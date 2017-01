Der letzte Schliff steht noch aus Die Orgel der Christuskirche in Deuben hat neue Pfeifen. Für den Orgelbauer war es eine Premiere.

Organist Christoph Singer (62, links) und Kantor Gottfried Nestler (53) vor der Orgel in der Christuskirche Freital-Deuben. © Andreas Weihs

Hoch über der Empore ragt sie auf, die Orgel der Christuskirche in Freital-Deuben. Mit ihren kleinen Dächern, Giebelchen und Türmchen über den glänzenden Prospektpfeifen erinnert sie selbst ein wenig an einen neugotischen Kirchenbau. Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten im Innern erstrahlt nun auch ihre Front in neuem Glanz. Früher als geplant, nämlich schon im Herbst vergangenen Jahres, sind die alten, stumpfen Pfeifen des Orgelprospekts gegen neue aus Zinn getauscht worden. „Eigentlich war dieser Bauabschnitt erst für dieses Jahr angedacht“, sagt Pfarrer Christoph Singer. Doch die mit der Sanierung beauftragte Orgelbaufirma, so erklärt er dann, konnte das Material für die Prospektpfeifen günstig einkaufen. Dadurch senkte sich der vormals veranschlagte Preis für diese letzte große Bauetappe, die somit, dank Spendengelder, abgedeckt und früher realisiert werden konnte.

Aber nicht nur rein äußerlich bedurfte die Jehmlich-Orgel einer Generalüberholung. Denn das von 1869 bis 1871 erbaute Instrument war in die Jahre gekommen. Balg, Motor, Drähte und elektrische Bauteile zeigten zum Teil starke Verschleißerscheinungen. Besonders aber hatte 2002 das Hochwasser der Orgel zugesetzt. Die langanhaltende Feuchte hatte die hölzernen Bauteile erst aufquellen und später, während der Trocknung, wieder stark in sich zusammengehen lassen. „Erst fiel nur aufmerksamen Hörern auf, dass nicht mehr alle 29 Register spielbar waren“, blickt Pfarrer Singer zurück. Später seien aber immer mehr Töne ausgefallen, bis zum Schluss die Orgel zeitweise sogar ganz den Dienst versagte, erzählt er weiter. Eine Restaurierung sei also dringend notwendig gewesen.

Ein Mammut-Projekt dieser Art ist teuer. Insgesamt 311 000 Euro wurden im Vorfeld dafür veranschlagt. Diese Summe musste die Freitaler Kirchgemeinde aber keineswegs alleine stemmen. Neben vielen privaten Geldgebern beteiligten sich Denkmalpflege, Landeskirchenamt, die Stadt Freital und die Sparkassen an den Kosten. Und so konnte schließlich im August 2014 der Mitteldeutsche Orgelbau Voigt aus Bad Liebenwerda mit den Arbeiten an dem rund 1800 Pfeifen umfassenden Instrument beginnen. „Dabei hatten wir das große Glück, dass Orgelbauer Lukas Georgi mit der Instandsetzung unserer Orgel seine Meisterarbeit abliefern wollte“, freut sich Christoph Singer. Und tatsächlich haben die Orgelbauer unter der Leitung des zu Baubeginn erst 24-jährigen Georgi hervorragende Arbeit geleistet. Sie ersetzten nicht nur das marode Holz und die stark angegriffene Magnettechnik, sondern sie bauten die Orgel, die in den 1930er-Jahren umgerüstet worden war, in ihren Urzustand zurück. Trotz der wiederhergestellten mechanischen Traktur ist sie nun leichter zu bedienen als früher. Bessere Materialien, optimale Hebelübersetzungen und stabilere Lager sorgen für ein präzises Spiel.

Die Instandsetzung von zwei Registern, dem Gemshorn und der Trompete, stehen noch aus, ebenso wie Reparaturen am Holz der Orgelfront und des Fußbodens davor. Dazu benötigt die Kirchgemeinde noch einmal rund 12 000 Euro. Pfarrer Singer ist optimistisch. „Während der letzten Konzerte, die hier in der Christuskirche stattfanden, sind schon rund 1 000 Euro an Spendengeldern eingegangen“, sagt er. Auch durch den Erwerb von Orgelwein könne man zur Finanzierung der Abschlussarbeiten beitragen, sagt er weiter. Außerdem stehen die alten Prospektpfeifen für 100 Euro pro Stück zum Verkauf. Aber schon jetzt, ohne diesen letzten Schliff, ist die Orgel der Christuskirche voll einsatzfähig und konzerttauglich. Und auch als Meisterstück darf sie bezeichnet werden. Denn Lukas Georgi hat mit ihrer Restauration seine Prüfung glänzend bestanden.

