zwerge im Stadtbild erwiesen sich als weitere Highlights dieser Reise. 20 Servicemitarbeiter sorgten im Zug auf der Hin- und Rückfahrt für das Wohl aller, vor allem für das Kulinarische.

Und was für Eindrücke hatten die beiden Gewinnerinnen von Breslau und vom Sonderzug? Brigitte Marx, die Görlitzerin, wird sich den LDC-Jahresreiseplan 2017 besorgen. „Wir fahren wieder mit“, sagte sie. Ihre Mitgewinnerin Barbara Quiel aus Niederkaina muss die Eindrücke erst einmal innerlich verarbeiten: „Alles war sehr schön, gut organisiert, ich habe viele Eindrücke von Breslau. Dem LDC verleihe ich ein Bienchen.“

Alle kamen wieder gut zu Hause an. Auch die Spremberger brauchten nicht die Notbremse ziehen.

